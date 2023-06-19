Китайские подростковые браки: как 13-летние девочки стараются пораньше выйти замуж

13-летняя Цзе вышла замуж за 18-летнего Вэня через три дня после знакомства, забеременела и бросила школу. Фотограф Му Цзи Сяо запечатлел истории подростковых браков в сельской местности на юге Китая, набирающие популярность после отмены политики «одна семья — один ребенок». Официально разрешенный возраст вступления в брак для китаянок составляет 20 лет, для китайцев — 22 года, но в семьях игнорируют эти правила и регистрируют брак раньше. В результате сейчас в Китае растет целое поколение брошенных детей, которые остаются под присмотром бабушек и дедушек, в то время как их родители отправляются в города на поиски работы.







За годы политики «одна семья — один ребенок» мужская часть населения Китая стала больше, чем женская, и теперь молодые люди стараются как можно раньше вступить в брак, поскольку чем дальше, тем сложнее будет найти подходящую невесту. Зачастую молодожены сильно зависят от своих родителей и живут за их счет. Общественная жизнь юных китайских жен сильно ограничена, и в основном они проводят время дома, занимаясь хозяйством и детьми.



Девочки также стремятся выйти замуж пораньше, опасаясь, что иначе в дальнейшем их ждет брак, устроенный родителями.







16-летняя Цай и 17-летний Мин встречались три месяца до свадьбы в 2013 году. Теперь они живут с родителями Мина, которые их финансово поддерживают. Его мама взяла на себя большую часть заботы о ребенке и даже дает ему грудь, чтобы успокоить.







16-летняя Сяо Цай держит двухмесячного сына дома в деревне Гуандон округа Менгла в провинции Юньнань. Сяо Цай замужем уже год. Она бросила школу в пятом классе, потому что не могла себе позволить дальше учиться.







13-летняя Сяо Цзе вышла замуж за своего 18-летнего супруга через три дня после знакомства. Теперь они живут в доме его родителей, которые работают более чем в полутора тысячах километров отсюда, чтобы зарабатывать деньги и помогать молодой семье. На фотографии Цзе выглядывает из спальни одного из родственников в деревне Ван Хэ провинции Юньнань.







Социологи утверждают, что подростковые браки в сельских районах Китая — давняя традиция, но сейчас она снова набирает популярность из-за отмены политики «одна семья — один ребенок». На фотографии — свадебный снимок Цзе.







17-летний Сяо Мин держит молокоотсос, а его мать и 16-летняя жена держат сына.







13-летняя Цзе не хотела так рано беременеть, но она ничего не знала о контрацепции.







Цзе и ее 16-летняя золовка, которая тоже беременна, сидят у стола, где муж Цзе выпивает со своими родственниками.







Свекровь 16-летней Сяо Цай кормит грудью своего внука, чтобы успокоить его. Большую часть времени о ребенке заботится именно бабушка.







7-летняя Сяо Юань смотрит на деревню Янси в провинции Юньнань с балкона соседского дома. Ее мама родила ее в 17-летнем возрасте. Юань еще не ходит в школу, несмотря на то, что в Китае детей отправляют в школу в 6 лет.







18-летний Вэнь трогает живот своей беременной 13-летней жены Цзе, которая жалуется на то, что замужняя жизнь оказалась скучной.







Будущая мать-подросток Мэй держит пару маленьких ботинок для ребенка, а ее муж Цзянь лежит на кровати.







Будущий отец прижимается к животу своей беременной жены.







Мультяшные наклейки, которыми Сяо Цзе украсила стену своего дома. Слева — неправильно написанный иероглиф.







Четырехлетний Сяо Лэ во время видеозвонка со своими 20-летними родителями, которые работают в провинции Чжэцзян как гастарбайтеры.







Мальчику трудно усидеть на месте, пока он разговаривает с родителями. Они уехали на заработки, когда ребенку было всего лишь два года.







Юная мать качает своего ребенка. Девочки стремятся выйти замуж как можно раньше, чтобы в дальнейшем избежать брака по расчету, устроенного родителями.







Цай и ее муж Мин используют соседскую ручную мельницу, чтобы перемолоть кукурузу. Мин говорит, что скучает по холостяцкой жизни и друзьям.







16-летняя Сяо Жун с мужем Сяо Юном и 10-месячным ребенком. Округ Менгла, провинция Юньнань.







Несмотря на очевидные трудности такого раннего брака и деторождения, матери-подростки находят возможность получать удовольствие от жизни вместе с детьми.







13-летняя Цзе (в желтом) живет в доме родителей Вэня на вершине горы в деревне Танцзыбянь.







16-летняя Сяо Синь смотрит мультфильмы со своей годовалой дочерью в деревне Гуандон. Она начала встречаться со своим будущим мужем, когда оба учились в пятом классе. Пара бросила школу после свадьбы в 2013 году.







16-летняя Сяо Мэй с двухлетней дочерью и годовалым сыном в деревне Ванхэ, округ Менгла, провинция Юньнань. Она замужем уже два года с тех пор, как пара познакомилась в начальной школе.







Сяо Цай дурачится со своим мужем, 17-летним Сяо Мином. Оба живут в доме его родителей, которые поддерживают молодую семью.







В записке, вложенной в рабочую тетрадь по физике, говорится: «Привет, у тебя есть парень? Ты можешь встречаться со мной? Ты мне нравишься, пожалуйста, прими мое предложение. Ответь».







Сяо Цзе готовит ужин на деревянной кухне в доме своих свекра и свекрови, где они живут все вместе.







18-летний отец Фан смотрит, как его 16-летняя жена Ли кормит грудью ребенка в спальне их дома.







Сяо Цай несет за спиной двухмесячного сына, гуляя по лесу в деревне Гуандон.







Сяо Ли разглядывает футболку, а ее 19-летний муж Сяо Минь играет в игры на мобильном телефоне рядом со своим младшим братом.







18-летняя Сяо Инь причесывается, пока ее 17-летний муж Сяо Цин готовится к выходу. У пары есть годовалый сын.







Минь прилегла поспать с младенцем и двухлетней дочерью.







16-летняя Мэй на девятом месяце беременности. Недостаток образования заставляет девочек думать, что бросать школу — это правильно.







Будущая мать Сяо Цзе готовит ужин во дворе дома родителей мужа.



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