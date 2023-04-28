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Грация, немного ню и античная идея совершенства на фресках живописца Высокого Возрождения Корреджо


Грация, немного ню и античная идея совершенства на фресках живописца Высокого Возрождения Корреджо

Итальянская Парма славится не только футбольной командой и превосходными сортами сыра, но и восхитительными образцами фресковой живописи, которые украшают внутреннюю часть кафедрального собора. Среди них – купол, расписанный одним из величайших художников Возрождения и дополнивший собой сокровищницу мировых произведений искусства, что дошли до наших дней. Корреджо, создатель фрески «Вознесение Богоматери», и другими своими работами показывал, насколько близко подошли мастера Ренессанса к античной идее совершенства и гармонии.

Антонио Аллегри из Корреджо


Предположительно, автопортрет Корреджо

Предположительно, автопортрет Корреджо

 

Относительно недолгим был жизненным путь этого итальянского художника, но слава Корреджо – или Антонио Аллегри, таким было его настоящее имя – пережила его самого на много веков, а живопись этого мастера Высокого Возрождения продолжает и сейчас вызывать восхищение, и у знатоков Ренессанса, и у неискушенных зрителей. Картины и фрески Корреджо обладают замечательной способностью привлекать и удерживать внимание – живостью образов, сложностью композиций и ракурсов, мягкостью и одновременно смелостью контуров.
Одна из ранних работа Корреджо - «Рождение Христа»

Одна из ранних работа Корреджо - «Рождение Христа»

 

Он родился примерно в 1489 году в небольшом городке Корреджо на севере Италии, и, как и другие мастера того периода, был известен под именем своей малой родины – Антонио да Корреджо. Отец художника был торговцем, а дядя, Лоренцо Аллегри, занимался живописью. Он и дал племяннику первые навыки владения кистью. У Антонио были и другие учителя, и одним из важнейших предметов, изученных в детстве, оказалась анатомия.
По одной из версий, Корреджо учился в Модене, в мастерской Франческо Феррары. Вообще, о взрослении и становлении его как художника известно довольно мало, искусствоведы прослеживают биографию мастера уже после начала его творческого пути.
Корреджо. «Мистическое обручение святой Екатерины»

Корреджо. «Мистическое обручение святой Екатерины»

 

Поначалу Корреджо находится под сильным влиянием Андреа Мантеньи и Лоренцо Лотто, а с 1514 года начинает путешествовать по Италии и изучать работы Рафаэля, Тициана, да Винчи, Микеланджело. Фрески Сикстинской капеллы в Риме произвели на молодого Корреджо неизгладимое впечатление, вдохновив и его самого на создание шедевров фресковой живописи.
К 1520 году он завершил работу над росписью покоев настоятельницы монастыря в Сан-Паоло, Корреджо по заказу аббатисы создал фрески на мифологические сюжеты. Этот памятник искусства Возрождения отлично сохранился и до наших дней.
Роспись покоев монастыря Сан-Паоло

Роспись покоев монастыря Сан-Паоло

 

Купол Пармского собора и другие произведение Корреджо


Самое, пожалуй, знаменитой творение Корреджо – это роспись купола кафедрального собора в Парме, фреска «Вознесение Богоматери». Современники не особенно оценили новаторские приемы мастера: в его стремлении воплотить эффект «ожившей скульптуры», движения по спирали видели «рагу из лягушачьих лапок», возникали даже идеи уничтожить фреску.
Плафон собора в Парме

Плафон собора в Парме

 

Творение Корреджо спасли слова Тициана, который на вопрос о ценности росписи ответил: «Если взять купол, перевернуть его и наполнить золотыми монетами, то и тогда эта живопись окажется дороже».
Корреджо стал одним из первых, кто создавал традиции плафонных росписей, которые учитывали бы особенности перспективы, а значит, требовали несколько искаженного изображения фигур, чем было принято в традициях станковой живописи. Примерно тогда появился художественный прием di sotto in su, то есть «снизу вверх», в числе прочих ознаменовавший переход к эпохе барокко, когда помещения стали расписывать полностью, включая верхнюю часть интерьера.
Фрески Корреджо в церкви Сан-Джованни Евангелиста

Фрески Корреджо в церкви Сан-Джованни Евангелиста

 

