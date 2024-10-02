С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • serga sv
    👍7 «хардкорных» со...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Хохлы до сих пор верят в сказки про Киевскую Русь и Владимира Великого что они именно украинцы. В то время никто ниче...Как безжалостная ...
  • Лидия Фролова
    так как япошки жестокие..это азиатские фашисты ни раз написано про это..да они и  себя не жалеют : харакири ,таран са...Почему китайцы и ...

Как байерам покупать за рубежом в условиях санкций

20231025_155904.jpg

В 2024 году для байеров, работающих с зарубежными поставщиками, процесс выкупа товаров стал настоящим вызовом. Санкции и банковские ограничения создают множество препятствий, особенно когда речь идет о международных платежах. Однако это не значит, что закупки за границей невозможны. В этой статье мы рассмотрим, как байеры могут продолжать покупать товары за рубежом, используя эффективные решения, такие как виртуальные американские карты и услуги выкупа товаров через посредников.

Виртуальные американские карты: простое решение для международных покупок
Одним из наиболее удобных инструментов для оплаты товаров в зарубежных интернет-магазинах является виртуальная американская карта Эти карты VISA или Mastercard позволяют байерам оплачивать покупки, даже если российские банки и платежные системы не работают с международными сервисами.

Как работают виртуальные карты?
Виртуальная американская карта действует точно так же, как и обычная пластиковая, с той лишь разницей, что она не требует физического носителя. Байер получает данные карты — номер, срок действия и CVV-код — сразу после покупки и может сразу использовать ее для оплаты товаров или услуг в США или других странах. Карта привязывается к американскому биллингу, что делает ее идеальной для работы с магазинами, которые требуют американский адрес для оплаты.

IMG_5270.jpg

Преимущества виртуальных карт для байеров очевидны:

  • Эти карты принимаются в большинстве интернет-магазинов, работающих в США и Европе.

  • Их можно легко пополнить в рублях через российские карты или криптовалютой.

  • Номинал карты варьируется от $10 до $1000, а срок действия — до одного года. По истечении этого срока остаток можно перенести на новую карту.

Для использования карты байеру потребуется настроить VPN с местоположением в США и указать американский billing address на странице оплаты. Это открывает доступ к практически любым зарубежным сервисам и интернет-магазинам.

Услуга выкупа товаров: как обойти ограничения
Иногда, даже с виртуальной картой, могут возникать сложности при оплате в определенных «капризных магазинах» или поставщики отказываются работать напрямую с российскими компаниями. В этом случае отличным решением становится услуга выкупа товаров через посредника. Такие компании берут на себя все задачи, связанные с покупкой товаров за рубежом.

помощь с покупкой.png

Как работает услуга выкупа?
Все просто: байер предоставляет список товаров или ссылки на интернет-магазины, в которых хочет сделать покупку. Посредник выкупает товары за вас, используя свои международные счета и виртуальные карты, и, при необходимости, организует доставку товара. Такой подход минимизирует риски отказа в оплате или блокировки транзакций.
Преимущества услуги выкупа включают:

  • Быстрые и надежные покупки без риска блокировки платежа.

  • Работа с любыми зарубежными поставщиками, даже если они не сотрудничают с российскими клиентами.

  • Все необходимые документы, включая чеки и подтверждения оплаты, предоставляются для вашего учета.

Санкции и ограничения могут казаться непреодолимыми барьерами, но с правильными инструментами их легко обойти. Виртуальные карты и услуга выкупа через посредника предоставляют байерам гибкие и надежные решения для международных покупок.

Почему сотрудничество выгодно для байеров?

  • Простые и удобные инструменты для оплаты зарубежных товаров и услуг.

  • Все операции полностью легальны и прозрачны, а закрывающие документы предоставляются для бухгалтерии.

  • Вы можете сосредоточиться на своем бизнесе, а все вопросы с оплатой и выкупом товаров делегировать.

Заключение
Для байеров, работающих с международными поставщиками, покупка товаров за рубежом в условиях санкций может стать сложной задачей. Однако с использованием виртуальных американских карт и услуг по выкупу товаров через посредника эти трудности легко преодолимы. Такие решения позволяют продолжать закупки, обходя все ограничения, и обеспечивают полный контроль над вашими международными операциями.
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх