Чем запомнились 11 популярных французских художников, чьи работы до сих пор ценятся во всём мире

Франция была родиной новаторских идей и художественных стилей в современном искусстве. Французские художники основали важные направления современного искусства, такие как импрессионизм и кубизм. Инновационные и ультрасовременные стили привлекали внимание на протяжении веков, вызывая неподдельный интерес и восхищение как со стороны обычной публики, так и со стороны известных критиков. Кто из художников внёс наибольший вклад в творчество и какие из их шедевров запомнились миру – далее в статье.
Клод Моне
Слева направо: Клод Моне, фотография Надара, 1899 год. \ Портрет Клода Моне, Огюст Ренуар, 1875 год.
Клод Моне сегодня считается одним из самых известных французских художников. Он впервые начал свой творческий путь, подражая работам художников-реалистов, таких как Гюстав Курбе. Затем он отошёл от реализма и нашёл вдохновение в более противоречивых французских художниках, таких как Эдуард Мане. Он также популяризировал использование техники живописи на пленэре среди своих сверстников. Работая на пленэре, Моне сосредоточился на идеалах импрессионизма, вызывая ощущения света, движения и цвета.
Водяные лилии, Клод Моне, около 1915 года. \ Фото: zkm.de.
Серия «Водяные лилии» Клода в настоящее время признана важным направлением импрессионистского искусства. В период с 1904 по 1908 год было создано сто пятьдесят вариаций прудов с лилиями Моне в его доме в Живерни, все из которых исследовали различия в глубине, освещении и перспективе. Художник сосредоточился в основном на поверхности воды и текстурах, всегда фиксируя отражения земли вокруг прудов. На сегодняшний день большая часть этой серии выставлена в музеях по всему миру.
Жорж Сёра
Слева направо: Жорж-Пьер Сёра. \ Канкан, Жорж Сёра, 1889–90 годы, Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло.
Жорж Сёра был одним из группы французских художников, которые привносили в свои картины идеи из области науки и оптики. Его работы в основном воспринимаются как неоимпрессионистские. Этот стиль процветал между 1886-1906 годами и использовал методы, известные как пуантилизм и дивизионизм. Неоимпрессионизм был более структурированным художественным стилем, чем импрессионизм, который предпочитал теорию спонтанности. Благодаря дисциплине Жоржа и исследованию смешивания традиционных и современных техник это направление современного искусства приобрело широкое влияние.
Воскресный день на острове Гранд-Жатт, Жорж Сёра. \ Фото: blogspot.com.
Одна из самых известных работ Сёра – «Воскресный день на острове Гранд-Жатт». На этой большой картине изображена спокойная сцена загородного отдыха с купальщиками в реке. Работа состоит из множества крошечных точек чистого цвета. Сёра разместил эти точки стратегически, позволив цветам дополнять друг друга и смешиваться вместе, создавая общий яркий неоимпрессионистский эффект. Жорж отверг импрессионистские идеи спонтанности, полагаясь вместо этого на структурированный подход, но он действительно понимал, как импрессионисты улавливали свет и цвет. Поэтому его картина играет важную роль в понимании того, как можно использовать элементы различных техник, чтобы украсить собственную работу.
Эжен Делакруа
Слева направо: Музей Эжена Делакруа. \ Эжен Делакруа (Автопортрет), 1837 год.
Эжен Делакруа был пионером романтизма. Его картины демонстрировали интерес к миру природы и выражению эмоций. Благодаря обучению у Пьера Герена в период с 1816 по 1823 год Эжен начал расцветать и находить свой собственный художественный стиль. Будучи одним из самых революционных французских художников всех времён, он использовал выразительные мазки и смелые цвета, которые проложили путь импрессионизму. Эжен также перенял высокие качества драматизма и театральности, характерные для романтического периода.
Свобода, ведущая народ, Эжен Делакруа, 1830 год, Лувр. \ Фото: twitter.com.
«Свобода, ведущая народ», считается одной из самых важных работ Делакруа. Картина рассматривается как символ революции, оправдывающий бунт и вызывающий у зрителя чувства гнева и страсти. Произведение было создано после Июльской революции 1830 года. Эжен был очень тронут, когда стал свидетелем подъёма французского национального флага на Соборе Парижской Богоматери. Видя в этом переломный момент революции, его вдохновение привело к созданию этого шедевра.
Жорж Брак
Жорж Брак — французский художник, график, сценограф, скульптор и декоратор.
Жорж Брак исследовал художественное самовыражение с помощью живописи, коллажей, рисунка и скульптуры. Однако художник наиболее известен своими кубистическими работами, созданными в тесном сотрудничестве с Пабло Пикассо. Высокая оценка Жоржа работ Сезанна привела его к исследованию геометрических форм и кубизма. «Скрипка и подсвечник» — это монохромная картина с оттенками, используемыми для акцентирования сюжетов работы. Сегментация кубизма позволяет вам увидеть совершенно разные точки зрения на повседневные предметы. Кубизм позволял художникам играть с расположением своих объектов и исследовать различные перспективы.
Скрипка и подсвечник, Жорж Брак. \ Фото: selidodeiktis.edu.gr.
Анри Матисс
Слева направо: Анри Матисс, фотография Карла ван Вехтена. \ Роскошь, покой и наслаждение, Анри Матисс, 1904 год.
Матисс был французским творцом, известным как один из французских художников, основавших «Фовистов». Он исследовал яркие цвета, вдохновлённый искусством постимпрессионизма и неоимпрессионизма. Одна из его самых известных работ «Танец» была заказана русским коллекционером произведений искусства. На этом рисунке отчётливо видно, как ярко-красные цвета танцующих фигур контрастируют с зелёным в нижней части картины и тёмно-синим небом на заднем плане. Благодаря инновационному использованию цвета и формы эта работа считается важной в развитии современной живописи. Отчасти он был вдохновлён выступлениями Айседоры Дункан, которая танцевала со страстью и эмоциональной яростью, а также посещением художником кабаре, известного как Мулен де Ла Галетт.
