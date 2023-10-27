Самый экстравагантный монарх Средневековья: За что 4 раза отлучали от церкви Фридриха II

Католическая церковь окрестила его stupor mundi (изумление мира). Он был королём Сицилии и Иерусалима, а также императором Священной Римской империи и звали его Фридрих II. Покровитель наук и искусств, монарх, который всю свою жизнь пренебрегал любыми общественными условностями, был у Папы словно кость в горле. За что же разные понтифики четырежды отлучали его от церкви, а Папа римский Григорий IX вообще заклеймил антихристом?
Самый экстравагантный монарх Средневековья
Рождение будущего короля Сицилии было таким же необычным, как и его последующая жизнь. Он проявился на свет 26 декабря 1194 года. Произошло это событие прямо в торговой лавке на главной площади Иези (восточная часть итальянского полуострова). Мать мальчика, Констанция Сицилийская, долго не могла забеременеть и выносить ребёнка. К тому моменту женщине было уже сорок лет, что в те времена означало практически глубокую старость. В беременность она никак не могла поверить, а потому пошла к прорицательнице. Там и застали её родовые схватки. Супругом королевы был император Генрих VI. Мальчик получил имя Федерико Рохелио Константин ди Гогенштауфен.
Когда Генрих VI был избран королём римлян - это также означало, что его сын будет наследником короны Священной Римской Империи, которая включала территории в Италии и Бургундии. Конечно, владычество над этими землями было скорее теоретическим, чем практическим. Для того, чтобы править ими полноценно, нужна была могущественная армия. Генрих VI как раз начал активные действия в этом направлении. В 1197 году он умер. Констанция стала при сыне регентом и продолжила дело мужа об объединении их владений с Германией. Папа очень сильно не одобрял подобные поползновения. Чтобы защитить сына, королева перед смертью написала в завещании, что доверяет папе Иннокентию III опеку над мальчиком до достижения им совершеннолетия.
Бюст Фридриха II.
Понтифик назначил регентом кардинала Ченцио Савелли (который сменил его на троне святого Петра под именем Гонория III в 1216 году). Но даже папская защита не смогла предотвратить вторжение на Сицилию Маркварда фон Аннвейлера, имперского сенешаля. Он завоевал королевство и взял наследника престола в плен. Через четыре года он скончался, при власти встал другой немецкий солдат, Гильермо де Каппароне. Он удерживал Федерико в плену ещё четыре года.
Этот период в жизни будущего короля нельзя назвать бесполезным. Мальчик учился у Вальтера Палеарского, епископа Тойи и бывшего канцлера Сицилии при своём отце Генрихе VI. Он выучил пять языков: латынь, греческий, арабский, провансальский и сицилийский диалект. Кроме того, юноша стал подлинным учёным в сфере философии, астрономии, медицины, математики и естественных наук.
При этом весьма любопытно, что Федерико не был очень ортодоксален в религиозных вопросах. Его рационализм, хотя и умеренный, заставлял его подвергать сомнению догмы — и у него не было предубеждений, когда он противостоял privilegium potestas Церкви. В результате его стали именовать эпикурейцем, что в те времена было эквивалентно языческим убеждениям. Великий Данте поэтому в своё время отнёс его к шестому кругу Ада в своей «Божественной комедии».
Триумф Филиппа II Французского перед императором в Бувине.
После того как Федерико занял свой законный трон, он стал носить имя Фридриха II. Правление его отличалось революционными взглядами. Он, например, несмотря на то, что считал многочисленное исламское население, проживающее на острове, угрозой для Сицилии, включил шесть сотен мусульман в свою личную охрану. При этом депортировал большую часть этого народа в Лусеру. Тем не менее, он считал представителей ислама верными солдатами и не позволял Папе отлучать их от церкви.
Фридрих пошёл даже дальше: он нанял евреев, эмигрировавших из Святой Земли, для перевода множества произведений, написанных на греческом и арабском языках. Король создал сицилийскую школу поэзии и всячески продвигал использование местного диалекта. Это был огромный прогресс для того времени, а тосканскому языку потребовалось ещё целое столетие, чтобы стать элитарным.
Фридрих II принимает свою невесту Елизавету Английскую, работа Александра Зика.
Фридрих II был фанатом охоты и написал трактат о соколиной охоте (De arte venandi cum avibus, «Искусство охоты с птицами»). Он вообще был любителем экзотической фауны и держал при дворе целый зоопарк: у него были и жирафы, и гепарды, и даже слон. Ходили слухи, что король ставил эксперименты на людях. Однажды он якобы запечатал заключённого в бочке, чтобы посмотреть, сможет ли он, когда тот умрёт, увидеть душу, отлетающую через отверстие в ней. Также рассказывали, что монарх изолировал некоторых детей от всякого общения, чтобы посмотреть, смогут ли они естественным образом развить какой-либо язык и, таким образом, попытаться узнать, о чём говорили Адам и Ева.
Слон, который был у Федерико в Кремоне.
