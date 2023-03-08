Проституция в Бангладеш

Она тянет за руку в темноту своего жилища, потому что каждый доллар тут на вес золота. В маленьких комнатушках стены увешаны плакатами поп-звезд, Мекки, Саи бабы, сушащимся бельем и фотографией актрисы Каджоль, у которой заштрихованы черным фломастером пара передних зубов. Всё это создает хоть какое-то понятие уюта. А красавица Каджоль в таком виде чуть больше похожа на местных обитательниц. Обитальниц Даутлатдии — самого большого борделя в Бангладеш. Я не был здесь никогда, но я гулял в подобных эпицентрах и Калькутты, и Мумбаи, и знаю о чем говорю.









Грузовики с товарами для столицы Дакки ждут в очереди по несколько дней. И эта гигантская пробка растянулась до Даутлатдии, место где осуществляется переправа перез реку. В очереди дальнобойщикам делать нечего — так и образовался этот район. Потом он приобрел такую славу, что из столицы любители проституток сюда стали приезжать специально. Всего-то два часа на поезде.







Этим «государством» в государстве владеют сутенеры и владелицы борделей. Гангстеры получают свою долю за «крышевание».







Туалет на берегу реки Падма.







В образовавшихся придорожных трущобах в каждой из 2 000 лачуг есть проститутка. Мусор на улицах как бы намекает о статусе района. Контингент соответствующий. Женщины в сари, потеющие худощавые смуглые мужики в майках-алкоголичках.











Здесь обслуживаются около 1 000 мужчин в день. Стоимость проститутки от 2 до 4 долларов в час. В стране, где 60 миллионов живут в день на сумму меньшую 1 доллару, проституция становится экономически необходимой.











Иерархия Даутлатдии проста: в самом низу стоят «чукри». Молодые девочки, которых продали хозяйкам борделей в качестве секс-рабынь.











Наверху — Мадам. Им принадлежат чукри и лачуги для секса. Проданные за гроши родителями, девочки попадают в секс-рабство, обслуживая по 15-20 клиентов за день за еду и воду. Избиения здесь распространены. В случае отказа возможны пытки, групповые изнасилования и лишения еды.







Малолетние девочки покупаются клиентами охотнее, вся выручка от них вся идет сутенерам. Для того, чтобы привлечь клиентов в борделях, девочек откармливают с помощью стероидов «Oradexon», которые применяют для повышения веса скота (коров) на фермах.



Отработав потраченную Мадам сумму, которую получили за девочку ее родители (около 5000 долларов) девушки могут стать независимыми проститутками. Обычно это и достигается к возрасту 18 лет, то есть когда проституцией можно заниматься легально.







Независимые проститутки называются бхарати. Большая часть зарабатываемых в день денег тратится на оплату аренды комнаты. Проститутки, как правило, имеют «мужей» и содержат их, меняя свои деньги на защиту. Эти «мужья» называются «бабу».







Он может пообещать жениться, но на самом деле им от проститутки нужны только ее деньги. И все про эти обманы знают, и все равно все девушки рискуют, потому что каждая хочет иметь «счастливую жизнь».







Но получив свободу девушка уже все равно не избавится от репутации. Потому проституция в Бангладеш — это табу. Нечто сильно заклейменной позором.







Несмотря на то, что Бангладеш — это исламская страна. Понятие осквернения пришло из индуизма и стало распространяться на всех девушек, к какой бы религии в этой стране они не принадлежали. Грязными» считаются и проститутки, и их дети, и даже район, в котором она живет.



Уровень сифилиса — 40%, нередок незащищенный секс. Девушки не могут сказать клиенту, который уже заплатил: «я не буду с вами заниматься сексом без презерватива». Клиент всегда прав.











Из Дакки сюда приезжают повеселиться с девушками. Угрызения совести нет ни у кого. Ни у тех, кто спит с несовершеннолетними, ни у тех, кто их сюда продает, украв или перекупив у родителей.







Парни курят наркотик «я ба». Говорят, что он придает им сексуальной уверенности.







Продолжается совместное возлияние.











Так проходят так называемые kitty party. Отработав, девушка снова выходит на панель, чтоб заработать себе на завтрашний день.



























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