4 элементарные ошибки, без которых пюре станет не хуже, чем в ресторане

Как приготовить идеальное пюре
Даже у самых простых, казалось бы, блюд есть свои секреты. Например, чтобы приготовить пюре не достаточно просто потолочь картошку. Есть несколько кулинарных хитростей, которые сделают его вкус более насыщенным, а текстуру - более мягкой и воздушной.
Опытные хозяйки знают, что у каждого картофеля в зависимости от сорта, есть свое предназначение. Корнеплоды с бледно-золотистой кожицей лучше пустить на пюре, так как они хорошо развариваются, а вот некоторые сорта с красной кожурой лучше оставить для жарки, кусочки будут один в один. Эти правила хорошо знакомы всем, но еще со школы известно: в чем-то должны быть исключения…
1. Смешивайте различные сорта
Попробуйте во время приготовления пюре смешать разные сорта картофеля.
Итак, первое правило идеального пюре: не бойтесь смешивать различные сорта картофеля. Варите вместе корнеплоды разного окраса, тогда в результате у вас получится интересное по текстуре блюдо, а не скользкая размазня.
Кроме того, смело добавляйте в пюре другие корнеплоды. Например, турнепс или пастернак существенно улучшат вкус блюда.
2. Не режьте мелко
Мелкие кубики картофеля при варке впитывают слишком много жидкости.
От того, какой величины кусочки картофеля вы нарезали для варки, существенно зависит вкус готового пюре. Удивляться не нужно: маленькие кусочки пропитываются большим количеством жидкости, и блюдо получается водянистым на вкус. Стоит ли выигрывать 10-15 минут времени в ущерб вкусовым качествам?
Отварной картофель обязательно просушите после варки.
Как только закончите варку, сразу же слейте воду и подсушите кусочки картофеля, в противном случае вы рискуете испортить пюре.
3. Не используйте кухонный комбайн
Лучшее приспособление для приготовления пюре - толкушка.
Несмотря на то, что многие хозяйки уже давно окрестили комбайн незаменимым помощником, в деле приготовления пюре он не помощник. Лучше воспользоваться бабушкиной толкушкой, тогда удастся добиться и пышности, и структурности. А комбайн превратит картошку в однородную гущу, которую только по тарелке размазывать.
4. Добавляйте масло и молоко правильно
Добавляйте молоко только теплым.
Пюре будет намного аппетитнее, если во время приготовления добавить в него кусочек сливочного масла, молоко или куриный бульон. Главное правило: все, что вы добавляете к горячему картофелю, тоже должно быть теплым. Во-первых, так легче перемешать до однородной массы, во-вторых, пюре дольше останется теплым, его не придется подогревать перед подачей на стол.
Если хотите еще более пикантный вкус, обжарьте немного чеснока на сливочном масле, добавьте его к картофелю, а после сдобрите еще и молоком. Нежнейшая текстура и тончайший вкус обеспечены! Пюре, приготовленное таким необычным образом, точно придется по вкусу всей семье.
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