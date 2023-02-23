«Наше прекрасное белье выглядит как женское, но оно спроектировано и сшито так, что подходит именно мужчинам», — заявляют представители HommeMystere. Название компании, кстати, переводится с французского как «Мужчина-загадка».Приглашаем своих читателей оценить, насколько уместно смотрится бюстгальтер на мужской груди.
Шокирующая линия женского белья для мужчин
«Наше прекрасное белье выглядит как женское, но оно спроектировано и сшито так, что подходит именно мужчинам», — заявляют представители HommeMystere. Название компании, кстати, переводится с французского как «Мужчина-загадка».Приглашаем своих читателей оценить, насколько уместно смотрится бюстгальтер на мужской груди.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии