Тайна самого эпатажного здания Англии: Аббатство Фонтхилл и его эксцентричный хозяин

Сейчас в английском поместье Фонтхилл-Гиффорд в Уилтшире стоит небольшая четырёхэтажная башня. К ней напрямую примыкает двухэтажное крыло. Вроде ничего необычного. Но раньше на этом месте был один из самых необычных домов, построенных когда-либо. Аббатство Фонтхилл, более известное, как Каприз Бекфорда, было сооружением фантастических масштабов. Самым же увлекательным было не само строение, а его необычные создатели. Удивительная история создания и упадка самого эксцентричного строения в Англии, далее в обзоре.
Колоссальное сооружение
Аббатство Фонтхилл.
Центральная башня была просто головокружительной высоты! Она была как современная шестнадцатиэтажка. На то время это был самый высокий частный дом в Англии. Огромные десятиметровые входные двери и гигантские пятнадцатиметровые окна. Занавески для них были двадцать метров длиной. Внутри дома было много лестниц, которые тоже были впечатляющих размеров. Центральный коридор в здании был почти сто метров в длину.
У такого удивительного здания была невероятно увлекательная история создания и не менее интересными были люди, стоявшие за этим творением.
Самый богатый сын Англии
Уильям Бекфорд.
Уильям Бекфорд был баснословно богат. Он был единственным наследником лондонского лорда-мэра, одного из самых богатых аристократов в Англии. Он владел большей частью Ямайки. На обширных плантациях Бекфордов работали тысячи темнокожих рабов. Семья Бекфорд почти сто лет была монополистом на рынке сахара в Вест-Индии. Когда мальчику было десять лет, отец умер, оставив ему 1 миллион фунтов стерлингов в наследство. Это обеспечило Уильяма годовым доходом в размере 100 000 фунтов стерлингов. В те годы это была фантастическая сумма.
Мама мальчика делала для него всё возможное. Она безумно его любила и старалась, чтобы он получал в этой жизни всё самое лучшее. У него было самое блестящее образование, самые чудесные учителя. Мать уговорила самого Моцарта, чтобы тот давал Уильяму уроки игры на фортепиано. Королевский архитектор Сэр Уильям Чемберс учил его рисованию. Лорд Байрон называл Бекфорда «самым богатым сыном Англии». Молодой человек на полную катушку использовал все те преимущества, которые могло дать богатство.
Уильям Бекфорд любил одиночество и был мечтателем.
Мальчику прочили политическую карьеру, но он был личностью совершенно другого склада. Его крёстный, видный политический деятель Питт-старший был весьма недоволен юношей. Он писал о нём, что тот состоит лишь из огня и воздуха. Питт надеялся, что со временем должная мера земной плотности придёт к Уильяму и довершит его характер. Этим надеждам не суждено было сбыться.
Юноша был нежным мечтателем, любившим природу и уединение. С детства он писал прекрасные фантастические истории о встрече с Паном в лесу, о Дивах и Джиннах, которые свивались из клочьев тумана. Мальчик грезил, как он плывёт вместе с аргонавтами на поиски золотого руна. Это стало привычкой. Таково было свойственное ему состояние духа. Юноша всей душой отвергал свет и политику. Это его совсем не интересовало. Его манило воображение. Позже он напишет великолепный роман, где расскажет все свои невероятные видения.
Роман Бекфорда стал мировой классикой.
Любвеобильный Бекфорд
Когда Уильяму исполнилось двадцать четыре года, он угодил сразу в два громких скандала. Один касался любовной связи с Луизой Бекфорд, женой его двоюродного брата. Другой — с прекрасным юношей по имени Уильям Кортни. Тот был будущим девятым графом Девона, младшим на восемь лет. Поговаривают, что Бекфорд совратил Кортни, когда тому было всего десять. Кроме того, любил устраивать настоящие оргии при участии своей возлюбленной Луизы и юного любовника.
Однажды Бекфорд узнал, что у Уильяма есть другой любовник. Он был так зол, что ворвавшись в комнату юноши отстегал того хлыстом. На шум сбежались гости. Увиденное поразило общество. Кортни был в одной рубашке в странной позе, а Бекфорд стоял над ним с хлыстом. Репутация Уильяма была безнадёжно испорчена и ему пришлось буквально бежать из страны.
Уильям Кортни.
Ещё и писатель
Уиьям Бекфорд много путешествовал и наконец занимался тем, что ему действительно по душе. Он написал в это время своё самое известное произведение. Это был готический роман под названием «Ватек». Как хвастался автор, на написание произведения у него ушло всего три дня и две ночи.
Бекфорд за свою писательскую карьеру написал несколько других книг. Среди них: «Сны, мысли наяву и происшествия» (1783 г.), «Мемуары выдающихся художников» (1780 г.) и «Письма из Италии с эскизами Испании и Португалии» (1834 г.). Все эти произведения не принесли ему славы. Стал он знаменитым, как безумно эксцентричный и экстравагантный архитектор и коллекционер.
