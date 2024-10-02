Как байерам покупать за рубежом в условиях санкций

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Новости СМИ2 В 2024 году для байеров, работающих с зарубежными поставщиками, процесс выкупа товаров стал настоящим вызовом. Санкции и банковские ограничения создают множество препятствий, особенно когда речь идет о международных платежах. Однако это не значит, что закупки за границей невозможны. В этой статье мы рассмотрим, как байеры могут продолжать покупать товары за рубежом, используя эффективные решения, такие как виртуальные американские карты и услуги выкупа товаров через посредников.

Виртуальные американские карты: простое решение для международных покупок

виртуальная американская карта Одним из наиболее удобных инструментов для оплаты товаров в зарубежных интернет-магазинах является

Эти карты

VISA

или

Mastercard

позволяют байерам оплачивать покупки, даже если российские банки и платежные системы не работают с международными сервисами.

Как работают виртуальные карты?

Виртуальная американская карта действует точно так же, как и обычная пластиковая, с той лишь разницей, что она не требует физического носителя. Байер получает данные карты — номер, срок действия и

CVV

-код — сразу после покупки и может сразу использовать ее для оплаты товаров или услуг в США или других странах. Карта привязывается к американскому биллингу, что делает ее идеальной для работы с магазинами, которые требуют американский адрес для оплаты.

Преимущества виртуальных карт для байеров

очевидны:



Эти карты принимаются в большинстве интернет-магазинов, работающих в США и Европе.



Их можно легко пополнить в рублях через российские карты или криптовалютой.



Номинал карты варьируется от $10 до $1000, а срок действия — до одного года. По истечении этого срока остаток можно перенести на новую карту.



Для использования карты байеру потребуется настроить

VPN

с местоположением в США и указать американский

billing

address

на странице оплаты. Это открывает доступ к практически любым зарубежным сервисам и интернет-магазинам.

Услуга выкупа товаров: как обойти ограничения

услуга выкупа товаров через посредника. Такие компании берут на себя все задачи, связанные с покупкой товаров за рубежом. Иногда, даже с виртуальной картой, могут возникать сложности при оплате в определенных «капризных магазинах» или поставщики отказываются работать напрямую с российскими компаниями. В этом случае отличным решением становится. Такие компании берут на себя все задачи, связанные с покупкой товаров за рубежом.

Как работает услуга выкупа?

Все просто: байер предоставляет список товаров или ссылки на интернет-магазины, в которых хочет сделать покупку. Посредник выкупает товары за вас, используя свои международные счета и виртуальные карты, и, при необходимости, организует доставку товара. Такой подход минимизирует риски отказа в оплате или блокировки транзакций.

Преимущества услуги выкупа

включают:



Быстрые и надежные покупки без риска блокировки платежа.



Работа с любыми зарубежными поставщиками, даже если они не сотрудничают с российскими клиентами.



Все необходимые документы, включая чеки и подтверждения оплаты, предоставляются для вашего учета.



Санкции и ограничения могут казаться непреодолимыми барьерами, но с правильными инструментами их легко обойти. Виртуальные карты и услуга выкупа через посредника предоставляют байерам гибкие и надежные решения для международных покупок.

Почему сотрудничество выгодно для байеров?



Простые и удобные инструменты для оплаты зарубежных товаров и услуг.



Все операции полностью легальны и прозрачны, а закрывающие документы предоставляются для бухгалтерии.



Вы можете сосредоточиться на своем бизнесе, а все вопросы с оплатой и выкупом товаров делегировать.



Заключение