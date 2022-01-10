3 совета для кухни, которые стоит добавить в свой кулинарный арсенал

Вот, что можно сделать, когда стало скучно.
Если под рукой есть банан, шоколадное масло и шприц, то можно, при помощи всего этого, сделать действительно невероятную штуку, которую оценят в первую очередь дети. Равнодушными от получившегося блюда не останутся и взрослые. Как оно делается, смотрим в новом авторском обзоре, а за одно узнаем еще два хитрых секрета для кухни.
На кухне стало слишком скучно? Тогда смотрим новое авторское видео с несколькими весьма занимательными советами, каждый из которых будет не только полезен, но и позволит расширить свои «кулинарные» познания.
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