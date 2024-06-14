Конопля в курганах викингов: сырье для ткани или трава для «особых» целей

Древние скандинавы, викинги, уже знали о свойствах конопли.
Раскопав курган викингов 1200-летней давности, ученые сделали множество находок. Но одна из них до сих пор ставит историков в тупик. В одном из захоронений вместе с останками 80-летней женщины нашли приличных размеров мешок с коноплей.
Раскопки Осебергского кургана.
Осебергский курган на юге Норвегии, насыпанный еще в 834 году нашей эры - это наиболее известное место захоронения викингов. Здесь были сделаны самые многочисленные находки из когда-либо обнаруженных в Скандинавии.
Осебергский корабль в Музее драккаров в Осло. | Фото: flickr.com.
В 1904 году Осебергский курган раскопали. Под слоем грунта археологи обнаружили корабль викингов и останки двух женщин. Одной из них было 70-80 лет, а другой - около 50. С ними в драккаре (боевом корабле) находились семь кроватей, тканые гобелены, богато украшенная колесница, конные сани. Также в корабле покоились кости 15 лошадей, четырех собак, коровы, быка, утки и вальдшнепа.
Модель Осебергского корабля викингов. | Фото: upload.wikimedia.org.
И хотя с тех пор минуло не одно столетие, находки хорошо сохранились. Этому способствовали торф и глина, насыпанные на курган. Во время раскопок археологи обнаружили ведро яблок, которые все еще были красными, кресс-салат, чернику и хлеб - это всё погребальные дары.
Голова животного из кургана викингов в Осеберге, Норвегия, 825 год. | Фото: pinterest.com.
Повозка, запряженная лошадьми. Археологическая находка из кургана в Осеберге. | Фото: pinterest.com.
Драккар длиной 21,6 метров, найденный в погребальном кургане, построен из дуба. С 820 по 834 год он использовался в качестве боевого корабля и двигался за счет паруса и 30 гребцов. Затем его использовали для места последнего упокоения двух знатных женщин. Анализ скелетов показал, что одной из женщин был рак, от которого она и умерла.
Приготовление лекарств из трав. | Фото: neboleem.net.
Старшая женщина держала кожаный мешок, который привлек внимание из-за его содержимого. Вероятно, она сильно страдала от болезни, и конопля, обнаруженная в мешке, использовалась как болеутоляющее средство. Викинги, как и другие народы тех времен, имели знания о целебных свойствах диких трав, которые использовали для лечения болезней и облегчения боли. На сегодняшний день многие из них утеряны.
Ритуальный процесс сжигания трав. | Фото: kafepauza.mk.
Возможно, женщина была знахаркой или колдуньей и использовала каннабис в ритуалах.
Конопля – растение, которые использовали еще викинги. | Фото: vedamost.info.
Существует еще одно возможное объяснение находке конопли на драккаре викингов. Люди издавна используют это растение для изготовления веревок и одежды. Возможно, мешочек с сырьем предназначался для загробной жизни, чтобы делать ткань из волокон.
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