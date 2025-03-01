Почему в Соединённых Штатах в XX веке казнили цирковых слонов

Печальная участь Топси

Афиша цирка братьев Форпо и Селлс.

Иллюстрация Топси, опубликованная в St. Paul Globe 16 июня 1902 года.

Топси отказывается перейти мост через озеро к эшафоту.

Топси в момент удара током.

Ещё один слон-изгой или трагедия Мэри

Казнь Мэри.

Жестокие забавы

Для людей казнь была всго лишь продолжением циркового шоу.

Потомственные дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные.

По мнению Запашного так цирки банально избавляются от конкурентов. Всё дело в деньгах.

По мнению Запашного, животное, которое дрессируешь, надо любить.

Юрий Куклачёв со своими питомцами-артистами.