Фантастическая идея
Миссис Уильям Бекфорд.
За годы странствий Бекфорд успел жениться на Маргарите Гордон. К сожалению, через три года женщина умерла. Злые языки поговаривали, что Уильям приложил к этому руку. У историков нет единого мнения по поводу отношения Бекфорда к супруге. Одни считают, что он действительно имел отношение к её безвременной кончине. Другие, напротив, утверждают, что он питал к Маргарите глубокую любовь и нежность, до конца дней скорбя о её потере.
Когда годы спустя Уильям вернулся в Англию, он решил построить для себя сенсационный особняк Fonthill Abbey. С этой целью он нанял архитектора Джеймса Вятта, чтобы тот его спроектировал. У Вятта была репутация редкого таланта.
Джеймс Вятт.
Джеймс Вятт был сыном фермера. В юные годы он увлёкся архитектурой. Целых шесть лет он изучал эту специальность в Италии. Там он успел поработать чертёжником под руководством знаменитого итальянского художника Антонио Визентини. Молодой человек однажды делал замеры и чертежи купола базилики Святого Петра. При этом он лежал спиной на лестнице, которая была повешена к куполу на высоте сто метров. Там не было перил и люльки. Когда молодому архитектору было двадцать четыре года он спроектировал в Лондоне выставочный зал «Пантеон». Гораций Уолпол, историк и писатель назвал его «самым красивым зданием в Англии».
Зал аббатства Фонтхилл.
Несмотря на свою гениальность, Джеймс Вятт, был не очень порядочным человеком. Талантливый архитектор был алкоголиком. Он был чрезвычайно забывчив и неорганизован. В бытность свою генеральным инспектором он постоянно забывал о своих обязанностях. Однажды даже выяснилось, что один сотрудник находился у Вятта в отпуске почти три года.
Все недостатки Вятта не могли помешать его востребованности и популярности. От клиентов он никогда не отказывался. Из-за обилия заказов у архитектора не было возможности уделять нуждам клиентов необходимое количество времени. Уильяму пришлось познать это в полной мере на собственном горьком опыте.
Внутренний двор аббатства Фонтхилл.
Строительство аббатства Фонтхилл началось в 1796 году. Из-за безалаберности Вятта Бекфорду приходилось руководить строительными работами лично.
Любимое детище Бекфорда
Бекфорд нанял полтысячи рабочих. Они трудились днём и ночью. Чуть позже он привёз ещё столько же. Людей, которые занимались возведением новых королевских покоев в Виндзорском замке, Уильям соблазнил выдачей эля. Все повозки в округе он реквизировал для перевозки строительных материалов. В качестве компенсации Бекфорд, когда было холодно, сам бесплатно доставлял уголь и одеяла бедным.
Вятт спроектировал воистину фантастический особняк. Огромный дом с восьмиугольной башней в центре. Башня была столь невероятно высокой, что рушилась дважды. Однажды Бекфорд приказал своим работникам поторопиться, чтобы успеть приготовить на новой кухне обед. Как только всё было готово, башня рухнула, похоронив под собой кухню.
Дом был просто грандиозным. Несмотря на всё своё внешнее великолепие внутри было довольно мрачно и темно. Большая часть здания не отапливалась, а освещали помещение всего несколько свечей. Спальни походили на монашеские кельи. В некоторых даже не было окон. В спальне хозяина была лишь односпальная кровать.
Бекфорд проживал в этом громадном особняке в полном одиночестве. Он один сидел за пятнадцатиметровым столом во время обеда. Несмотря на это слуги готовили каждый день на двенадцать персон. Гостей Уильям принимал лишь однажды на Рождество. Его посетили адмирал Нельсон и леди Гамильтон. Для того, чтобы сохранить своё уединение, вокруг аббатства был возведён высокий забор, который венчали огромные железные шипы.
Эмма Гамильтон и Горацио Нельсон.
Упадок
Эксцентричный миллионер жил в аббатстве Фонтхилл до 1822 года. Потом случилось так, что он потерял две из своих сахарных плантаций на Ямайке. После этого Бекфорд был вынужден продать своё архитектурное детище. За особняком не ухаживали. За три года ни разу не производился ремонт. В 1825 году башня Фонтхилл рухнула в последний раз.
Руины аббатства Фонтхилл сегодня.
Уильям Бекфорд переехал в Бат. Там он нанял местного архитектора Гудриджа, чтобы тот построил для него новую башню. Она была гораздо скромнее размерами, но тоже весьма впечатляюща. Башня Лэнсдаун (или Башня Бекфорда) всё ещё цела, в отличие от аббатства Фонтхилл.
Башня Бекфорда в Бате.
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