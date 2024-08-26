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Как изменилось нижнее женское бельё за последние 100 лет: 35 пикантных примеров


Как изменилось нижнее женское бельё за последние 100 лет: 35 пикантных примеров

Как изменилось нижнее женское бельё за последние 100 лет: 35 пикантных примеров

 

Мода на нижнее женское бельё никогда не стоит на месте и постоянно меняется. Это можно заметить, если провести чёткую параллель между тем, какие комплекты носили сотню лет назад и тем, что надевают сейчас. Мы совершили небольшой экскурс в историю и сделали обзор главных трендов за последние 100 лет.

Милые платьица: 1910-1920 годы


Милые платьица: 1910-1920 годы

Милые платьица: 1910-1920 годы

Нижнее бельё начала прошлого века вообще не имеет ничего общего с тем, что привыкли носить современные девушки. Тогда в моде были приталенные кружевные платьица до колена, которые чем-то напоминают теперешние комбинации. Ещё одним горячим трендом было ношение чулок не выше коленной чашечки.
Чулки до колена

Чулки до колена

 

Удобные шортики: 1920-1930 годы


Удобные шортики: 1920-1930 годы

Удобные шортики: 1920-1930 годы

Настало время горячих вечеринок и танцев до потери пульса. Поэтому платья постепенно преобразовали в удобные лифы и высокие облегающие шорты, которые отлично подчёркивали фигуру и выглядели довольно мило.
Начинается разработка бюстгальтеров

Начинается разработка бюстгальтеров

 

Эксперименты с бюстгальтерами: 1930-е годы


Эксперименты с бюстгальтерами: 1930-е годы

Эксперименты с бюстгальтерами: 1930-е годы

Примерно с 20-х годов прошлого века дизайнеры всерьёз задумались над удобной формой бюстгальтера. Ранее, когда были корсеты, необходимости в таком белье не возникало. Но одежда стала проще и стали искать выход из ситуации. Первые бюстгальтеры с поддержкой груди выпустили в 30-е годы.

Путь к совершенству: 1940-1950 годы


Путь к совершенству: 1940-1950 годы

Путь к совершенству: 1940-1950 годы

В 40-е годы, несмотря на все сложности, дизайнеры продолжают экспериментировать с формами бюстгальтеров. Их значительно улучшают, разрабатывают модели с металлической основой, а также конусовидные модели из плотной ткани. Новинкой становятся бюстгальтеры без бретелей. Они позволяют носить платья с открытыми плечами и открытой спиной.

Разнообразие материалов: 1950-1960 годы


Разнообразие материалов: 1950-1960 годы

Разнообразие материалов: 1950-1960 годы

Послевоенное время отличается новым всплеском в мире дизайна одежды. Нижнее бельё становится очень нежным, красивым и сексуальным. Теперь экспериментируют не только с формой, но и с материалами. На актрисах и моделях того времени можно наблюдать лёгкие кружевные, шёлковые, атласные, шифоновые комплекты.

Время для кокетства: 1960-е годы


Время для кокетства: 1960-е годы

Время для кокетства: 1960-е годы

Мода 60-х годов отличается особой игривостью. Бельё того времени можно назвать кокетливым. В нём встречаются романтичные складки, декор цветами и бантиками.

Кружевные комплекты: 1970-е годы


Кружевные комплекты: 1970-е годы

Кружевные комплекты: 1970-е годы

В 70-е годы бельё становится очень лёгким и откровенно прозрачным. По дизайну оно довольно простое, тут украшениями выступают сами кружева.

Линия бёдер: 1980-1990 годы


Линия бёдер: 1980-1990 годы

Линия бёдер: 1980-1990 годы

В период с 80-х до 90-х годов прошлого столетия акцент стали делать на бёдра. Материалы для изготовления использовали самые разнообразные, не боялись экспериментировать и с цветом.

Подчёркнутая сексуальность: 1990-е годы


Подчёркнутая сексуальность: 1990-е годы

Подчёркнутая сексуальность: 1990-е годы

В 90-е годы бельё стало агрессивно сексуальным, но при этом грациозным и элегантным. Оно здорово подчёркивало все женские прелести и не смотрелось вульгарно.

Без стеснения: 2000-е годы


Без стеснения: 2000-е годы

Без стеснения: 2000-е годы

В 2000-е годы становится модным выставлять напоказ своё нижнее бельё. Звёзды то и дело ходят в джинсах с низкой посадкой, демонстрируя миру часть своих трусиков. Другие же носят полупрозрачные рубашки, специально не застёгнутые на несколько пуговиц.

Стирая грани: 2010-е годы


Стирая грани: 2010-е годы

Стирая грани: 2010-е годы

Сейчас мода диктует стирать грани между нижним бельём и привычной одеждой. Вполне нормально выйти на уличу в прозрачной рубашке или платье, типа комбинации, а под низ надеть красивый комплект белья. Границы стираются и в отношении фигуры, теперь в моде девушки с пышными формами.
Эшли Грэхем (Ashley Graham)

Эшли Грэхем (Ashley Graham)

 

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