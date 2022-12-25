Как восстановить обветренные губы за 3 шага

С наступлением холодов многие представительницы прекрасного пола сталкиваются с проблемой обветренных губ. Губы сильно шелушатся, сохнут и даже начинают болеть. Иногда с проблемой не могут справиться даже дорогие гигиенические помады. Для того чтобы спасти губы и придать им симпатичный внешний вид, нужно пройти всего три этапа восстановления.

Первый этап — размягчение губ. Для этого этапа понадобится бальзам для губ или жирный крем. Нанесите бальзам или крем на губы толстым слоем и оставьте на 5-30 минут, в зависимости от состояния губ.







Второй этап — отшелушивание. Если на губах нет ранок и трещин, для отшелушивания можно использовать мягкую зубную щетку, или скраб. Если же губы сильно повреждены, то процедуру отшелушивания лучше провести с использованием махрового полотенца.







Третий этап — восстановление. Быстро восставить губы поможет метилурациловая мазь. Стоит такая мазь в районе 50 рублей, но при этом она дает потрясающий эффект.







Нанесите мазь на губы достаточно тонким слоем и оставьте примерно на час. Обратите внимание, что мазь имеет горьковатый вкус, поэтому старайтесь не облизывать губы. Если губы были очень сильно повреждены, то мазь можно нанести перед сном и оставить на ночь.







Такая простая процедура восстановления из трех шагов поможет восстановить губы.

О там, как быстро восстановить губы, смотрите в видео:



