Секрет укоренения герани

Многие цветоводы сталкиваются с трудностями, пытаясь укоренить черенки герани. Основная проблема заключается в том, что при укоренении в воде черенки загнивают, и цветовод остается без прекрасного растения, которое могло бы украсить домашний цветник.

Но, к счастью, добиться практически 100% укоренения черенков герани довольно просто, главное — знать несколько правил, которые помогут добиться желаемого результата.

Укоренение герани

Пересадка черенков

На дно небольшого стаканчика или рюмки выложите ватный диск. Добавьте небольшое количество воды, так чтобы она слегка покрывала ватный диск.Чтобы ускорить процесс укоренения черенков, добавьте в емкость любой стимулятор, например, фитоклон или корневин. Не добавляйте много, так как препарат достаточно агрессивный и может негативно повлиять на черенки.Обрежьте черенок, используя канцелярский нож, который предварительно необходимо продезинфицировать. Поместите черенок в подготовленную емкость. Следите за уровнем воды, и уже через 8-10 дней на черенке начнет образовываться молодая и здоровая корневая система.После укоренения черенки важно правильно пересадить. Для пересадки подойдут стаканчики объемом 100 мл, наполненные верховым нейтральным торфом. Чтобы снизить стресс от пересадки и помочь черенкам быстрее образовать еще больше новых корней, торф необходимо полить водой с добавлением стимулятора корнеобразования.Также в воду следует добавить удобрение, содержащее фосфор, который поможет быстрее получить крепкую корневую систему. Эти простые рекомендации помогут быстро вырастить здоровую молодую герань из черенка.