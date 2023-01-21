Чем отличается свежий имбирь от порошкового: для чего выбирать измельченный корень

Имбирь широко применяется не только в медицине, но и в кулинарии / Фото: sar-urology.ru

Растение имбирь преимущественно выращивается искусственным путем / Фото: sovetclub.ru

Цветы у имбиря очень красивые / Фото: greensotka.ru

Корень имбиря в виде порошка активно используется во всем мире наравне с другими специями / Фото: econet.ua

Несколько тысяч лет имбирь считается уникальным средством от многих болезней / Фото: kto-chto-gde.ru

В процессе сушки свойства имбиря видоизменяются, но пользы от этого меньше не становится / Фото: polzavred.org

1. Согревающее средство

Имбирь эффективно понижает температуру при простудных заболеваниях / Фото: ok.ru

2. Средство для борьбы с кашлем и вирусными инфекциями

Сухой имбирь полезно употреблять в виде напитка при кашле и ОРВИ / Фото: amp.hyser.com.ua

3. Улучшение процесса пищеварения

Чай из имбиря и пальмового сахара поможет при переедании / Фото: kto-chto-gde.ru

4. При суставных болях

Паста из имбиря в порошке облегчит боль в суставах / Фото: samsunmanset.com

5. При периодических женских болях

Имбирь отлично убирает спазмы при периодических женских болях / Фото: kolobok.ua

6. При геморрое

Шарики из имбиря способствуют уменьшению геморроидальных узлов / Фото: alebed.org

Противопоказаний у порошкообразного имбиря больше, чем у свежего / Фото: mrfilin.com