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Зачем заворачивать зелень в салфетки: 6 подручных средств, которые нужны в хозяйстве больше, чем быт



Чтобы решать бытовые проблемы, совсем необязательно использовать дорогие средства. Иногда банальный уксус, сода или аспирин справляются с задачами гораздо быстрее и эффективнее. О том, какие еще подручные средства можно и нужно использовать в быту, чтобы облегчить свою жизнь.

1. Пищевая пленка


Сделайте из пищевой пленки мешочек. / Фото: coffeebull.ru

Сделайте из пищевой пленки мешочек.
/ Фото: coffeebull.ru

 

Наверняка вам часто попадаются фотографии невероятно аппетитных и красивых завтраков, звездой которых является яйцо пашот? Если слюнки начинают течь уже об одной мысли о таком сэндвиче, значит, самое время научиться готовить это знаменитое яйцо. На самом деле, в этом нет ничего сложного, и никаких специальных приспособлений не нужно.

Достаточно взять небольшой кусок пищевой пленки, застелить им тарелку небольшого размера, разбить в нее яйцо и аккуратно собрать края в импровизированный мешочек. Крепко завяжите пленку и отправьте в кастрюлю с кипящей водой. Через 4-5 минут пашот будет готов, и вы сможете насладиться завтраком, о котором давно мечтали. Такое яйцо идеально сочетается с листьями салата, авокадо и лососем. А если вы еще и приготовите соус, то блюдо точно поднимется до уровня ресторанного.

Также хозяйки часто используют пищевую пленку, чтобы защитить кухню от брызг, которые разлетаются каждый раз, когда они что-то взбивают миксером. Оберните пленкой прибор, а затем приступайте к работе. Вот увидите, на столе, фартуке и стенах не останется ни единой капли, а значит, после готовки не придется целый час намывать кухню.
И не забывайте применять пленку во время работы с тестом.
Одним кусочком оберните разделочную доску, а другим – тесто. После этого можете приступать к раскатке. Благодаря этим нехитрым манипуляциям все поверхности останутся идеально чистыми.

2. Горчичный порошок


Сделайте из горчичного порошка средство для мытья посуды

Сделайте из горчичного порошка средство для мытья посуды

 

Обычно средство для мыть посуды заканчивается в самый неудачный момент. Если гора тарелок в раковине не может ждать до завтра из-за возмущений вашего внутреннего перфекциониста, помойте их горчичным порошком. Натрите посуду небольшим количеством продукта, а затем ополосните теплой водой. Загрязнения не поддаются? Тогда наберите в глубокую чашку горячей воды, растворите несколько столовых ложек горчицы и замочите тарелки примерно на полчаса. По истечении времени следы жира и остатки еды отмоются без труда.

Отличная идея – использовать горчичный порошок для стирки деликатных тканей, например, натуральной шерсти или шелка. Нужно набрать в миску три литра теплой воды, добавить 50 граммов порошка и замочить в полученном растворе грязную одежду. Примерно через два часа тщательно постирайте вещи и хорошо прополощите, чтобы в волокнах ткани не осталось ни грамма порошка.

Не менее полезной горчица станет для любителей комнатных цветов, ведь она эффективно защищает растения от разного рода вредителей. Разведите в одном литре воды десять граммов порошка, перелейте в пульверизатор и опрыскайте своих зеленых друзей. Процедуру нужно повторять один раз в месяц.

3. Уксус


Залейте уксусом поржавевшие столовые приборы. / Изображение: дзен-канал technotion

Залейте уксусом поржавевшие столовые приборы. / Изображение: дзен-канал technotion

 

Первое, для чего следует использовать уксус – полоскание новой одежды. Это быстрый и эффективный способ, который позволяет вывести из ткани химикаты, которые часто используют при производстве вещей. Нужно развести 200 миллилитров уксуса в десяти литрах теплой воды и хорошо прополоскать одежду в полученном растворе.

