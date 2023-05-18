Учёные приблизились к разгадке тайны происхождения Стоунхенджа

Стоунхендж — одно из самых загадочных мест нашей планеты. Много веков историки и исследователи пытаются разгадать тайну создания этого грандиозного древнего строения. Существует несколько десятков версий происхождения этого исторического памятника. Последние археологические исследования в этой области могут пролить свет на то, кто же построил Стоунхендж.
На юге старушки Англии, в 130 километрах от Лондона, в графстве Солсбери, расположился древний мегалит — овеянный массой легенд и тайн Стоунхендж. Это комплекс из 30 громадных, грубо обтёсанных каменных глыб, поставленных друг на друга. Выстроен этот комплекс в форме концентрических кругов.
Таинственный древний мегалит на закате.
Стоунхендж входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый год это место в Солсбери посещает около миллиона туристов со всего мира. Жаль, немногим удаётся побродить между камнями — это запрещено. Место огорожено. Туристам разрешают зайти в центр круга только рано на рассвете или поздно вечером. Так как добраться туда самостоятельно очень тяжело, а основной поток туристов посещает достопримечательность днём, то счастливчиков не очень много.
Каких только версий учёные не выдвигали о том как и кем был построен Стоунхендж! Здесь фигурируют и друиды, и древние римляне, и атланты с гиперборейцами, и волшебник Мерлин, и даже инопланетяне! До недавнего времени по сети гуляло множество роликов о том, что Стоунхендж — это фейк.
Гравюра о том, как древние друиды поклоняются своим языческим богам в Стоунхендже.
В доказательство приводили фотографии могучих плит этого строения, от которых откололись куски и стал виднеться бетон. Правда в том, что с 1901 по 1965 год правительством Великобритании проводилась масштабнейшая реконструкция Стоунхенджа. Эта реконструкция была раскритикована учёными и археологами в пух и прах. Так как историческую памятку просто фактически отстроили заново. И, грубо говоря, Стоунхендж уже не тот.
План Стоунхенджа.
Есть несколько самых распространённых и правдоподобных версий происхождения Стоунхенджа. Первая — это то, что он был построен кельтами, как друидский храм, где древние жрецы проводили свои языческие ритуалы. Но эту версию опровергают некоторые исследователи, ссылаясь на то, что первые свидетельства о кельтской культуре датируются 9 веком до нашей эры. Археологические и геологические исследования говорят о том, что последний этап строительства мегалитического комплекса приходится на 11 век до нашей эры.
Стоунхендж с высоты птичьего полёта.
Вторая версия заключается в теории о том, что Стоунхендж не одинокое строение, а часть грандиозного ритуального комплекса, расположенного в радиусе целых 12 километров. Там были обнаружены человеческие захоронения.
Учёными-астрономами было выдвинуто целых две версии: древняя обсерватория и модель нашей Солнечной системы в поперечном разрезе. Существует версия, что величественное строение каменного века возвели древние бритты. Они населяли Британские острова во времена неолита. На сегодняшний день большинство исследователей и учёных склоняются именно к этой версии.
Архитектура Стоунхенджа.
При последних археологических раскопках в окрестностях Стоунхенджа археологи обнаружили каменные рабочие инструменты и другие различные предметы утвари. Историки извлекли более 70000 предметов. Это может свидетельствовать о том, что на этом месте находился самый первый британский город. Эксперты дали ему название — колыбель Стоунхенджа.
Древний город.
Доктор Альберт Лин снял о раскопках документальный фильм. Он был представлен на минувших выходных на канале National Geographic. Там Лин рассказывает о том, какой важной была эта местность для людей прошлого и выдвигает версию о том, что сам Стоунхендж старше, чем считалось до этого.
Стоунхендж ночью.
В непосредственной близости к Стоунхенджу обнаружены сооружения, представляющие собой около пяти глубоких ям. Три из которых, предположительно, занимали большие тотемные столбы из соснового дерева. Эксперты утверждают, что их установили в период мезолита, между 9 и 7 веком до нашей эры.
Строительство Стоунхенджа.
Построение Стоунхенджа было грандиозным мероприятием, примерно таким же, как и строительство египетских пирамид. Строителям Стоунхенджа, по оценкам историков, понадобилось около 1500 лет для его возведения. Огромные монолитные камни были, скорее всего, перевезены на место с помощью саней.
Средневековая гравюра, на которой изображён Стоунхендж.
О том, что это часть древнего поселения, говорят обнаруженные могильники останков костей крупных, уже исчезнувших, видов животных. Учёные предполагают, что это свидетельствует о достаточно крупном городе для того времени.Через этот участок протекала река, дававшая хорошие запасы воды. Всё это, вместе с большим количеством животных, в качестве источника мяса, позволило охотникам-собирателям обосноваться в этих местах.
Хочется верить, что эти открытия максимально приблизили человечество к разгадке тайны происхождения Стоунхенджа. Так это или нет, покажет самый главный эксперт - время.
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