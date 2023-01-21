Чем отличается свежий имбирь от порошкового: для чего выбирать измельченный корень

Мало кто задумывается, есть ли разница между сухим продуктом и свежим, в частности, когда речь идет об имбире. Но она существует. Эта специя известна еще со времен Конфуция, и в разном виде она обладает различными свойствами, поэтому применяется в разных случаях.
Имбирь широко применяется не только в медицине, но и в кулинарии / Фото: sar-urology.ru
Имбирь используется не только для приготовления блюд или напитков, но и лекарственных препаратов. В китайской древней медицине о нем говорилось в трактатах Аюрведе и Унани. В Древнем Риме имбирь символизировал плодородие и богатство.
Растение имбирь преимущественно выращивается искусственным путем / Фото: sovetclub.ru
Само растение zingiber officinale (имбирь) относится к семейству имбирных, как и куркума, кардамон. В наши дни в условиях дикой природы растение не встречается, только выращивается искусственным путем. Цветы у данного многолетнего растения очень красивые. Для практического использования люди берут его корень.
Цветы у имбиря очень красивые / Фото: greensotka.ru
Изначально широкое применение данная специя нашла в Азии, а затем арабы завезли ее в Средиземноморье. В средневековье в Европе имбирь вообще имел огромную ценность и использовался в качестве денег. Со временем он стал сырьем для изготовления имбирного эля.
Корень имбиря в виде порошка активно используется во всем мире наравне с другими специями / Фото: econet.ua
В настоящее время корень имбиря активно используется кулинарами не только Востока и Азии, но и Америки, Европы. В Азии вообще он практически незаменим. Кроме того, что его добавляют в блюда, он является еще и основным сырьем для приготовления паст, соусов, чатни, его маринуют, сушат, едят в свежем виде. Он не только придает блюдам пикантности, но и приносит неоценимую пользу организму.
Несколько тысяч лет имбирь считается уникальным средством от многих болезней / Фото: kto-chto-gde.ru
На протяжении нескольких тысяч лет имбирь считается уникальным лекарственным средством. Он помогает при проблемах, связанных с дыхательной, пищеварительной, кровеносной системами.
У имбиря необычный вкус – острый со сладкой ноткой. Такие же необычные у него и свойства – оказывает одновременно согревающее и охлаждающее, успокаивающее действие после употребления спустя какое-то время.
Имбирь оказывает очищающее действие, помогает при тошноте, нарушениях пищеварения, геморрое. Это уникальный природный антиоксидант, анальгетик и спазмолитик, эффективное антибактериальное вещество.
В процессе сушки свойства имбиря видоизменяются, но пользы от этого меньше не становится / Фото: polzavred.org
В процессе сушки некоторые свойства корня имбиря видоизменяются, но от этого он не становится менее полезным для организма человека. Кстати сушеный имбирь можно долго хранить и применять в качестве приправы для огромного количества блюд. Когда же может понадобиться имбирь в сухом виде? Существует несколько моментов, когда актуален именно корень в сушеном виде.
1. Согревающее средство
Имбирь эффективно понижает температуру при простудных заболеваниях / Фото: ok.ru
Имбирный свежий корень может стать прекрасным согревающим средством кратковременного действия, а также для снижения температуры тела. И если необходим именно кратковременный эффект, то сухой порошок употреблять не рекомендуется. Дело в том, что порошок оказывает более глубокое и длительное воздействие. А вот в холодную и сырую погоду, например, в осенне-зимний сезон, когда увеличивается риск вирусных заболеваний, средство является идеальным. К тому же, оно способствует улучшению настроения.
2. Средство для борьбы с кашлем и вирусными инфекциями
Сухой имбирь полезно употреблять в виде напитка при кашле и ОРВИ / Фото: amp.hyser.com.ua
Напиток, приготовленный из ½ чайной ложки имбирного порошка, ¼ чайной ложки куркумы, двух гвоздичек и корицы, популярен среди наших соотечественников и используется ими, чтобы поднять иммунитет, сделать профилактику вирусных заболеваний, устранить симптомы простуды и проблемы с дыхательными путями. Пить его рекомендуется несколько раз в течение дня между приемами пищи. При приготовлении напитка его нужно немного поварить и отстоять или заварить в термосе, после чего дать ему настояться.
Здесь важно запомнить одну вещь. После употребления этого чая нельзя тут же идти на балкон или улицу, так как напиток обладает потогонным эффектом. После того, как вы выпили чай, нужно какое-то время побыть в помещении, а потом можно заниматься повседневными делами, например, идти на пробежку, прогулку и так далее.
Если у вас бронхит, можно тоже приготовить аналогичный чай, только на стакан кипятка берется уже две чайные ложки имбирного порошка. Напиток уваривается на пятьдесят процентов, а затем фильтруется.
3. Улучшение процесса пищеварения
Чай из имбиря и пальмового сахара поможет при переедании / Фото: kto-chto-gde.ru
Не зря имбирь в сухом виде является одним из главных компонентов Аюрведической смеси для пищеварения. Именно этот порошок способствует нормализации работы желудка.
Чтобы помочь организму переработать тяжелую пищу, устранить ощущение тяжести, убрать симптомы переедания, достаточно выпить по прошествии некоторого время после приема пищи чай из сухого имбирного порошка, меда или пальмового сахара под названием джаггери. Параллельно такой напиток выполнит и другую функцию – противовирусную.
4. При суставных болях
Паста из имбиря в порошке облегчит боль в суставах / Фото: samsunmanset.com
Больные места, суставы рекомендуется смазывать пастой, приготовленной на основе масла гхи и сухого имбирного порошка. Это дает возможность уменьшить боль при растяжении связок, вывихе, ушибе, артрите.
5. При периодических женских болях
Имбирь отлично убирает спазмы при периодических женских болях / Фото: kolobok.ua
Многие женщины сталкиваются с проблемой болезненности во время критических дней. В этой ситуации тоже поможет напиток из имбиря и пальмового сахара. Имбирь отлично убирает спазмы, делает боль не настолько интенсивной, способствует улучшению общего состояния.
6. При геморрое
Шарики из имбиря способствуют уменьшению геморроидальных узлов / Фото: alebed.org
В случае с геморроем из имбирного порошка, смешанного с сахаром джаггери, формируют шарики небольшого размера и едят пару раз в день. Это способствует уменьшению геморроидальных узлов и улучшению процесса опорожнения. В качестве слабительного лучше использовать свежий корень имбиря.
Противопоказаний у порошкообразного имбиря больше, чем у свежего / Фото: mrfilin.com
У сухого порошкообразного имбиря противопоказаний гораздо больше, чем у свежего. В частности, не стоит его употреблять при слишком чувствительной коже, при анемии, болезнях ЖКТ в стадии обострения, кровотечениях, язвах. Предварительно требуется врачебная консультация во время беременности и в период лактации, при ряде других острых состояний.
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