Для устранения коррозии, которая со временем появляется на металлических столовых приборах, также понадобится уксус. Залейте средством ложки и вилки, на которых есть следы ржавчины, и оставьте на полчаса. После этого прополощите приборы в холодной воде и насухо вытрите полотенцем.

А еще уксус идеально подходит для чистки кожаных изделий, начиная с курток, ботинок, и заканчивая сумками или даже мебелью. Смешайте уксус с льняным маслом в пропорции 1:1, смочите в полученном растворе ватный диск или мягкую салфетку и обработайте загрязненные участки. Чтобы средство лучше подействовало, оставьте его на 10-15 минут, после чего уберите остатки. В конце протрите изделие влажной салфеткой.

4. Растительное масло


Растительное масло облегчит натирание плавленного сыра. / Изображение: дзен-канал technotion

Растительное масло облегчит натирание плавленного сыра. / Изображение: дзен-канал technotion

 

Чаще всего мы используем растительное масло в процессе готовки – оно идеально подходит для обжаривания продуктов, маринадов, заправки салатов. Но это далеко не весь спектр «услуг», которые оно предоставляет. Например, с помощью масла можно устранить липкие следы от наклеек на посуде или мебели. Также оно облегчает процесс натирания сыра – нужно лишь смазать терку небольшим количеством и затем приступать к работе. А еще масло подходит для устранения стойкого макияжа. Например, чтобы смыть тушь, нужно на несколько секунд приложить к векам ватный диск, смоченный маслом. В конце останется лишь умыться теплой водой.

5. Бумажное полотенце или салфетки


Заверните укроп в бумажное полотенце. / Фото: povareno.ru

Заверните укроп в бумажное полотенце. / Фото: povareno.ru

 

До сих применяете салфетки исключительно по их прямому назначению? Очень зря – они весьма полезны в быту. Например, если обернуть пучок листового салата в салфетку, можно продлить его свежесть и увеличить срок годности. Салфетка будет впитывать излишнюю влагу и конденсат, который часто образуется во время хранения в холодильнике, благодаря чему листья не будут гнить и плесневеть. Рекомендуем менять салфетку раз в пару дней, чтобы салат всегда оставался сухим.

Также бумажные салфетки отлично подходят для хранения хлебобулочных изделий. Если вы купили в магазине слишком много или увлеклись выпечкой и члены семьи не смогли сразу съесть все булочки, пирожки или рогалики, просто оберните каждое изделие в салфетку, а затем положите в морозилку. Когда вам захочется чего-то вкусненького к чаю, достаньте булочку из холодильника и разморозьте при комнатной температуре, не разворачивая салфетку. Бумага впитает влагу, и выпечка останется такой же вкусной.

Еще один способ, как можно использовать салфетки в быту – обезжирить бульон. Иногда в процессе его варки мясо выделяет слишком много жира, который плавает на поверхности и выглядит совсем неаппетитно. В этом случае нужно взять сито, застелить его дно бумажной салфеткой и процедить бульон. Вуаля – от жира не останется даже следа, а бульон получится вкусным и прозрачным.

6. Сода


Насыпьте соду в кеды, чтобы убрать запах. / Фото: ekonomstrojdom.ru

Насыпьте соду в кеды, чтобы убрать запах. / Фото: ekonomstrojdom.ru

 

Если вы не уверены в качестве овощей и фруктов, и переживаете, что на них могут оставаться различные химикаты, которые используют в процессе выращивания продуктов, тогда мойте их теплой водой с содой перед употреблением. Она отлично справляется с любыми вредными веществами.

Известковый налет на сантехнике также можно удалить с помощью соды. Смешайте пару столовых ложек порошка с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая кашица, и нанесите на загрязненные участки. Через 20 минут тщательно обработайте поверхность губкой и удалите состав теплой водой.

А еще сода – идеальный абсорбент, который способен устранить любые запахи. В частности, она способна за ночь нейтрализовать запах пота в обуви и освежить ее. Положите в ботинки или кроссовки по столовой ложке порошка, а утром просто вытряхните из обуви соду – от неприятного запах ничего не останется.

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