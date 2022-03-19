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Срочно постирайте подушки, пока не отключили батареи

Стирать следует не только постельное белье, но и сами подушки время от времени. Однако не все любят запах порошка, особенно на постельном белье, а также далеко не все средства идеально и глубоко простирывают подушки, не нанося им вреда.
Воспользуйтесь простым советом, который вернёт подушке свежесть!

Срочно постирайте подушки, пока не отключили батареи

Для того чтобы постирать подушку, вам понадобится паста для стирки «Пальмира». Её можно найти в сети магазинов «Магнит», а также в хозяйственных магазинах. Стоит она копейки (40-50 руб.), но очень эффективно показывает себя в работе — удаляет все неприятные запахи и пятна без труда. Пасту разведите в горячей воде — понадобится всего 1 ст. л. пасты на 700 мл.

Срочно постирайте подушки, пока не отключили батареи

Просто влейте разведённую пасту в отсек для порошка и включите обычную стирку. Лучше всего, конечно, выбрать тот режим, в котором есть замачивание.

Срочно постирайте подушки, пока не отключили батареи

Подушку после этого просушите на батарее, пока они ещё работают в отопительный сезон. После такой стирки подушка будет пахнуть только свежестью!

Срочно постирайте подушки, пока не отключили батареи
Подробнее о том, как отстирать подушку от запаха и пятен пота, смотрите в видео ниже:


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Подушкистирка
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