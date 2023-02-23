Шокирующая линия женского белья для мужчин

С нами не соскучишься!

«Наше прекрасное белье выглядит как женское, но оно спроектировано и сшито так, что подходит именно мужчинам», — заявляют представители HommeMystere. Название компании, кстати, переводится с французского как «Мужчина-загадка».Приглашаем своих читателей оценить, насколько уместно смотрится бюстгальтер на мужской груди.

