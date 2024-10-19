Секреты американских банкнот: есть ли на них знак масонов, почему называют баксами и пр.

Сегодня американский доллар по праву является самой востребованной валютой на мировом рынке и имеет ценность практически во всех странах земного шара. Помимо поистине огромной популярности у доллара есть еще интересная история появления, об этих банкнотах существует немало легенд и мифов. Имеются у доллара США и свои секреты.
История происхождения слова «доллар»
Момент подписания декларации о независимости Америки
Зеленые доллары появились в Америке после провозглашения ее независимости 4 июля 1776 года (именно эту дату американцы по сей день отмечают как День независимости). До этого момента в денежном обращении страны использовались талеры – крупные серебряные монеты, которые в период с XVI по XIX играли важную роль в экономических и торговых отношениях практически всей Европы и некоторых стран Азии.
Само слово «доллар» произошло от «йоахимсталер» (монеты, которые в то время чеканили в Чехии). Позже в некоторых странах длинное и неудобное название сократили до «талера», а в переводе на английский оно стало звучать как «доллар». Первые американские доллары тоже были не такими, какими люди их видят в настоящее время. В те годы их, как и талеры, чеканили из серебра, а бумажные банкноты появились только в 1861 году. Дизайн бумажного доллара несколько раз менялся и совершенствовался, однако в продолжение всей истории своего существования банкноты сохранили зеленый оттенок, который уже сам по себе стал определенным символом американского доллара и сделал его легко узнаваемым во всем мире.
Баксы: откуда появилось такое название
Оленья шкура. Источник фото: yuga.ru
Существует две версии происхождения слова «бакс». Первая заключается в том, что оно появилось от сокращения «buckskin», что в переводе означает «оленья шкура». Дело в том, что много лет назад американцы использовали оленьи шкуры в торговых отношениях, то есть платили ими за определенные товары или услуги. Согласно другой версии президент Авраам Линкольн в годы гражданской войны отдал распоряжение выпустить 500 млн новых банкнот, обратная сторона которых была зеленого цвета. Тогда их называли зелеными спинами (greenbacks). Отсюда и название «buks». Кстати, обе версии не имеют доказательств, поэтому их можно назвать исключительно предположениями.
Значение масонского треугольника на банкноте
Пирамида на долларе. Источник фото: youtube.com
Масонский треугольник, представляющий собой незавершенную пирамиду, увенчанную горящим оком, обозначает силу и благополучие Соединенных Штатов Америки. Сама пирамида указывает на формирование штатов, а ее 13 ступеней – на количество колоний, имеющихся у этого государства. Незаконченность пирамиды говорит о том, что у Америки нет границ, иными словами, демонстрирует дальнейшее развитие и расширение.
Треугольник с глазом имеет христианскую подоплеку. Сама фигура символизирует Святую Троицу, то есть, Отца, Сына и Святого Духа, а сам глаз американцы называют божьим. Надпись «NOVUS ORDO SECLORUM» внизу сооружения эксперты переводят как «Новый закон на века», а дата MDCCLXXVI символизирует новую эпоху для государства, которая стартовала в 1776 году с момента подписания знаменитой Декларации о независимости. Кроме того, масонский треугольник является одним из элементов государственной печати Америки, предназначенной для подтверждения законности правительственных документов. Соответственно, изображение этого символа на штатовском долларе вполне логично.
На долларовых банкнотах есть следы кокаина
Доллар. Источник фото: ютуб
Согласно результатов проведенных исследований, большая часть банкнот действительно содержит микроскопические частицы кокаина. Кстати, там еще обнаружили огромное количество всевозможных патогенных микроорганизмов, в том числе другие наркотические вещества, например, амфетамин и героин.
Как доллар стал мировой валютой
Доллар - мировая валюта. Источник фото: abbv.ru
На протяжение многих веков роль мировой валюты принадлежала английскому фунту. После Второй мировой войны, следствием которой стал заметный спад экономики многих стран, расстановка сил на политической арене претерпела определенные изменения, в результате чего ключевую позицию занял американский доллар.
Этому способствовали следующие обстоятельства:
- в отличие от Европы, экономику которой изрядно измотали две мировые войны, Америка, пережившая лишь одну Гражданскую, очень даже процветала. Это не только не осталось незамеченным, но и положительным образом повлияло на отношение всего мира к валюте этой страны;
- доллар США был на 100% подкреплен золотом, то есть бумажные деньги представлялось возможным в любой момент конвертировать в драгоценный металл. Большая же часть других валют таких гарантий не обеспечивала;
- надежность доллара в течение многих лет привела к накоплению государствами резервов именно в этой валюте. По этой причине до момента официального принятия доллар уже фактически занял лидирующую позицию.
Интересно! После Второй Мировой Войны многие страны мира поддерживали собственную валюту не золотом, а долларом.
Символ $ на банкнотах
доллар под лупой. Источник фото: ru.depositphotos.com
Существует огромное количество версий обозначения символа $.Наиболее распространенными являются три из них:
- переплетение букв S и U, что обозначает United States, то есть Соединенные Штаты;
- аббревиатура песо, который американцы называли испанским долларом (существуют документы, в которых испанские песо обозначают знаком $);
- сокращенный вариант слова «sheet», что в переводе означает «печатный лист». Сначала появился знак Sh, которым подписывали число листов, а через некоторое время он трансформировался в $.
Доллары изготавливают не из бумаги
бумага доллара. Источник фото: bugaga.ru
Это правда, доллары делают не из бумажного сырья, а из ткани. Состав ее достаточно прост – 3/4 хлопка и 1/4 льна.
Можно ли подсчитать количество долларов, находящихся в обращении
счет долларов. Источник фото: ru.sputnik.kg
Это довольно трудоемкий процесс. По некоторым сведениям, на настоящий день в обращении находится примерно 40 триллионов долларов.
Сколько может весить один миллион долларов
доллар на весах. Источник фото: tavanen.ru
Вариантов может быть несколько, все зависит от того, из каких купюр этот миллион складывать. Учитывая тот факт, что одна купюра весит примерно 1 г, то получается, что в стодолларовых купюрах миллион будет весить 10 кг, а в банкнотах номиналом 50 $ – в два раза больше, то есть 20 кг, ну и так далее.
Самая крупная купюра
купюра в 100 долларов. Источник фото: 1zoom.ru
На сегодняшний день самой крупной считается купюра номиналом 100 $. Тем не менее, в истории Соединенных Штатов Америки бывали времена, когда в денежном обращении ходили купюры в 500, 1000 и даже 10000 долларов.
Во время великой депрессии, которая продолжалась в Соединенных Штатах Америки с 1929-го по 1939 год, была выпущена даже купюра в 100000$, которая использовалась исключительно для расчета между казначейством и банками. Простые граждане не имели возможности использовать банкноты такого достоинства, потому как для них они считались незаконными. После стабилизации экономики стотысячные банкноты перестали использовать, в связи с чем все 42000 экземпляров были утилизированы.
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