Актеры, которым приходилось обращаться за помощью к психиатрам

По мнению специалистов, представители актерской профессии – люди эмоционально нестабильные, с подвижной психикой, и потому они особенно подвержены различным психическим расстройствам. К тому же очень часто многие актеры, добившись признания и популярности в молодые годы, позже оказываются невостребованными и забытыми, что имеет катастрофические последствия для их психического здоровья. Многие любимцы публики не раз оказывались в психиатрических лечебницах, о чем в их официальных биографиях упоминается не всегда.











Юрий Белов в фильме *Карнавальная ночь*, 1956



В 1950-1960-е гг. Юрий Белов был одним из самых популярных советских актеров. После выхода фильма «Карнавальная ночь» он проснулся знаменитым. Типаж простого «парня из соседнего двора» был тогда очень востребованным, и ему поступало много новых предложений от режиссеров. Среди самых известных его работ – «Весна на Заречной улице», «Девушка без адреса», «Приходите завтра», «Королева бензоколонки». Но на своей успешной кинокарьере ему пришлось поставить крест.







Кадр из фильма *Карнавальная ночь*, 1956



Еще в студенческие годы друзья замечали за ним странности в поведении: он мог веселиться и смеяться, а потом вдруг замолчать и уйти в себя.

Многие говорили, что Юрий Белов – «не от мира сего». Близкие друзья знали, что он был весельчаком только на людях, а наедине с собой впадал в тяжелейшую депрессию. Однажды он пытался покончить с собой, но соседи успели вызвать скорую помощь. В результате актер попал в психиатрическую клинику, где провел полгода. После лечения он страдал кратковременными потерями памяти, из-за чего не смог вернуться в кино. Ему пришлось зарабатывать частным извозом, и последние годы он провел в забвении. Его психическое здоровье продолжало беспокоить близких – актер, как и прежде, часто страдал от затяжных депрессий. В 1991 г. он скончался от сердечного приступа.Актриса Наталья БогуноваНаталью Богунову, известную по роли учительницы Светланы Афанасьевны, жены Ганжи в фильме «Большая перемена», называли одной из самых красивых актрис советского кино . В нее влюблялись тысячи поклонников, не подозревая о том, насколько она в реальной жизни была одинока и несчастна. Актриса была замужем лишь однажды, но этот брак распался. Детей у нее не было, из-за сложного и непримиримого характера она не смогла обзавестись друзьями. Начиная с 1970-х гг., актриса часто обращалась за помощью к врачам и проходила лечение в психиатрических больницах – она страдала шизофренией. Валентина Талызина говорила, что на психическое здоровье актрисы повлияли и частые конфликты, которые случались у нее в Театре Моссовета. Именно оттуда ее в первый раз и забрали в клинику. В последний раз на экране она появилась в 1992 г. А в 2013 г. Наталья Богунова ушла из жизни. Причиной смерти стал инфаркт.Кадр из фильма *Большая перемена*, 1972-1973Наталья Назарова стала известной в 1970-1980-х гг. благодаря ролям в фильмах «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Молодая жена», «Старый Новый год», « Любимая женщина механика Гаврилова». Она выступала на сцене МХАТа, снималась на телевидении и в кино. Но однажды на нее в переулке напал грабитель, ударив чем-то тяжелым по голове. На почве черепно-мозговой травмы у актрисы развилась шизофрения. Из театра ее уволили, в кино больше не приглашали. Свои последние годы она провела в безвестности и одиночестве.Наталья Назарова в фильме *Молодая жена*, 1978Прославившийся после фильмов «Брат» и «Брат-2» актер Виктор Сухоруков признается в том, что однажды тоже оказался в психиатрической клинике. Обратиться за помощью специалистов ему пришлось после работы в фильме «Про уродов и людей» – актер говорит , что эта роль была невероятно сложной в эмоциональном плане. Чтобы снять напряжение, Сухоруков начал выпивать, что привело к катастрофическим последствиям: все закончилось белой горячкой и больничной палатой. Актеру удалось справиться и с алкогольной зависимостью, и с болезнью.Актер Виктор СухоруковНа почве алкогольной зависимости произошло психическое расстройство и у актрисы Татьяны Догилевой. Самостоятельно справиться со своей проблемой ей не удалось, и тогда она согласилась на уговоры близких обратиться за помощью в психиатрическую лечебницу. Когда ее туда доставили, врачи сказали: «Это не похмелье, а наркотическая ломка». Позже актриса признавалась: «Врачи-психиатры установили, что без медикаментозного лечения мне не обойтись. Мой организм уже не вырабатывал гормон радости – серотонин. Если бы не врачи, обнаружившие это, не знаю, что бы со мной было». Несмотря на тяжелое состояние, Татьяна Догилева поборола все сложности и смогла вернуться к актерской профессии.Актриса Татьяна ДогилеваЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)