Почему финики считают на Востоке священным фруктом и при чём тут израильский шпион

На всём Ближнем Востоке к финикам с древних времён относятся с глубочайшим почтением. Для западного мира этот восточный король всего лишь ещё один экзотический фрукт, который скромно делит место на полке рядом с каким-нибудь изюмом. Тем временем финиковая пальма - важная деталь в древневосточном искусстве. Её изображение можно найти везде: от гробниц фараонов и ассирийских дворцов, до исторических древних текстов. Эти деревья здесь священны, они подлинные звёзды в истории этого региона. Что особенного в этом маленьком коричневом фрукте и почему его так почитают — далее в обзоре.
Необыкновенная история фиников уходит своими корнями в глубокую древность
Финиковая пальма — очень древнее растение. Остатки доисторических окаменелостей показывают, что его предки уже процветали на Земле 50 миллионов лет назад! Для такого солидного возраста, одомашнено это дерево было лишь около семи тысяч лет тому назад. В окрестностях современного Ирака его начали культивировать предприимчивые местные жители. В правильных условиях современная финиковая пальма может достигать высоты пятиэтажного дома, жить более столетия и давать более семи десятков килограммов фруктов в год.
Финиковые пальмы.
Такая любовь к этим маленьким коричневым плодам у людей древности вполне объяснима: сушёные финики могут храниться годами. Это весьма ценное свойство в мире, где нет холодильников. Для путешественников это качество воистину бесценно. Мало кто знает, что тексты Библии, где Господь говорит о землях «где течёт молоко и мёд», относятся именно к финикам. Вернее, к финиковому мёду, а совсем не к продукту пчеловодства. Кроме того, в Месопотамии из этих сладких плодов готовили великолепное вино. Сама пальма была источником волокна для верёвок и корзин, брёвен для строительства, а также местом, где можно было укрыться от палящего солнца. Словом, ничего лишнего — всё в этом дереве шло в пользу.
В этом чудесном дереве ценно всё.
В древней Месопотамии финиковая пальма была даже связана с поклонением небесным светилам, в частности Луне. Дерево называли «дорога на Луну». Шумеры считали, что эта пальма была первым из когда-либо созданных Богом деревьев. Римский летописец Плиний Старший считал финиковую пальму местом, где вьёт гнездо мифическая птица феникс.
В течение последних нескольких тысячелетий основным участком произрастания финиковой пальмы была территория вокруг Мёртвого моря. Это территории, принадлежащие по большей части современным Израилю и Иордании. Этим растениям нужна вода под землёй и сухое тепло наверху. В этих же местах климат подходит этим целям идеально. Самый большой город в этом районе, Иерихон, описан в Книге Второзакония как «город фиников». Также уже в Новом Завете, в Вербное воскресенье, встречая Иисуса Христа при входе в Иерусалим, ему постилали дорогу ветвями этого священного дерева. Много образов в Священных Писаниях, связанных с финиками. Например, поэтическое выражение из Книги Псалмов: «Праведник расцветёт, как финиковая пальма».
В отеле Emirates Palace в Абу-Даби участники Международной конференции по финиковым пальмам 2022 года.
У мусульман принято в священный месяц Рамадан, когда верующие держат пост днём, разговляться каждый вечер финиками. Знаменитый раввин из Йемена XII века, Нетаньель аль-Файюми, писал, что так же, как вершиной животного царства являются люди, а вершиной человеческого рода являются пророки, вершиной царства растений, согласно Божьему завету, является финиковое дерево.
Существует раннехристианская легенда, текст из Протоевангелия Матфея, который не попал в Новый Завет. Он рассказывает о том, как Мария, вскоре после рождения Иисуса, была в дороге. Она отдыхала на обочине и очень хотела есть. Рядом росла финиковая пальма, но женщина не могла дотянуться до её плодов, поэтому младенец Иисус приказал дереву наклониться. На этом месте возвели церковь в 456 году нашей эры. Она стала очень популярным местом остановки для паломников. Спустя два века, после прихода ислама, часть её стала мечетью. История о Марии и финиковой пальме появилась и в исламской традиции.
В мечети есть древняя мозаика, которая иллюстрирует эту историю. Это один из ярких примеров того, как здешние традиции незаметно опираются на один и тот же ландшафт и друг на друга: мусульманское искусство уходит своими корнями в христианскую историю о еврейской женщине.
1000-летняя мозаика в руинах мечети на дороге из Иерусалима в Вифлеем. Первоначально византийская церковь была отмечена одинокой пальмой.
Шпионская история
Главный герой этой захватывающей истории времён Первой мировой войны — еврей по имени Авшалом Файнберг. Он родился в Османской Палестине и тайно собирал информацию для британцев. В 1917 году он бесследно исчез по дороге к Синайскому полуострову. Говорят, что бедуины убили его. Тело не смогли отыскать. Как выразился один историк: «Пустыня поглотила тело Авшалома, а вместе с ним и тайну его смерти». Когда англичане завоевали Палестину, а особенно после того, как в 1948 году было основано государство Израиль, шпион стал настоящей сионистской легендой.
