Простые жизненные истины, которые понимаешь не сразу

Бывают счастливчики, которые с самого начала знают, как поступить правильно. Но большинству из нас приходится набить немало шишек, чтобы найти верный путь. Чтобы уберечь вас от некоторых из них, предлагаем вашему вниманию несколько разумных мыслей, основанных на жизненном опыте.
Берегите здоровье
Если нет здоровья, всё остальное может стать невероятно затруднительным. Конечно, вы не можете гарантированно уберечь себя от травмы или тяжёлого заболевания, но соблюдая здоровый образ жизни и правильно питаясь, вы дадите организму наибольший шанс.
Действуйте
Хватит строить планы и ждать подходящего момента. Просто начните и меняйте планы по ходу дела.
Не пытайтесь осчастливить всех и каждого
Быть белым и пушистым для всех, конечно, приятно, но нереально унести на своих плечах вес всеобщего счастья.
Не рассказывайте людям о своём финансовом положении
Так вам будет легче обрести настоящих друзей.
Ваше счастье не должно зависеть от других людей
Зависимость ведёт лишь к усложнению отношений.
Планируйте, как будете жить на пенсии
Если вы вообще собираетесь на пенсию. Чем раньше вы об этом задумаетесь, тем лучше.
Не принимайте жизнь, как должное
Всё, что вы знаете и любите, может исчезнуть в одно мгновение.
Никто не в силах обогнать собственную ложку
Упражнения – это прекрасно, но никакие упражнения не спасут при переедании. Научитесь питаться правильно!
Отпустите гнев
Слишком многое в этой жизни может вызвать приступ злости — от случайного комментария в сети до фразы, сказанной вашей мамой по телефону. Выбросьте это из головы. Гнев не поможет решить проблему, лишь поднимет ваше давление.
Вы не можете изменить людей
Лишь они сами могут измениться, если того захотят.
Будьте водой, а не скалой
Планы на будущее полезная вещь, но не выходите из себя, когда что-то пошло не так. Смиритесь с этим и продолжайте делать своё дело. Постройте новый план. Будьте водой.
Не замыкайтесь
Иногда необходимо заставить себя общаться.
Вы никому ничего не должны
За исключением случаев, когда должны. Но сейчас мы говорим о тех моментах, когда люди заставляют вас испытывать чувство вины. Научитесь распознавать, когда вас пытаются использовать. Настоящий друг не станет давить на эмоции.
Установите границы
Порой это необходимо даже с членами семьи.
Газировка очень вредна для зубов
А у вас лишь один комплект зубов
«Когда-нибудь» – это сегодня
Именно сегодня тот идеальный день, которого вы ждёте, чтобы стать счастливым.
Люди будут использовать вас, если вы им позволите
Необходимо понять границу между добротой и превращением в коврик для ног.
Сохраняйте физическую форму
Вернуться в форму гораздо труднее, чем поддерживать её.
Умейте сказать «нет» тому, что вам не нравится…
…и «да» тому, что вам нравится.
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