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Шокирующая линия женского белья для мужчин

«Наше прекрасное белье выглядит как женское, но оно спроектировано и сшито так, что подходит именно мужчинам», — заявляют представители HommeMystere. Название компании, кстати, переводится с французского как «Мужчина-загадка».Приглашаем своих читателей оценить, насколько уместно смотрится бюстгальтер на мужской груди.



Шокирующая линия женского белья для мужчин

Фотографии: © HommeMystere


 

Шокирующая линия женского белья для мужчин

Шокирующая линия женского белья для мужчин

Шокирующая линия женского белья для мужчин

Шокирующая линия женского белья для мужчин

Шокирующая линия женского белья для мужчин

Шокирующая линия женского белья для мужчин

Шокирующая линия женского белья для мужчин

Шокирующая линия женского белья для мужчин

Шокирующая линия женского белья для мужчин

Шокирующая линия женского белья для мужчин

Фотографии: © Hommemystere

Шокирующая линия женского белья для мужчин

Шокирующая линия женского белья для мужчин

источник

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Шокирующая линия женского белья для мужчин

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Шокирующая линия женского белья для мужчинПодписаться на мой Instagram
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