От «Столкновения» до «Аватара»: 5 фильмов, вокруг которых и сегодня не прекращаются споры

1. Столкновение

А что вы скажете об этом кино? \ Фото: film.ru.

Фильм, в котором всё не так. \ Фото: lands-of-sorrow.at.ua.

2. Аватар

Один из самых ярких фильмов в своём жанре. \ Фото: pinterest.com.

Всего лишь красивая картинка? \ Фото: pinterest.com.

3. Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза

А вам понравилась эта часть франшизы? \ Фото: tvfeed.in.

Весьма неоднозначное кино. \ Фото: obozrevatel.com.

4. Полный расколбас

Этот мультик точно не для детей. \ Фото: totalpleb.com.

Такого от мультика вы точно не ожидали. \ Фото: film.ru.

5. Афера по-американски

Самый переоцененный фильм в истории. \ Фото: pinimg.com.

Новый антирекорд в сфере кино. \ Фото: kinowar.com.