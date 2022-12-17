Простые жизненные истины, которые понимаешь не сразу

Бывают счастливчики, которые с самого начала знают, как поступить правильно. Но большинству из нас приходится набить немало шишек, чтобы найти верный путь. Чтобы уберечь вас от некоторых из них, предлагаем вашему вниманию несколько разумных мыслей, основанных на жизненном опыте.









Берегите здоровье

Действуйте

Не пытайтесь осчастливить всех и каждого

Не рассказывайте людям о своём финансовом положении

Ваше счастье не должно зависеть от других людей

Планируйте, как будете жить на пенсии

Не принимайте жизнь, как должное

Никто не в силах обогнать собственную ложку

Отпустите гнев

Вы не можете изменить людей

Будьте водой, а не скалой

Не замыкайтесь

Вы никому ничего не должны

Установите границы

Газировка очень вредна для зубов

«Когда-нибудь» – это сегодня

Люди будут использовать вас, если вы им позволите

Сохраняйте физическую форму

Умейте сказать «нет» тому, что вам не нравится…