Рецепт очень вкусных вяленых томатов

Вяленые томаты — прекрасное дополнение ко многим блюдам. С их помощью можно превратить обычный бутерброд, домашнюю пиццу или привычный омлет в ресторанное блюдо, которое по достоинству оценит вся семья.







Первым шагом необходимо выбрать правильные помидоры. Для вяленья подходят плотные мясистые сорта некрупного размера. Перед сушкой помидоры необходимо тщательно промыть и разрезать пополам.

Раскрыть вкус томатов поможет сушеный базилик, розмарин, сушеный чеснок и ароматная сванская соль.







Для сушки можно использовать электросушилку, либо обычную духовку. Оптимальная температура для сушки — 50 градусов. Если сушка будет осуществляться в духовке, то необходимо подставить под дверцу ложку, это позволит лишней влаге выходить из духового шкафа.

Понять, что томаты хорошо высушены можно только после их полного остывания. В центре плода не должна оставаться влага. Если же томат слегка влажный, его необходимо посушить еще некоторое время. При этом важно не пересушить томаты: они должны оставаться эластичными и гибкими.







Для хранения рекомендуется использовать небольшие банки объемом 0,5 л — 0, 7 л. Выложите вяленые томаты в банки, добавляя пластины чеснока между слоями. Это сделает вкус закуски еще более выразительным.







Для заливки томатов смешайте 4 части растительного масла и 1 часть оливкового масла. Нагрейте масло на водяной бане до температуры 100 градусов, важно не перегреть масло.







Залейте томаты горячим маслом и плотно закрутите крышки банок.







Уже через неделю первую баночку вяленых томатов можно будет подавать к столу.





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