Учёные приблизились к разгадке тайны происхождения Стоунхенджа

Таинственный древний мегалит на закате.

Гравюра о том, как древние друиды поклоняются своим языческим богам в Стоунхендже.

План Стоунхенджа.

Стоунхендж с высоты птичьего полёта.

Архитектура Стоунхенджа.

Древний город.

Стоунхендж ночью.

Строительство Стоунхенджа.

Средневековая гравюра, на которой изображён Стоунхендж.