Финиковые сады у Мёртвого моря в Израиле. Еврейское слово, обозначающее финик, тамар, повторяется как имя по всей Библии. Сегодня это одно из самых популярных имён для израильских девочек.
Спустя несколько десятков лет эта история заинтересовала одного израильского следователя, который специализировался на поиске солдат, пропавших без вести. Внимание сыщика привлекла одна деталь:
в пустыне росла одинокая финиковая пальма, которую некоторые местные жители называли «el-qabr el-yahudi» или «еврейская могила».
В 1967 году следователь со своей командой отправился к этому месту. Под пальмой они нашли череп Файнберга, пробитый пулей. Дерево над его могилой выросло из финика, который был у шпиона в кармане. Местные говорят, что это многое говорит о характере этого человека — он был праведным и честным. Иначе финиковая пальма никогда бы не выросла.
Раскопки на месте захоронения Авшалома Файнберга, известного как «еврейская могила».
Древние семена и чудо
На месте крепости царя Ирода и последней позиции еврейских повстанцев в восстании против Рима, израильскими археологами в 1960-х годах было раскопано подлинное сокровище. Среди поразительных артефактов были библейские свитки, ювелирные украшения, оружие, ароматические масла, одежда и обувь, а также косточки фиников. Семена отложили в коробочку и забыли о них на долгие годы. Однажды Сара Саллон, врач, специализирующийся на фитотерапии в больнице Хадасса в Иерусалиме, пришла и попросила их. Хотя им было больше двух тысяч лет, у неё возникла странная идея, что она может заставить их расти.
Учёные были настроены весьма скептически. Сара посадила семена в горшок. Однажды утром она обнаружила крошечную трещинку в земле, сквозь которую виднелся едва заметный белёсый росток. Через пару месяцев у доктора уже была маленькая цветущая финиковая пальма. После этого успеха она посадила ещё несколько семян, и они тоже проросли. Саллон дала им библейские имена. Через шесть лет первое дерево дало плоды.
Культурные деревья сегодня норма, но так будет не всегда
Финиковые пальмы размножаются весной. Это время, когда рабочие изогнутыми ножами собирают пыльцу с мужских цветов, помещают её в ёмкости, а затем наносят на белые лепестки на вершинах женских деревьев. Работу эту выполняют аккуратно, с должным уважением к священному дереву. Вместо современного капельного орошения, деревья поливают по древней системе, известной на арабском языке как афладж. Воду качают из родников, находящихся за много километров отсюда и распределяют её по хитроумной сети открытых каналов, по очереди орошая каждый фермерский участок.
В Аль-Айне садовник взбирается на женскую финиковую пальму, вооружившись пыльцой, собранной с мужских цветков. Одомашненные пальмы опылялись вручную на протяжении тысячелетий.
Финиковые пальмы были одомашнены так давно, что легко забыть, что они вообще когда-то были дикими. Изредка можно увидеть дерево, растущее где-то в одиночестве. Оно похоже на радостного каторжника, совершившего побег. Пальма выглядит неопрятно, она окружена торчащими ветками и больше напоминает не культурное фруктовое дерево, а какой-то дикий куст. На самом деле эти растения совсем не дикие, это случайно проросшие окультуренные пальмы. Истинных предков финикового дерева долгое время никто не мог найти. Это случилось лишь несколько лет назад, в 2017 году.
В оазисе Аль-Айн в ОАЭ финиковые пальмы орошаются методом, известным как афладж, при котором вода поступает из гор и родников через туннели и открытые каналы.
Дикие пальмы — это не просто диковинка. Мир нагревается, а население растёт, поэтому дерево, которое любит тепло и даёт плоды с таким широким спектром применения, невероятно ценно. Пальмы постепенно адаптируются к новым условиям, учась переживать засуху. Человек навредил в этом вопросе тысячелетиями селекции. Сейчас учёные извлекают утерянные полезные качества из более разнообразных геномов диких пальм. Они хотят, чтобы в грядущем веке глобального изменения климата, усиливающейся засухи и солёности воды, финиковые пальмы смогли выжить.
Невозможно сказать, как будет выглядеть эта часть мира в грядущие века. Какими будут люди, которые будут здесь жить, что они будут есть и какие истории друг другу рассказывать. Точно можно утверждать только то, что где-то поблизости по-прежнему будет роща этих деревьев, грациозно путешествующих сквозь пространство и время, никогда никуда не исчезая...
Разнообразные финики на рынке Аль-Мина в Абу-Даби. В одном мусульманском хадисе, или устной традиции, говорится: «Дом, в котором нет фиников, действительно плохой дом».
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