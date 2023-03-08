С нами не соскучишься!

8 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ломоносов
    Московское метро фотограф посчитал даже не упоминать. Так мелкий городишко, который не на каждой карте найдёшь...Метро в будние дн...
  • snake251265 snake
    Автор - ханжа и социопат. Ну и заодно проповедник идеи "сильной личности". То есть субъекта, который признаёт только ...12 дурацких привы...
  • Добрый Человек
    Это так демократично посадить мальчишек после 15 месячного проживания на скале.Большая ложь «Пов...

Проституция в Бангладеш

Она тянет за руку в темноту своего жилища, потому что каждый доллар тут на вес золота. В маленьких комнатушках стены увешаны плакатами поп-звезд, Мекки, Саи бабы, сушащимся бельем и фотографией актрисы Каджоль, у которой заштрихованы черным фломастером пара передних зубов. Всё это создает хоть какое-то понятие уюта. А красавица Каджоль в таком виде чуть больше похожа на местных обитательниц. Обитальниц Даутлатдии — самого большого борделя в Бангладеш. Я не был здесь никогда, но я гулял в подобных эпицентрах и Калькутты, и Мумбаи, и знаю о чем говорю.

Проституция в Бангладеш


Грузовики с товарами для столицы Дакки ждут в очереди по несколько дней. И эта гигантская пробка растянулась до Даутлатдии, место где осуществляется переправа перез реку. В очереди дальнобойщикам делать нечего — так и образовался этот район. Потом он приобрел такую славу, что из столицы любители проституток сюда стали приезжать специально. Всего-то два часа на поезде.

Проституция в Бангладеш

Этим «государством» в государстве владеют сутенеры и владелицы борделей. Гангстеры получают свою долю за «крышевание».

Проституция в Бангладеш

Туалет на берегу реки Падма.

Проституция в Бангладеш

В образовавшихся придорожных трущобах в каждой из 2 000 лачуг есть проститутка. Мусор на улицах как бы намекает о статусе района. Контингент соответствующий. Женщины в сари, потеющие худощавые смуглые мужики в майках-алкоголичках.

Проституция в Бангладеш

Проституция в Бангладеш

Здесь обслуживаются около 1 000 мужчин в день. Стоимость проститутки от 2 до 4 долларов в час. В стране, где 60 миллионов живут в день на сумму меньшую 1 доллару, проституция становится экономически необходимой.

Проституция в Бангладеш

Проституция в Бангладеш

Иерархия Даутлатдии проста: в самом низу стоят «чукри». Молодые девочки, которых продали хозяйкам борделей в качестве секс-рабынь.

Проституция в Бангладеш

Проституция в Бангладеш

Наверху — Мадам. Им принадлежат чукри и лачуги для секса. Проданные за гроши родителями, девочки попадают в секс-рабство, обслуживая по 15-20 клиентов за день за еду и воду. Избиения здесь распространены. В случае отказа возможны пытки, групповые изнасилования и лишения еды.

Проституция в Бангладеш

Малолетние девочки покупаются клиентами охотнее, вся выручка от них вся идет сутенерам. Для того, чтобы привлечь клиентов в борделях, девочек откармливают с помощью стероидов «Oradexon», которые применяют для повышения веса скота (коров) на фермах.

Отработав потраченную Мадам сумму, которую получили за девочку ее родители (около 5000 долларов) девушки могут стать независимыми проститутками. Обычно это и достигается к возрасту 18 лет, то есть когда проституцией можно заниматься легально.

Проституция в Бангладеш

Независимые проститутки называются бхарати. Большая часть зарабатываемых в день денег тратится на оплату аренды комнаты. Проститутки, как правило, имеют «мужей» и содержат их, меняя свои деньги на защиту. Эти «мужья» называются «бабу».

Проституция в Бангладеш

Он может пообещать жениться, но на самом деле им от проститутки нужны только ее деньги. И все про эти обманы знают, и все равно все девушки рискуют, потому что каждая хочет иметь «счастливую жизнь».

Проституция в Бангладеш

Но получив свободу девушка уже все равно не избавится от репутации. Потому проституция в Бангладеш — это табу. Нечто сильно заклейменной позором.

Проституция в Бангладеш

Несмотря на то, что Бангладеш — это исламская страна. Понятие осквернения пришло из индуизма и стало распространяться на всех девушек, к какой бы религии в этой стране они не принадлежали. Грязными» считаются и проститутки, и их дети, и даже район, в котором она живет.

Уровень сифилиса — 40%, нередок незащищенный секс. Девушки не могут сказать клиенту, который уже заплатил: «я не буду с вами заниматься сексом без презерватива». Клиент всегда прав.

Проституция в Бангладеш

Проституция в Бангладеш

Из Дакки сюда приезжают повеселиться с девушками. Угрызения совести нет ни у кого. Ни у тех, кто спит с несовершеннолетними, ни у тех, кто их сюда продает, украв или перекупив у родителей.

Проституция в Бангладеш

Парни курят наркотик «я ба». Говорят, что он придает им сексуальной уверенности.

Проституция в Бангладеш

Продолжается совместное возлияние.

Проституция в Бангладеш

Проституция в Бангладеш

Так проходят так называемые kitty party. Отработав, девушка снова выходит на панель, чтоб заработать себе на завтрашний день.

Проституция в Бангладеш

Проституция в Бангладеш

Проституция в Бангладеш

Проституция в Бангладеш

Проституция в Бангладеш

Проституция в Бангладеш

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх