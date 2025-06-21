Что означают странные кнопки у штурвала болида Формулы-1

Формула 1 — это высший класс гоночных соревнований на автодромах, где участвуют специально разработанные скоростные болиды. Этот вид гонок известен и любим по всему миру, однако, не все знают, что в болидах Формулы 1 установлены нестандартные рули со множеством кнопок, которые даже не имеют форму круга, и обеспечивают управление различными функциями автомобиля.
Каждая кнопка важна /Фото:car-fanatic.ru
Руль автомобиля Формулы-1 – это высокотехнологичный контрольный центр, который позволяет пилоту управлять множеством функций машины, не отвлекаясь от гонки. Что требует от гонщика не только физической подготовки, но и высокого уровня концентрации и знания техники управления своим болидом. Он вообще преобразился ь в устройство, напоминающее штурвал корабля. Угол поворота колёс ограничен, исключая необходимость полного оборота руля для маневра из-за укороченной верхней и нижней части руля, резиновых вставок по бокам, для сцепления с рукавицами гонщика.
Конструкция автомобиля соответствует нормам ФИА, позволяя пилоту покинуть кокпит за 7 секунд, включая отстегивание ремней и снятие руля, который фиксируется специальной защёлкой, соединяющей его с рулевым валом и электрическими системами. Все кнопки расположены в вертикальном порядке по краям руля, оптимизируя доступ к ним с обеих сторон.
На то, чтобы покинуть болид есть 7 секунд /Фото:max-vps.ru
Одной из самых важных кнопок на руле болида является кнопка DRS (Drag Reduction System), которая позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление и повысить скорость на прямых участках трассы для ускорения обгона.
С правой стороны находятся три индикатора, отражающие уровень заряда энергосистемы болида, с левой они указывают на возможность активации системы DRS. Когда эти индикаторы активируются, в наушниках гонщика звучит сигнал, позволяющий определить момент для активации аэродинамической системы крыла даже на слух.
Самая важная кнопка /Фото:ru.pinterest.com
Также на руле можно найти рычаги для регулировки диффузора, тормозов и управления двигателем. Ручное управление педалями сцепления и тормозов, что позволяет водителям быстро реагировать на различные ситуации на трассе. Там же установлены кнопки активации системы аварийного вызова или пожаротушения, а также для настройки различных параметров спидлимитера и переключения режимов работы болида.
В центральной части установлен крупный регулятор — поворотный переключатель с возможностью выбора одного из четырнадцати режимов. Каждый из цветных сегментов содержит кодированное сообщение от гонщика к его команде, расшифровать которое способны лишь сам пилот и инженеры.
У каждого авто всё индивидуально /Фото: sportsweek.org
Вокруг центрального переключателя расположены четыре дополнительных, включая режимы работы силовой установки, управление гибридной системой, регулировку расхода топлива и управление системами дифференциала и баланса тормозов.
На верхней дуге расположены два динамических регулятора. Левый Torque, позволяет гонщику настраивать параметры тяги двигателя. Правый — Scenario, который содержит множество предустановленных конфигураций для управления системами гоночного автомобиля, исключая необходимость ручной настройки каждой системы отдельно.
Главное не запутаться в них /Фото:dzen.ru
Барабан Brake, находящийся под левой рукой водителя, регулирует тормозные режимы и баланс тормозов. Регулятор Entry под правой рукой, подобно регулятору Exit на ступице, настраивает параметры для входа в поворот.
На верхней левой стороне находится кнопка PIT, которая активирует функцию ограничения скорости при подъезде к пит-лейн. Эта кнопка размещена в таком месте, чтобы гонщик мог легко нажать на неё интуитивно, не отвлекая взгляд от трассы.
Под ней находится зелёная кнопка с маркировкой RW, управляющая системой DRS. При её активации открывается подвижная часть заднего антикрыла, что увеличивает скорость автомобиля на прямых участках.
