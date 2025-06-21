Что означают странные кнопки у штурвала болида Формулы-1

Каждая кнопка важна /Фото:car-fanatic.ru

На то, чтобы покинуть болид есть 7 секунд /Фото:max-vps.ru

Самая важная кнопка /Фото:ru.pinterest.com

У каждого авто всё индивидуально /Фото: sportsweek.org

Главное не запутаться в них /Фото:dzen.ru

Это может стать ключевым моментом в гонке /Фото:artfile.ru

Все гонщики общаются зашифрованными посланиями /Фото:fb.ru

Связь с боксами крайне важна /Фото:yandex.ru

Обратная сторона руля /Фото:championat.com

Трубочка крепится к шлему /Фото:gptoday.net

Поражения нужно принимать достойно /Фото:wowrightmeow.com