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Открытия, к которым мир не был готов

Некоторые открытия могут быть настолько революционными, что общество отказывается принимать их, со временем понимая, что люди были просто не особо готовы к ним. Представляем  Вам открытия, которые были сделаны слишком рано.

Robert Courter и его летающий рюкзак в 1969 году.

Кафе «Открытия, к которым мир не был готов

Кофеварка в машине, 1950. Могла сварить до 3 чашек кофе.



Кафе «Открытия, к которым мир не был готов

Мотоцикл на одном колесе оказался непонятным транспортом для общества.

Кафе «Открытия, к которым мир не был готов

Газонокосилка 1957 года, которая спасала от солнца. Можно было включить радио, телевидение, была собственная система подачи воздуха, генератор и фары.

Кафе «Открытия, к которым мир не был готов

Светящиеся шины, 1961.

Кафе «Открытия, к которым мир не был готов

Парта, которая легко превращалась в гамак, 1913.

Кафе «Открытия, к которым мир не был готов

Ложка, которая помогала супу остыть, 1948.

Кафе «Открытия, к которым мир не был готов

Монопод, с помощью которого можно было присесть и отдохнуть на любом углу.

Кафе «Открытия, к которым мир не был готов

Вилка, которая сама накручивала спагетти и облегчала процесс питания.

Кафе «Открытия, к которым мир не был готов

Велосипед-ракета. К сожалению, после того, как был сделан этот кадр, велосипед взорвался.

Кафе «Открытия, к которым мир не был готов

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