Танец, Анри Матисс, 1910 год. \ Фото: wikipedia.org.
Гюстав Курбе
Похороны в Орнане, Гюстав Курбе, 1849-1850 годы. \ Фото: sur-la-peinture.com.
Гюстав Курбе был известным французским художником, который создавал масштабные реалистичные произведения искусства. Обычно более крупные работы делались при написании религиозных или исторических сюжетов. Однако Гюстав представил масштабные работы, изображающие обычные, повседневные сцены. Сделав это, он подорвал традиционные французские представления о монументальном искусстве и приобрёл огромную известность во Франции девятнадцатого века. Одна из его знаменитых картин – «Похороны в Орнане». Это полотно длиной двадцать два фута изображает собрание людей во время похорон.
Эдуард Мане
Фрагмент картины «Олимпия», Эдуард Мане. \ Фото: bing.com.
Эдуард Мане был одним из первых французских художников девятнадцатого века, который рисовал повседневную, современную жизнь. После короткой военно-морской карьеры Эдуард стал художником, который создавал противоречивые картины, бросавшие вызов французским нормам и условностям своего времени. «Олимпия» была одной из самых противоречивых его картин, изображающей обнажённую женщину, лежащую на кровати в вальяжной позе, в то время как слуга стоит у её кровати и преподносит ей цветы. Эта картина вызвала общественный резонанс в Париже из-за «бесстыдной непристойности» обнажённой женщины, изображавшей путану. Эдуард основал это печально известное произведение искусства на знаменитой картине Тициана, известной как «Венера Урбинская».
Пьер Огюст Ренуар
Слева направо: Пьер Огюст Ренуар (Автопортрет), 1876 год. \ Танец в Буживале, Пьер Огюст Ренуар, 1883 год, Бостонский музей изящных искусств.
Один из основателей импрессионизма, Ренуар исследовал изображение света, тени и атмосферы в своих картинах. В отличие от Моне, его картины были более аккуратными и более перфекционистскими по стилю. Одна из его самых известных импрессионистских работ называется «Бал в Мулен де ла Галетт» и в настоящее время выставлена в Музее Орсе в Париже. Знаменитый французский художник запечатлел повседневный момент, показывая парижскую светскую жизнь через эту сцену, наполненную танцами, разговорами и смехом. В этой работе Огюст показал обычную сцену из современного парижского общества.
Бал в Мулен де ла Галетт, Пьер Огюст Ренуар, 1876 год. \ Фото: i.pinimg.com.
Поль Гоген
Поль Гоген (Автопортрет с жёлтым Христом). \ Фото: br.pinterest.com.
Поль Гоген был знаменитым французским художником, известным своими путешествиями по всему миру, знакомством с Винсентом ван Гогом и тем, что он возглавил синтезистский стиль. Его работы оказали глубокое влияние на многих современных художников двадцатого века. В своих постимпрессионистских работах Поль исследовал абстрактные свойства цвета. «День божества» - одно из многих произведений Поля, показывающих жизнь на Таити, где художник провёл свои последние годы.
День божества, Поль Гоген. \ Фото: google.com.
Художник переехал во французскую колонию в 1891 году и сосредоточился на том, чтобы по-своему изобразить жизнь и обычаи тамошних людей. Когда смотришь на эту картину, можно увидеть горизонтальное разделение, которое разделяет картину на три части. На вершине изображён идол таитянской богини-матери Хины. Средняя часть сосредоточена вокруг трёх фигур. Некоторые искусствоведы предполагают, что способы отображения этих фигур представляют собой круговорот жизни.
Поль Сезанн
Слева направо: Поль Сезанн, автопортрет, ок. 1890 года, Собрание фонда Эмиля Бюрле, Цюрих. \ Портрет отца, читающего «LEvenement», Поль Сезанн, 1866 год, Национальная галерея искусств, Вашингтон.
Поль Сезанн - один из самых известных французских художников, которого многие считают величайшим. Его работами восхищались за их тональные контрасты, технику импасто и структурные элементы. «Убийство» - одна из ранних работ Поля, написанная во время его тёмной фазы, и она не так знаменита, как, например, его серия «Гора Сент-Виктуар».
Одна из поздних картин серии Гора Сент-Виктуар, Поль Сезанн, 1904-1906 годы, Собрание Бюрле, Цюрих. \ Фото: blogspot.com.
Это произведение контрастирует с некоторыми из его более поздних работ, где он сосредоточился на геометрических аспектах представленных объектов. Эта картина вызывает более зловещий тон и изображает две фигуры, удерживающие третьего против его воли. Двое убийц купаются в большем количестве света, в то время как жертва остаётся в тени, но при этом на её лице можно увидеть боль. Это произведение рассматривается как ода ранним художникам-романтикам, таким как Эжен Делакруа.
Эдгар Дега
Балетная школа, Эдгар Дега. \ Фото: i.pinimg.com.
Эдгар Дега был французским художником, известным тем, что изображал артистов балета как на сцене, так и за её пределами. Вместо того чтобы рисовать на пленэре во французской сельской местности, как это делали многие другие импрессионисты, Эдгар предпочитал работать в помещении, запечатлевая искусственное освещение кафе, театров и интерьеров. Одна из самых известных работ Дега называется «Балет, или звезда» и была написана в 1878 году. На ней изображена одинокая балерина, танцующая на сцене. Эдгар прекрасно запечатлел её грациозные движения. На картине отчётливо видна вся сущность неестественного электрического света, которую так хорошо уловил художник.
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