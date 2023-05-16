Самая головокружительная карьера в истории, или Как мудрец Имхотеп стал богом в Древнем Египте

Имхотеп – архитектор и государственный деятель

Ступенчатая пирамида Джосера. Фараон Джосер правил в середине XXVII века до н.э.

Некрополь Саккара неподалеку от древней столицы Египта - Мемфиса

Статуя фараона Джосера, в основании которой содержится информация об Имхотепе

Имхотеп – отец медицины

Фрагмент папируса Эдвина Смита - главного медицинского документа Древнего Египта

С Имхотепом связывали птицу ибис, как и с Тотом - богом письма и науки

Реконструированный внешний облик вельможи эпохи Имхотепа

Имхотеп и семь голодных лет

«Стела голода» с упоминанием Имхотепа