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Рецепт очень вкусных вяленых томатов

Вяленые томаты — прекрасное дополнение ко многим блюдам. С их помощью можно превратить обычный бутерброд, домашнюю пиццу или привычный омлет в ресторанное блюдо, которое по достоинству оценит вся семья.

Рецепт очень вкусных вяленых томатов

Первым шагом необходимо выбрать правильные помидоры. Для вяленья подходят плотные мясистые сорта некрупного размера. Перед сушкой помидоры необходимо тщательно промыть и разрезать пополам.
Раскрыть вкус томатов поможет сушеный базилик, розмарин, сушеный чеснок и ароматная сванская соль.

Рецепт очень вкусных вяленых томатов

Для сушки можно использовать электросушилку, либо обычную духовку. Оптимальная температура для сушки — 50 градусов. Если сушка будет осуществляться в духовке, то необходимо подставить под дверцу ложку, это позволит лишней влаге выходить из духового шкафа.
Понять, что томаты хорошо высушены можно только после их полного остывания. В центре плода не должна оставаться влага. Если же томат слегка влажный, его необходимо посушить еще некоторое время. При этом важно не пересушить томаты: они должны оставаться эластичными и гибкими.

Рецепт очень вкусных вяленых томатов

Для хранения рекомендуется использовать небольшие банки объемом 0,5 л — 0, 7 л. Выложите вяленые томаты в банки, добавляя пластины чеснока между слоями. Это сделает вкус закуски еще более выразительным.

Рецепт очень вкусных вяленых томатов

Для заливки томатов смешайте 4 части растительного масла и 1 часть оливкового масла. Нагрейте масло на водяной бане до температуры 100 градусов, важно не перегреть масло.

Рецепт очень вкусных вяленых томатов

Залейте томаты горячим маслом и плотно закрутите крышки банок.

Рецепт очень вкусных вяленых томатов

Уже через неделю первую баночку вяленых томатов можно будет подавать к столу.

Рецепт очень вкусных вяленых томатов
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