Этот научный интерес нашёл отражение в Салернском эдикте, которым Фридрих разделил функции врачей и аптекарей, установив фиксированные цены на лекарства. Король всячески поддерживал Scuola Medica Salernitana, медицинскую школу, основанную в 9 веке. Он также основал Неаполитанский университет для поддержки интеллектуалов. Можно себе представить, насколько космополитичным был двор столь экстравагантного монарха, которого мало заботило, что о нём подумают. Современников он поражал как в хорошем, так и в плохом смысле. За что его и прозвали stupor mundi et immutator mirabilis («удивление мира и чудесный реформатор»).
Двор Фридриха II в Палермо.
Император Священной Римской империи и король Иерусалима
Войны за корону Священной Империи тем временем не утихали. Временно титул императора перешёл к Оттону IV Брауншвейгскому, поддержанному Папой Римским с целью устранения династии Гогенштауфенов. Это была ошибка, так как Оттон пошёл в итоге против власти Папы, завоевав Италию. В ответ Иннокентий III отлучил его от церкви и созвал в 1211 году Нюрнбергский сейм, на котором Фридрих снова был избран императором. В 1212 состоялась его коронация в Майнце. Сторонники Оттона не признали его власть и войны продолжились.
Двор Фридриха II в Палермо.
Во всём этом была огромная доля иронии: Гогенштауфен — династия, которая продвигала партию гибеллинов (противников папской власти), а Фридрих был одним из её представителей, но был коронован при поддержке Папы — главы гвельфов (сторонников папской власти). Иннокентий III стремился держать короля под своим контролем, что и продолжил потом Гонорий III (с ещё большими основаниями, ибо он был его наставником). Именно он короновал его императором в Риме. Конечно, предварительно согласовав ряд условий, которые гарантировали, что имперская власть останется послушной власти Святого Престола. Согласно этому соглашению, Фридрих должен был списать папский долг и спонсировать очередной крестовый поход.
Ничего из этого выполнено в итоге королём не было, что и вызвало конфликт со следующим Папой, Григорием IX. За все эти «грехи» он и отлучил Фридриха от церкви, а потом объявил преамбулой Антихриста («предшественником антихриста»). Папа даже пытался организовать против него крестовый поход, в который, правда никто не пошёл. Потом король женился на Иоланде Иерусалимской. Это был политический союз, который Папа не одобрял и в результате отлучил Фридриха от церкви во второй раз. Несмотря на противодействие понтифика, Фридрих был в результате коронован королём Иерусалима.
Отлучение Фридриха II от церкви Папой Григорием IX, работа Джорджо Вазари.
Четырежды отлучённый
Папа решил объединиться с Ломбардской лигой, чтобы отобрать у Фридриха Сицилийское королевство. Сын короля от первого брака тоже решил воспользоваться отсутствием отца, чтобы отделиться от него в его немецких владениях. Федерико с лёгкостью сверг отпрыска и посадил его в тюрьму. В это время гвельфы примирились с Гогенштауфенами в 1235 году и это позволило им сформировать немецкую армию, которая разбила папские войска и даже перешла в наступление, вторгшись в Ломбардию. В результате Фридриха отлучили от церкви в третий раз.
Города-члены Ломбардской лиги в разные периоды её существования.
В 1241 году папа Григорий IX умирает и его сменяет Иннокентий IV. С последним Фридрих заключил мирное соглашение. Европа оказалась перед лицом новой опасности — монголы хана Батыя хозяйничали в Польше и Венгрии как у себя дома. Венгерский король был союзником Папы и тот потребовал от Фридриха отправить ему военную помощь. Бела IV был врагом Фридриха, а потому помогать ему он не спешил. Кроме того, король Сицилии бесконечно восхищался монголами. Требование хана подчиниться ему, Фридрих воспринял с изрядной долей иронии, предложив тому стать при его дворе сокольничим.
К сожалению, эти заигрывания не сыграли на руку Фридриху в его отношениях с Папой. Тот истолковал поступки короля как слабость. В результате отлучил от церкви в четвёртый раз. Был назначен новый император Священной Римской империи - Энрике Распе. Он поднял против Фридриха Северную Италию. Это имело особенно серьёзные последствия в Парме, где был взят штурмом императорский лагерь и украдены сокровища, в результате чего Фридрих, который отсутствовал, остался без средств для продолжения противостояния. В это время он уже был болен и не мог справиться со всеми невзгодами, навалившимися на него.
Военачальники Фридриха имели некий временный успех. 13 декабря 1250 года он скончался от дизентерии. К счастью, он не увидел окончательного падения своей династии. Имя императора осталось в легендах, ибо очень уж необычной личностью он был при жизни. Ходили даже слухи, что Фридрих воскрес, что привело впоследствии к появлению самозванца. На самом деле экстравагантный король похоронен в соборе Палермо, в саркофаге из красного порфира, вместе с родителями и женой.
Гроб Федерико II Гогенштауфена в соборе Палермо.
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