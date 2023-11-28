Почему финики считают на Востоке священным фруктом и при чём тут израильский шпион

Необыкновенная история фиников уходит своими корнями в глубокую древность

Финиковые пальмы.

В этом чудесном дереве ценно всё.

В отеле Emirates Palace в Абу-Даби участники Международной конференции по финиковым пальмам 2022 года.

1000-летняя мозаика в руинах мечети на дороге из Иерусалима в Вифлеем. Первоначально византийская церковь была отмечена одинокой пальмой.

Шпионская история

Финиковые сады у Мёртвого моря в Израиле. Еврейское слово, обозначающее финик, тамар, повторяется как имя по всей Библии. Сегодня это одно из самых популярных имён для израильских девочек.

Раскопки на месте захоронения Авшалома Файнберга, известного как «еврейская могила».

Древние семена и чудо

Культурные деревья сегодня норма, но так будет не всегда

В Аль-Айне садовник взбирается на женскую финиковую пальму, вооружившись пыльцой, собранной с мужских цветков. Одомашненные пальмы опылялись вручную на протяжении тысячелетий.

В оазисе Аль-Айн в ОАЭ финиковые пальмы орошаются методом, известным как афладж, при котором вода поступает из гор и родников через туннели и открытые каналы.

Разнообразные финики на рынке Аль-Мина в Абу-Даби. В одном мусульманском хадисе, или устной традиции, говорится: «Дом, в котором нет фиников, действительно плохой дом».