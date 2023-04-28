Грация, немного ню и античная идея совершенства на фресках живописца Высокого Возрождения Корреджо

Итальянская Парма славится не только футбольной командой и превосходными сортами сыра, но и восхитительными образцами фресковой живописи, которые украшают внутреннюю часть кафедрального собора. Среди них – купол, расписанный одним из величайших художников Возрождения и дополнивший собой сокровищницу мировых произведений искусства, что дошли до наших дней. Корреджо, создатель фрески «Вознесение Богоматери», и другими своими работами показывал, насколько близко подошли мастера Ренессанса к античной идее совершенства и гармонии.
Антонио Аллегри из Корреджо
Предположительно, автопортрет Корреджо
Относительно недолгим был жизненным путь этого итальянского художника, но слава Корреджо – или Антонио Аллегри, таким было его настоящее имя – пережила его самого на много веков, а живопись этого мастера Высокого Возрождения продолжает и сейчас вызывать восхищение, и у знатоков Ренессанса, и у неискушенных зрителей. Картины и фрески Корреджо обладают замечательной способностью привлекать и удерживать внимание – живостью образов, сложностью композиций и ракурсов, мягкостью и одновременно смелостью контуров.
Одна из ранних работа Корреджо - «Рождение Христа»
Он родился примерно в 1489 году в небольшом городке Корреджо на севере Италии, и, как и другие мастера того периода, был известен под именем своей малой родины – Антонио да Корреджо. Отец художника был торговцем, а дядя, Лоренцо Аллегри, занимался живописью. Он и дал племяннику первые навыки владения кистью. У Антонио были и другие учителя, и одним из важнейших предметов, изученных в детстве, оказалась анатомия.
По одной из версий, Корреджо учился в Модене, в мастерской Франческо Феррары. Вообще, о взрослении и становлении его как художника известно довольно мало, искусствоведы прослеживают биографию мастера уже после начала его творческого пути.
Корреджо. «Мистическое обручение святой Екатерины»
Поначалу Корреджо находится под сильным влиянием Андреа Мантеньи и Лоренцо Лотто, а с 1514 года начинает путешествовать по Италии и изучать работы Рафаэля, Тициана, да Винчи, Микеланджело. Фрески Сикстинской капеллы в Риме произвели на молодого Корреджо неизгладимое впечатление, вдохновив и его самого на создание шедевров фресковой живописи.
К 1520 году он завершил работу над росписью покоев настоятельницы монастыря в Сан-Паоло, Корреджо по заказу аббатисы создал фрески на мифологические сюжеты. Этот памятник искусства Возрождения отлично сохранился и до наших дней.
Роспись покоев монастыря Сан-Паоло
Купол Пармского собора и другие произведение Корреджо
Самое, пожалуй, знаменитой творение Корреджо – это роспись купола кафедрального собора в Парме, фреска «Вознесение Богоматери». Современники не особенно оценили новаторские приемы мастера: в его стремлении воплотить эффект «ожившей скульптуры», движения по спирали видели «рагу из лягушачьих лапок», возникали даже идеи уничтожить фреску.
Плафон собора в Парме
Творение Корреджо спасли слова Тициана, который на вопрос о ценности росписи ответил: «Если взять купол, перевернуть его и наполнить золотыми монетами, то и тогда эта живопись окажется дороже».
Корреджо стал одним из первых, кто создавал традиции плафонных росписей, которые учитывали бы особенности перспективы, а значит, требовали несколько искаженного изображения фигур, чем было принято в традициях станковой живописи. Примерно тогда появился художественный прием di sotto in su, то есть «снизу вверх», в числе прочих ознаменовавший переход к эпохе барокко, когда помещения стали расписывать полностью, включая верхнюю часть интерьера.
Фрески Корреджо в церкви Сан-Джованни Евангелиста
Картинам и фрескам Корреджо присуща неповторимость и уникальность, при этом стиль художника менялся с течением времени, по мере того, как он совершенствовал свое мастерство и открывал все новые возможности живописи. Если поначалу творения Корреджо напоминали работы Леонардо – такие же прозрачные контуры, тонкая игра светотени, то позже цвета на его полотнах становились более насыщенными, контрастными, художник усиливает эмоциональную составляющую игры света, композиция становится сложнее и напряженнее.
Корреджо. «Святое семейство со святым Иеронимом»
Корреджо, как истинный мастер эпохи Ренессанса, в своих работах воплощал античные традиции – так, красивые и добродетельные лица он изображал бесстрастными, неподвижными, тогда как смех отмечал лица порочные. Значительное число произведений художника представляли собой мифы и аллегории, последние особенно любила Изабелла д’Эсте, герцогиня Мантуанская, заказавшая Корреджо несколько картин для своей коллекции.
Корреджо. «Леда и лебедь»
Корреджо. «Юпитер и Ио»
А примерно с 1530 года по поручению герцога Федерико II Гонзага Корреджо начал цикл картин о любовных похождениях Юпитера, большая их часть предназначалась в подарок королю Испании, но некоторые, в частности, «Юпитер и Ио», Гонзага, по всей видимости, заказал для своего палаццо.
Единственная картина Корреджо в России
Корреджо. «Аллегория добродетелей»
И сейчас произведения Корреджо обращают на себя внимание сложно выстроенной композицией и необычными для художников Возрождения ракурсами, они не только нарушают существовавшие в те времена живописные традиции изображения типичных сюжетов из христианской и античной мифологии, но и удивляют своей естественной грацией, динамичностью, выразительностью. А пейзажи, которые художник писал очень редко и скорее как фон для главного своего замысла, ему удавались на редкость хорошо. А вообще наследие художника – это прежде всего картины, воспевающие все чувственное, это своеобразная ода гедонизму.
Корреджо. «Портрет дамы»
В России Корреджо представлен лишь одним произведением – это «Портрет дамы», написанный примерно в 1518 году. Портреты были редкостью среди картин Корреджо; имя женщины, изображенной на холсте, неизвестно. Возможно, женщина имела отношение к ордену францисканцев – об этом может говорить цвет и фасон ее платья. Авторство картины было установлено относительно недавно, в прошлом веке, ранее же она предполагалась принадлежащей кисти Лоренцо Лотто.
Корреджо. «Отдых на пути в Египет»
Корреджо. «Мадонна делла Скала»
Унаследовав от отца навыки обращения с деньгами, Корреджо вкладывал заработанное творчеством в сельскохозяйственные земли, и тем жил. В 1519 году он женился на шестнадцатилетней Джироламе Мерлини, с которой прожил девять лет. После тяжелых родов его жена умерла, и Корреджо остался с четырьмя детьми, до взрослого возраста дожили двое.
Корреджо. «Пастухи»
По свидетельствам современников, в первую очередь летописца Возрождения Джорджо Вазари, художник был исключительно скуп. Замкнутый по характеру, он проводил время за работой или в семейном кругу. Умер Корреджо в возрасте 45 лет, после того как отправился из Пармы в родной город и, разгоряченный, выпил холодной воды, после чего слег с лихорадкой и больше уже не поднялся.http://vs-t.ru/graciya-nemnogo-nyu-i-antichnaya-ideya-sovershenstva-na-freskax-zhivopisca-vysokogo-vozrozhdeniya-korredzho
Корреджо. «Не прикасайся ко мне»
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии