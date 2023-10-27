Скульптуры-призраки, животные из коряг, портреты из обломков древесины и другой эксклюзив от совреме

Ни для кого не секрет, что природа - самая талантливая мастерица. А если художник вступает с ней в альянс и вкрапляет свою художественную идею в ее творения, то из этого непременно может получиться нечто неординарное и удивительное. К одному из таких видов совместного творчества человека и природы относится корнепластика . Такие скульптуры из древесных корней, созданные природой и довершенные человеком, как правило, всегда впечатляют зрителя.
Скульптуры-призраки Нагато Ивасаки (Nagato Iwasaki)
Скульптуры-призраки от Нагато Ивасаки.
Нагато Ивасаки — японский художник-скульптор, создающий невероятные скульптурные творения из коряг и деревянных обломков, которые потрясают зрителей своей правдоподобностью и мастерством исполнения.
Скульптуры-призраки от Нагато Ивасаки.
А начинал свой творческий путь художник в далеком 1983-м из абстрактных картин, экспонируя их в музеях и на престижных фестивалях по всему миру. Однако последнее десятилетие Нагато увлекся созиданием нетрадиционных скульптур. Оригинальность и реализм изображения которых, впечатляют зрителя, а иногда не на шутку пугают.
Скульптуры-призраки от Нагато Ивасаки.
Натолкнувшись на такое скульптурное изваяние в лесных дебрях, можно действительно принять его за лесного жителя. Каждую свою композицию из деревянных призраков художник собирает в таких позах, что кажется они вот-вот оживут и двинутся с места.
Скульптуры-призраки от Нагато Ивасаки.
Скульптуры-призраки от Нагато Ивасаки.
Впечатляющие лошади из коряг Хизер Янш (Heather Jansch)
Лошади из коряг Хезер Янш.
Художница из Великобритании Хизер Янш создает потрясающие скульптуры из древесных коряг, собранных на пляже. Ее любимые образы - это лошади и олени в натуральную величину. Они поистине великолепны. Каждую деталь скульптор тщательнейшим образом подбирает и подгоняет под фигуры. На поиски нужной коряги Хизер иногда приходиться тратить очень много времени. Однако - оно того стоит.
Лошади из коряг Хизер Янш.
Олени из коряг Хизер Янш.
Лошади из коряг Хезер Янш.
Лошади из коряг Хизер Янш.
Шедевры из коряг в исполнении Джеффро Уитто (Jeffro Uitto)
Джеффро Уитто (Jeffro Uitto) - американский скульптор.
Древесные корни, отшлифованное водами океана, – любимый материал американского скульптора Джеффро Уитто. Из них он создает восхитительные фигуры животных, мебель и различные предметы декора. Словно, собирая пазл за пазлом, Джеффро склеивает коряги в единые композиции. И то, что из этого получается - действительно достойно восхищения.
Скульптуры из коряг от Джеффро Уитто.
Скульптуры из коряг от Джеффро Уитто.
Скульптуры из коряг от Джеффро Уитто.
Скульптурные портреты из древесных обломков Беннета Юинга(Bennett Ewing).
Художник Беннет Юинг (Bennett Ewing)
Американский художник-скульптор Беннет Юинг, увлекшись необычной скульптурой, уже второй десяток лет специально странствует по миру, собирая обломки древесины по лесным чащам, горам, пустыням, побережьям морей и океанов.
Используя естественные формы древесных обломков, а также подбирая нужные оттенки найденных веток, корней и коры, он создает великолепные портреты древних мифических героев народных сказок и легенд. Называет их сам художник «сильванскими сущностями».
«Сильванские сущности» от Беннета Юинга.
Тщательно подобранную по цвету и фактуре каждую деталь художник склеивает эпоксидной смолой, которая в свою очередь армирует работу, делая ее достаточно крепкой. Очень фактурно смотрятся при создании портретов узловатые и корявые обломки дерева, придающие причудливым образам особенные черты не только облику, но и характеру. Автор не ограничивает себя в своих фантазиях, однако и не выходит за черту реальности, поэтому его работы относят к разряду абстрактного реализма.
«Сильванские сущности» от Беннета Юинга.
«Сильванские сущности» от Беннета Юинга.
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