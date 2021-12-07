Какие продукты лучше не есть натощак, а какие полезно употреблять на голодный желудок

Все вы наверняка знаете что употребление тех или иных продуктов может приносить как пользу так и вред в зависимости от того в какое время их кушать. Но оказывается, важно и то будете ли вы употреблять их на голодный или полный желудок. Наш организм сложная штука и, к примеру, завтрак, состоящий из выпечки, чашки кофе и банана может принести больше вреда, чем пользы.

Чтобы ваш желудок сказал вам «спасибо» мы собрали для вас список продуктов, которые не стоит закидывать в пустой желудок и тех которыми можно перекусить, даже если до этого у вас во рту не было и крошки.

Продукты, которые лучше не есть на голодный желудок

Сладости

Перекусить пирожным точно так же, как и позавтракать шоколадным круассаном, звучит довольно соблазнительно, в то время как для организма это прямой путь к сахарному диабету.

Дело в том, что наша поджелудочная железа с трудом сможет обработать гигантскую дозу инсулина, поступающую с различными сладостями и вызывающую резкий скачок сахара в крови. Попробуйте вовсе отказаться от всевозможных десертов, избавиться от сахарной зависимости и на завтрак выбирать что-то более полезное, но не менее вкусное и сытное.

Бананы

Абсолютно безобидные сами по себе бананы, съеденные на пустой желудок, скорее принесут вам больше вреда, чем пользы.

Большое количество магния и калия, содержащееся в этом фрукте, способно вывести из равновесия магниево-калиевый баланс в организме и, как следствие, навредить сердечно-сосудистой системе. Если же вы будете съедать банан после основного приема пищи, его полезные свойства и все витамины усвоятся гораздо лучше.

Кофе

Многие из нас просто не представляют себе хороший день, начинающийся без чашки крепкого свежесваренного кофе. Именно вокруг этого популярного напитка образовалось больше всего мифов о его мнимом вреде или абсолютной пользе. Несмотря на то что аргументы "за" решительно перевешивают аргументы "против", кое-какие противопоказания относительно бодрящего напитка все-таки имеются.

Если вы пьете кофе натощак, то способствуете излишней выработке желудочного сока, которая приводит к раздражению слизистой и легкому дискомфорту в лучшем случае, а в худшем — к гастриту или даже к язве.

Холодные газированные напитки

Все холодные напитки, с которых вы начинаете свой день или просто выбираете для перекуса, напрямую влияют на сложный процесс обмена веществ в организме, который и без того постоянно нуждается в поддержке.

Мы советуем перед завтраком выпивать стакан негазированной воды комнатной температуры: так вы запустите процесс пищеварения, поспособствуете ускорению метаболизма, предотвратите обезвоживание и сделаете приятное своей коже (самая простая вода здорово очищает организм от шлаков и токсинов, возвращая коже сияние и здоровый блеск).

Продукты, содержащие дрожжи

Выпечка и любые продукты, содержащие дрожжи — не самый лучший выбор, если вы основательно проголодались.

Именно дрожжевые продукты являются основными виновниками того, что после еды мы страдаем от повышенного газообразования, а также испытываем чувство тяжести и дискомфорта. Если вы не можете отказаться от горячей выпечки на завтрак, попробуйте приготовить ее без дрожжей.

Острая пища

Слишком острая или насыщенная различными приправами пища, съеденная на голодный желудок, запросто может вызвать изжогу и боль в желудке, а также поспособствовать различным нарушениям в работе пищеварительной системы.

То же касается, например, лука или чеснока: последний — богатый источник аллицина, вещества, способствующего раздражению слизистой желудка.

Зеленые овощи

Зеленые сырые овощи насыщены аминокислотами и другими довольно агрессивными к слизистой желудка веществами. Если вы будете регулярно завтракать или перекусывать исключительно овощами, в один прекрасный день организм может начать сигнализировать о таких болезнях, как гастрит или язва.

Выбирайте свежие овощи в качестве гарнира к основному блюду, например, яйцам или нежирному мясу птицы, или готовьте их на пару.

Томаты

Вряд ли вы решите начать свой день с завтрака, содержащего только лишь помидоры, но если любите перекусить несколькими помидорками-черри, помните, что томаты славятся высоким содержанием кислоты, которая повышает выделение желудочного сока, вызывая изжогу и чувство дискомфорта.

Кстати, примерно так же действуют на наш организм хурма, картофель и цитрусовые: их или вовсе не стоит есть на голодный желудок, или обязательно нужно "разбавлять" другими продуктами.

Продукты, которые становятся еще полезнее, если есть их натощак

Каши

Каша — идеальный завтрак: это заряд бодрости, витаминов и микроэлементов, в которых организм будет нуждаться весь день.

Выбирайте на завтрак овсяную или рисовую кашу: они способствуют снижению уровня холестерина и, благодаря высокому содержанию клетчатки, благотворно влияют на пищеварение и повышают работоспособность, укрепляя сердечно-сосудистую систему и иммунитет.

Не забывайте о существовании манки, кукурузной, пшеничной и гречневой каши — так же, как и овсянка, они буквально обволакивают наш желудок, защищая его слизистую, и способствуют нормальной работе обмена веществ.

Яйца

Куриные яйца — один из самых полезных для здоровья продуктов, который обязательно стоит включить в свой рацион. Большое количество витаминов и минералов и долгое чувство сытости — лишь немногие плюсы, которыми может похвастаться этот низкокалорийный продукт.

А тем, кто ломает голову, что же еще можно приготовить из яиц, кроме простой яичницы или омлета, мы настоятельно рекомендуем найти для себя новый любимый рецепт для завтрака — их существует огромное множество.

Орехи

Орехи богаты полезными жирами, а их высокая энергетическая ценность делает их отличным вариантом для быстрого, вкусного и полезного перекуса.

Если вы будете съедать горсть орехов на завтрак, метаболизм начнет работать, как часы, уровень холестерина в крови понизится, а ваша кожа, ногти и волосы будут очень благодарны значительной дозе витамина В и полезных жиров.

Грецкий орех и кешью советуют есть людям, занятым тяжелым физическим или умственным трудом; миндаль, фисташки и кедровый орех помогут при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и низком иммунитете, а фундук и арахис станут незаменимыми помощниками при стрессе и низкой работоспособности.

Арбуз

Любителям сочных арбузов будет особенно приятно перекусывать мягкими ломтиками этой сладкой ягоды. Несмотря на то что он на 90% состоит из воды,что для завтрака является несомненным плюсом, арбуз содержит еще и массу витаминов (например, витамины А и С, антиоксидантов), а также микроэлементов (калия, кальция и магния).

Арбузы считаются одним из лучших детокс-продуктов: сладкий вкус, небольшая калорийность, выведение лишней жидкости, шлаков и токсинов из организма, высокое содержание клетчатки и быстрое чувство насыщения — кажется, лучшего способа начать свой день просто не существует.