Картинам и фрескам Корреджо присуща неповторимость и уникальность, при этом стиль художника менялся с течением времени, по мере того, как он совершенствовал свое мастерство и открывал все новые возможности живописи. Если поначалу творения Корреджо напоминали работы Леонардо – такие же прозрачные контуры, тонкая игра светотени, то позже цвета на его полотнах становились более насыщенными, контрастными, художник усиливает эмоциональную составляющую игры света, композиция становится сложнее и напряженнее.
Корреджо. «Святое семейство со святым Иеронимом»

Корреджо. «Святое семейство со святым Иеронимом»

 

Корреджо, как истинный мастер эпохи Ренессанса, в своих работах воплощал античные традиции – так, красивые и добродетельные лица он изображал бесстрастными, неподвижными, тогда как смех отмечал лица порочные. Значительное число произведений художника представляли собой мифы и аллегории, последние особенно любила Изабелла д’Эсте, герцогиня Мантуанская, заказавшая Корреджо несколько картин для своей коллекции.
Корреджо. «Леда и лебедь»

Корреджо. «Леда и лебедь»


Корреджо. «Юпитер и Ио»

Корреджо. «Юпитер и Ио»

 

А примерно с 1530 года по поручению герцога Федерико II Гонзага Корреджо начал цикл картин о любовных похождениях Юпитера, большая их часть предназначалась в подарок королю Испании, но некоторые, в частности, «Юпитер и Ио», Гонзага, по всей видимости, заказал для своего палаццо.

Единственная картина Корреджо в России


Корреджо. «Аллегория добродетелей»

Корреджо. «Аллегория добродетелей»

 

И сейчас произведения Корреджо обращают на себя внимание сложно выстроенной композицией и необычными для художников Возрождения ракурсами, они не только нарушают существовавшие в те времена живописные традиции изображения типичных сюжетов из христианской и античной мифологии, но и удивляют своей естественной грацией, динамичностью, выразительностью. А пейзажи, которые художник писал очень редко и скорее как фон для главного своего замысла, ему удавались на редкость хорошо. А вообще наследие художника – это прежде всего картины, воспевающие все чувственное, это своеобразная ода гедонизму.
Корреджо. «Портрет дамы»

Корреджо. «Портрет дамы»

 

В России Корреджо представлен лишь одним произведением – это «Портрет дамы», написанный примерно в 1518 году. Портреты были редкостью среди картин Корреджо; имя женщины, изображенной на холсте, неизвестно. Возможно, женщина имела отношение к ордену францисканцев – об этом может говорить цвет и фасон ее платья. Авторство картины было установлено относительно недавно, в прошлом веке, ранее же она предполагалась принадлежащей кисти Лоренцо Лотто.
Корреджо. «Отдых на пути в Египет»

Корреджо. «Отдых на пути в Египет»


Корреджо. «Мадонна делла Скала»

Корреджо. «Мадонна делла Скала»

 

Унаследовав от отца навыки обращения с деньгами, Корреджо вкладывал заработанное творчеством в сельскохозяйственные земли, и тем жил. В 1519 году он женился на шестнадцатилетней Джироламе Мерлини, с которой прожил девять лет. После тяжелых родов его жена умерла, и Корреджо остался с четырьмя детьми, до взрослого возраста дожили двое.
Корреджо. «Пастухи»

Корреджо. «Пастухи»

 

По свидетельствам современников, в первую очередь летописца Возрождения Джорджо Вазари, художник был исключительно скуп. Замкнутый по характеру, он проводил время за работой или в семейном кругу. Умер Корреджо в возрасте 45 лет, после того как отправился из Пармы в родной город и, разгоряченный, выпил холодной воды, после чего слег с лихорадкой и больше уже не поднялся.http://vs-t.ru/graciya-nemnogo-nyu-i-antichnaya-ideya-sovershenstva-na-freskax-zhivopisca-vysokogo-vozrozhdeniya-korredzho
Корреджо. «Не прикасайся ко мне»

Корреджо. «Не прикасайся ко мне»

 

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Грация, немного ню и античная идея совершенства на фресках живописца Высокого Возрождения Корреджо

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Грация, немного ню и античная идея совершенства на фресках живописца Высокого Возрождения КорреджоПодписаться на мой Instagram
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