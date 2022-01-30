Почему нельзя использовать дезодорант сразу после душа и ещё 7 типичных ошибок с дезом

Типичная ошибка с дезодорантом.

Ну и что такого сложного в дезодоранте?

1. Наносить дезодорант на мокрую кожу

Дезодорант на мокрой коже – деньги на ветер.

2. Пользоваться дезом сразу после бритья

Бритьё + дезодорант=раздражение.

3. Не видеть разницы между дезодорантом и антиперспирантом

Дезодорант – от запаха, антиперспирант – от пота.

4. Не читать состав средства

Натуральные дезодоранты без алюминия могут стать хорошей альтернативой.

5. Использовать дезодорант вместо душа

Вместо душа? Не прокатит.

6. Верить всему, что обещает производитель

Да хоть 100 часов защиты от пота пообещают, лишь бы купили.

7. Использовать дезодорант утром

Вечер утра мудренее.

8. Или не пользоваться дезодорантом вообще

Потеют все. Пахнут – тоже.