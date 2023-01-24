10 коротких любопытных фактов из разных областей

1. Прототипом «Крокодила Данди» был реальный человек по имени Род Анселл, который умудрился выжить, скитаясь по диким, кишащим крокодилами местам Австралии в течение 56 дней. Анселл погиб во время перестрелки с полицией после того, как под действием наркотиков застрелил одного из служителей порядка.
2. В 19 веке в Британии всякий совершивший неудачную попытку повеситься подлежал суду за покушение на убийство. Такое преступление обычно каралось смертью и, как правило, через повешение.
3. В 2004 году Google анонимно разместил на билбордах Гарвардской площади и Кремниевой долины математические задачи. Решивший задачу получал доступ к вебсайту с другой задачей, которая, в свою очередь, оказывалась ключом к рассмотрению резюме на работу в компании.
4. Частица нейтрино может проделать путь сквозь свинцовый блок толщиной в один световой год и ни разу не вступить во взаимодействие ни с одним атомом.
5. Слепота невнимания — психологический феномен, который проявляется в неспособности увидеть объект, находящийся в поле зрения, но неожиданный в данной ситуации (например, горилла на баскетбольной площадке). Это довольно часто случается с людьми, увлечёнными каким-то другом объектом, явлением или задачей.
6. Если кот «подмигивает» вам или, глядя на вас, начинает медленно закрывать и открывать глаза — значит, вы удостоились его доверия и признания «дружественным существом».
7. В 2010 году суммарная прибыль 6 корпораций, контролирующих 90% американских СМИ (их часто называют «Большой шестёркой») превысила ВВП Финляндии на 36 миллиардов долларов ($36 000 000 000).
8. В начале 20 века существовал заговор ведущих производителей электрических лампочек. Они договорились выпускать продукцию со сроком службы гораздо ниже реальных технологических возможностей, чтобы поддерживать постоянный спрос на лампочки у потребителей и, соответственно, обеспечить себе стабильно высокие доходы в долгосрочной перспективе.
9. В 1991 году, когда вступил в силу Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, американцы раздробили 365 бомбардировщиков B52 на пять частей каждый, сбрасывая на них 6-тонные стальные лезвия при помощи подъемного крана. Затем они оставили обломки на три месяца, чтобы советские спутники могли подтвердить факт их уничтожения.
10. Автор романа «Челюсти» Питер Бенчли посвятил последние 10 лет своей жизни делу сохранения акул, пытаясь побороть массовую истерию, которую сам нечаянно и создал.
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