Путь под водой: как был построен Евротоннель, соединяющий Францию и Англию под дном Ла-Манша

Грандиозный проект с необычной историей. /Фото: straniciistorii.ru

Спутниковое изображение пролива Ла-Манш. /Фото: aif.ru

Проект первого тоннеля через Ла-Манш. /Фото: diletant.media

Заметка об одном из проектов моста над проливом в дореволюционной газете за 1890 год. /Фото: elementy.ru

Проект тоннеля под Ла-Маншем. /Фото: undergroundexpert.info

Концепт-арт тоннеля, 1960-е годы. /Фото: aif.ru

По туннелю ездят только поезда. /Фото: ria.ru

Переправа машин через тоннель также возможна. /Фото: 20minutes.fr

Строительство шло ударными темпами. /Фото: hsmedia.ru

Завершение строительства тоннеля сопровождалось громким праздником. /Фото: gazeta.ru