Путь под водой: как был построен Евротоннель, соединяющий Францию и Англию под дном Ла-Манша

Более четверти столетия назад был открыт уникальный объект - тоннель, соединяющий Францию и Великобританию по Ла-Маншу. Точнее, под ним - именно под дном пролива проходит большая часть пути. Сегодня он активно используется и стал прекрасным решением проблемы сообщения между двух государств. Однако мало кто знает, что этот проект планировали более двухсот лет, а десятки разработок, которые были призваны решить эту проблему, оказывались нецелесообразными. И только полвека назад выход был найден.
Грандиозный проект с необычной историей. /Фото: straniciistorii.ru
Пролив Ла-Манш в контексте истории планеты Земля появился сравнительно недавно - всего лишь несколько тысяч лет тому назад. А до этого территория современной Великобритании и континентальной Европы являлись единым куском суши. Ситуация изменилась после ледниковых периодов, когда ледники растаяли, уровень мирового океана оказался выше, и Туманный Альбион оказался отделён от Европы, став островом.
Спутниковое изображение пролива Ла-Манш. /Фото: aif.ru
Впервые о необходимости построить объект, который соединял бы английский и французский берега воедино европейцы заговорили ещё в конце XVIII столетия. За воплощение амбициозной идеи в жизнь взялись многие талантливые инженеры тех лет. А первым задокументированным случаем подачи проекта туннеля через Ла-Манш в 1802 году связан с именем француза Альбера Матье-Фавье. Он предполагал прокладку под дном пролива пути, по которому могли бы передвигаться конные экипажи, а вентиляционная система представляла собой сеть отдушин, ведущих на поверхность воды.
Проект первого тоннеля через Ла-Манш. /Фото: diletant.media
Зато с другой стороны пролива высказывались куда более грандиозные и смелые идеи. Например, английскими инженерами предлагалось возвести гигантский мост, конструкция которого предусматривала строительство десятка пролетов, каждый длиной в пять километров, которые были бы подвешены над водой на суперпрочных тросах. Само собой, что проект остался лишь в предположениях, ведь тогда попросту не существовало технологий, способных подобное воплотить в жизнь. Другой концепт, презентованным одним из лондонских конструкторов, был и вовсе малореальным: насыпать через Ла-Манш определённое количество островов и связать последние между собой необходимой транспортной инфраструктурой.
Заметка об одном из проектов моста над проливом в дореволюционной газете за 1890 год. /Фото: elementy.ru
Однако в конце концов оба государства сошлись во мнении, что лучшим решением станет строительство именно туннеля. И даже был найден подходящий проект после долгого конкурса, однако приступить к воплощению его в жизнь смогли только в середине двадцатого столетия, после того, как мир окончательно оправился от двух мировых войн, многочисленных революций и других потрясений. В 1955 году было объявлено о начале строительства: успели даже вырыть и несколько огромных котлованов. Однако последовавший энергетический кризис остановил стройку, а котлованы вскоре оказались заполненными водой.
Проект тоннеля под Ла-Маншем. /Фото: undergroundexpert.info
И только 12 лет спустя, в 1967 году, была предпринята вторая попытка запуска масштабного строительства. Однако, усвоив урок кризиса, финансирование в этот решили отдать частным строительным компаниям, выбранным в результате соответствующего тендера. Вначале было выделено проекты девяти компаний, а уже потом, после долгих рассмотрений авторитетной комиссии, был выбран один лучший.
Концепт-арт тоннеля, 1960-е годы. /Фото: aif.ru
Вот только и его в итоге пришлось серьёзно изменить. Всё дело в том, что первоначально проект предполагал строительство расположенных параллельно друг другу автомобильного шоссе и железнодорожного пути. Но именно от первого пришлось отказаться. Причиной оказались соображения безопасности: в туннелях наблюдается загрязнение воздуха в узком пространстве, также для поездки автомобилей трудно обеспечить достаточно мощную вентиляцию, да и банальные пробки — всё это значительно повышает риск ДТП и других чрезвычайных происшествий. Поэтому туннель в итоге решили сделать только железнодорожным.
По туннелю ездят только поезда. /Фото: ria.ru
Интересный факт: к слову, машины перевезти с одного берега Ла-Манша на другой тоже реально: достаточно просто воспользоваться услугами всё того же железнодорожного транспорта, который оснащён специальными платформами для транспортировки автомобилей. К тому же, ходят они достаточно часто - один раз в час, поэтому путешественники-автомобилисты не испытывают проблем при передвижении из Франции в Великобританию или в обратном направлении.
Переправа машин через тоннель также возможна. /Фото: 20minutes.fr
Пока закончились все утряски по проекту прошло ещё немало лет, и активная фаза строительства развернулась только в 1987 году, и в Англии, и во Франция с разницей в три месяца. Создание объекта шло впечатляющими темпами: прорыв самого тоннеля, который прокладывали на глубине 45 метров ниже уровня морского дна, заняло всего четыре года. Для шахтовых работ и вывоза выкопанной породы беспрерывно трудились 120 составов, которые «намотали» приличную статистику: по данным редакции Novate.ru, за месяц эти самосвалы проходили дистанцию, сопоставимую с двумя длинами обхвата Земли по экватору.
Строительство шло ударными темпами. /Фото: hsmedia.ru
Официально строительство тоннеля для прокладки железнодорожного пути было завершено в июне 1991 года. Однако далее требовалось завершить с сами пути, а также необходимую для обслуживания объекта инфраструктуру. Это заняло почти три года: открытие туннеля состоялось 6 мая 1994 года при участии королева Соединённого королевства Елизаветы II и президента Франции Франсуа Миттеран. Её величество первой совершила поездку по туннелю, сев на поезд в Лондоне и прибыв во французский прибрежный городок Кале. А президент Франции поехал навстречу королеве с парижского вокзала через город Лилль. В момент встречи локомотивов зазвучали национальные гимны обеих стран, а президент и королева торжественно разрезали ленточки, открыв объект для эксплуатации.
Завершение строительства тоннеля сопровождалось громким праздником. /Фото: gazeta.ru
В итоге объект, получивший название Евротоннель, представляет собой три туннелей, два из которых железнодорожные, обеспечивающие сообщение Англия — Франция и обратно, и один технический. Путь обеспечивает возможность пересечь пролив всего за три часа. Известны и размеры тоннелей: их диаметр составляет 7,3 метра, длина - 51 километр, 38 из которых - подводные. Толщина бетонных стен достигает 40 сантиметров. Каждый день по Евротоннелю курсирует до 350 электропоездов, развивающие скорость до 160 километров в час.
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