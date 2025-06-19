Зачем заворачивать зелень в салфетки: 6 подручных средств, которые нужны в хозяйстве больше, чем быт

Чтобы решать бытовые проблемы, совсем необязательно использовать дорогие средства. Иногда банальный уксус, сода или аспирин справляются с задачами гораздо быстрее и эффективнее. О том, какие еще подручные средства можно и нужно использовать в быту, чтобы облегчить свою жизнь.
1. Пищевая пленка
Наверняка вам часто попадаются фотографии невероятно аппетитных и красивых завтраков, звездой которых является яйцо пашот? Если слюнки начинают течь уже об одной мысли о таком сэндвиче, значит, самое время научиться готовить это знаменитое яйцо. На самом деле, в этом нет ничего сложного, и никаких специальных приспособлений не нужно.
Достаточно взять небольшой кусок пищевой пленки, застелить им тарелку небольшого размера, разбить в нее яйцо и аккуратно собрать края в импровизированный мешочек. Крепко завяжите пленку и отправьте в кастрюлю с кипящей водой. Через 4-5 минут пашот будет готов, и вы сможете насладиться завтраком, о котором давно мечтали. Такое яйцо идеально сочетается с листьями салата, авокадо и лососем. А если вы еще и приготовите соус, то блюдо точно поднимется до уровня ресторанного.
Также хозяйки часто используют пищевую пленку, чтобы защитить кухню от брызг, которые разлетаются каждый раз, когда они что-то взбивают миксером. Оберните пленкой прибор, а затем приступайте к работе. Вот увидите, на столе, фартуке и стенах не останется ни единой капли, а значит, после готовки не придется целый час намывать кухню.
И не забывайте применять пленку во время работы с тестом.
2. Горчичный порошок
Сделайте из горчичного порошка средство для мытья посуды
Обычно средство для мыть посуды заканчивается в самый неудачный момент. Если гора тарелок в раковине не может ждать до завтра из-за возмущений вашего внутреннего перфекциониста, помойте их горчичным порошком. Натрите посуду небольшим количеством продукта, а затем ополосните теплой водой. Загрязнения не поддаются? Тогда наберите в глубокую чашку горячей воды, растворите несколько столовых ложек горчицы и замочите тарелки примерно на полчаса. По истечении времени следы жира и остатки еды отмоются без труда.
Отличная идея – использовать горчичный порошок для стирки деликатных тканей, например, натуральной шерсти или шелка. Нужно набрать в миску три литра теплой воды, добавить 50 граммов порошка и замочить в полученном растворе грязную одежду. Примерно через два часа тщательно постирайте вещи и хорошо прополощите, чтобы в волокнах ткани не осталось ни грамма порошка.
Не менее полезной горчица станет для любителей комнатных цветов, ведь она эффективно защищает растения от разного рода вредителей. Разведите в одном литре воды десять граммов порошка, перелейте в пульверизатор и опрыскайте своих зеленых друзей. Процедуру нужно повторять один раз в месяц.
3. Уксус
Залейте уксусом поржавевшие столовые приборы. / Изображение: дзен-канал technotion
Первое, для чего следует использовать уксус – полоскание новой одежды. Это быстрый и эффективный способ, который позволяет вывести из ткани химикаты, которые часто используют при производстве вещей. Нужно развести 200 миллилитров уксуса в десяти литрах теплой воды и хорошо прополоскать одежду в полученном растворе.
Для устранения коррозии, которая со временем появляется на металлических столовых приборах, также понадобится уксус. Залейте средством ложки и вилки, на которых есть следы ржавчины, и оставьте на полчаса. После этого прополощите приборы в холодной воде и насухо вытрите полотенцем.
А еще уксус идеально подходит для чистки кожаных изделий, начиная с курток, ботинок, и заканчивая сумками или даже мебелью. Смешайте уксус с льняным маслом в пропорции 1:1, смочите в полученном растворе ватный диск или мягкую салфетку и обработайте загрязненные участки. Чтобы средство лучше подействовало, оставьте его на 10-15 минут, после чего уберите остатки. В конце протрите изделие влажной салфеткой.
4. Растительное масло
Растительное масло облегчит натирание плавленного сыра. / Изображение: дзен-канал technotion
Чаще всего мы используем растительное масло в процессе готовки – оно идеально подходит для обжаривания продуктов, маринадов, заправки салатов. Но это далеко не весь спектр «услуг», которые оно предоставляет. Например, с помощью масла можно устранить липкие следы от наклеек на посуде или мебели. Также оно облегчает процесс натирания сыра – нужно лишь смазать терку небольшим количеством и затем приступать к работе. А еще масло подходит для устранения стойкого макияжа. Например, чтобы смыть тушь, нужно на несколько секунд приложить к векам ватный диск, смоченный маслом. В конце останется лишь умыться теплой водой.
5. Бумажное полотенце или салфетки
Заверните укроп в бумажное полотенце. / Фото: povareno.ru
До сих применяете салфетки исключительно по их прямому назначению? Очень зря – они весьма полезны в быту. Например, если обернуть пучок листового салата в салфетку, можно продлить его свежесть и увеличить срок годности. Салфетка будет впитывать излишнюю влагу и конденсат, который часто образуется во время хранения в холодильнике, благодаря чему листья не будут гнить и плесневеть. Рекомендуем менять салфетку раз в пару дней, чтобы салат всегда оставался сухим.
Также бумажные салфетки отлично подходят для хранения хлебобулочных изделий. Если вы купили в магазине слишком много или увлеклись выпечкой и члены семьи не смогли сразу съесть все булочки, пирожки или рогалики, просто оберните каждое изделие в салфетку, а затем положите в морозилку. Когда вам захочется чего-то вкусненького к чаю, достаньте булочку из холодильника и разморозьте при комнатной температуре, не разворачивая салфетку. Бумага впитает влагу, и выпечка останется такой же вкусной.
Еще один способ, как можно использовать салфетки в быту – обезжирить бульон. Иногда в процессе его варки мясо выделяет слишком много жира, который плавает на поверхности и выглядит совсем неаппетитно. В этом случае нужно взять сито, застелить его дно бумажной салфеткой и процедить бульон. Вуаля – от жира не останется даже следа, а бульон получится вкусным и прозрачным.
6. Сода
Насыпьте соду в кеды, чтобы убрать запах. / Фото: ekonomstrojdom.ru
Если вы не уверены в качестве овощей и фруктов, и переживаете, что на них могут оставаться различные химикаты, которые используют в процессе выращивания продуктов, тогда мойте их теплой водой с содой перед употреблением. Она отлично справляется с любыми вредными веществами.
Известковый налет на сантехнике также можно удалить с помощью соды. Смешайте пару столовых ложек порошка с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая кашица, и нанесите на загрязненные участки. Через 20 минут тщательно обработайте поверхность губкой и удалите состав теплой водой.
А еще сода – идеальный абсорбент, который способен устранить любые запахи. В частности, она способна за ночь нейтрализовать запах пота в обуви и освежить ее. Положите в ботинки или кроссовки по столовой ложке порошка, а утром просто вытряхните из обуви соду – от неприятного запах ничего не останется.
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