Это может стать ключевым моментом в гонке /Фото:artfile.ru
Синяя кнопка RCH контролирует заряд аккумуляторов, накапливающих энергию от гибридной системы. Она управляет быстрой разрядкой или зарядкой батарей в зависимости от их уровня. Аккумуляторы обеспечивают систему энергией на 33 секунды, добавляя 200 лошадиных сил. Под ней располагается кнопка BO фиолетового цвета. Она временно отключает систему контроля тяги, позволяя водителю эффективно нагревать шины, улучшая их сцепление с трассой.
Кнопка D служит для подачи специального концентрированного напитка в шлем пилота, специально разработанный для каждого гонщика. К сожалению, он быстро перегревается и становится непригодным для питья уже через 15 минут после начала гонки. Поэтому, чтобы снизить вес машины, емкость заполняют только на первые минуты заезда.
Кнопки оранжевого цвета с обозначениями «+1» и «-1/+10» предназначены для мгновенной корректировки настроек автомобиля в динамике гонки. Они позволяют вносить изменения в параметры машины, увеличивая или уменьшая их на один шаг или сразу на десять.
Все гонщики общаются зашифрованными посланиями /Фото:fb.ru
Кнопка OV на руле активирует режим повышенной мощности для обгона, но из-за ускоренного износа двигателя и большего расхода топлива используется только в ключевых моментах гонки. Красная кнопка R для радиосвязи позволяет пилоту общаться с командой, а белая — OK подтверждает командные инструкции или заменяет радио при сбоях связи.
Клавиша OIL, окрашенная в зелёный цвет, предоставляет гонщику возможность мгновенно проверить уровень давления масла и температуру двигателя.
Связь с боксами крайне важна /Фото:yandex.ru
N синего цвета отвечает за переключение в нейтральное положение трансмиссии напрямую с первой или второй скорости. В отличие от этого, система Формулы-1 не предусматривает наличие кнопки R (reverse) или специального подрулевого переключателя для задней передачи. Вместо этого, для активации редко используемой задней передачи служит отдельный рычаг, расположенный на внутренней стороне кокпита.
Обычно на изнанке установлено восемь элементов управления: три педали-лепестка и одна маленькая кнопка с обеих сторон. Центральные лепестки из трех наибольших размеров задействованы для смены скоростей — с правой стороны для увеличения, а с левой — для уменьшения передачи. Два крайних служат для управления сцеплением и размещены таким образом, чтобы пилот мог использовать их с любой стороны в любой момент вождения.
Обратная сторона руля /Фото:championat.com
Верхние лепестки на руле болидов полностью настраиваемыми самими гонщиками. Это может быть активация системы DRS, управление подачей воды, использование радиосвязи, управление зарядкой батарей и т.д.
Две клавиши на руле могут быть запрограммированы для активации определенных системных режимов. К примеру, если пилоту требуется специфический баланс торможения, тяга или настройки дифференциала для конкретного участка трассы, как, например, третий поворот в Барселоне, он может настроить и привязать эти параметры к одной из кнопок. Въезжая в поворот, гонщик активирует необходимый режим нажатием кнопки, проезжает его с выбранными настройками, а затем, выходя из поворота, возвращается к стандартному режиму.
Трубочка крепится к шлему /Фото:gptoday.net
Базовый дизайн руля остается стандартным, его конкретная компоновка и количество элементов управления адаптируются под каждого гонщика. Любое изменение настроек руля производится пилотом только после получения указаний с боксов. Попытки пилота самостоятельно решить проблему могут привести к её ухудшению или даже к аварии. Примером может служить случай с Роменом Грожаном, который на Гран-при Азербайджана, находясь за сейфти-каром, неудачно изменил баланс тормозов и столкнулся с отбойником.
Цена на руль гоночного болида начинается от в пятидесяти тысяч евро. По утверждениям инженеров, руль способен заменить собой всю мультимедийную систему легкового автомобиля. Потому существует шутка: гонщик может разрушить весь автомобиль в припадке гнева, но должен сохранить руль в целости.
Поражения нужно принимать достойно /Фото:wowrightmeow.com
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