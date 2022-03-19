Срочно постирайте подушки, пока не отключили батареи

Стирать следует не только постельное белье, но и сами подушки время от времени. Однако не все любят запах порошка, особенно на постельном белье, а также далеко не все средства идеально и глубоко простирывают подушки, не нанося им вреда.

Воспользуйтесь простым советом, который вернёт подушке свежесть!







Для того чтобы постирать подушку, вам понадобится паста для стирки «Пальмира». Её можно найти в сети магазинов «Магнит», а также в хозяйственных магазинах. Стоит она копейки (40-50 руб.), но очень эффективно показывает себя в работе — удаляет все неприятные запахи и пятна без труда. Пасту разведите в горячей воде — понадобится всего 1 ст. л. пасты на 700 мл.







Просто влейте разведённую пасту в отсек для порошка и включите обычную стирку. Лучше всего, конечно, выбрать тот режим, в котором есть замачивание.







Подушку после этого просушите на батарее, пока они ещё работают в отопительный сезон. После такой стирки подушка будет пахнуть только свежестью!





Подробнее о том, как отстирать подушку от запаха и пятен пота, смотрите в видео ниже:



