От «Столкновения» до «Аватара»: 5 фильмов, вокруг которых и сегодня не прекращаются споры

Частенько бывает так, что мнение опытных критиков расходится с тем, как фильм воспринимают сами зрители. И, казалось бы, ничего особенного в этом нет, если бы не случались самые настоящие казусы, когда фильмы, прославленные критиками и получившие высокие награды, на самом деле ничего из себя не представляют, а на сегодняшний день даже имеют рекордно низкие оценки и множество негативны отзывов. Какие же картины подверглись ненависти со стороны зрителей и чем на самом деле они это заслужили?
1. Столкновение
А что вы скажете об этом кино? \ Фото: film.ru.
Эта картина – ещё одна, которая получила «Оскар», став лучшим фильмом по версии Академии. Однако его единогласно признали одним из худших, что когда-либо получал эту премию. «Столкновение» повествовало о расовых взаимоотношениях на территории США, а также в нём было полно типичных сюжетных поворотов в виде белого спасителя черной нации, нелепых изображений того, как на самом деле работают белые и черные и так далее. Этот фильм является мелодрамой, и он сводит все расовые проблемы к мелочам, которые можно решить абсолютно дурацким и даже смешным способом.
Фильм, в котором всё не так. \ Фото: lands-of-sorrow.at.ua.
Впрочем, вероятно, именно такое мнение и бытовало в обществе на момент выхода картины (в 2005 году), ведь на Rotten Tomatoes она получила 78% положительных отзывов, а также отличную оценку на CinemaScore. Американский кинокритик Роберт Элберт вышел тогда и сказал, что этот фильм был признан лучшим в году с небольшим отрывом. Однако Джек Николсон, который тогда объявлял эту номинацию, читая надпись в карточке, был действительно шокирован подобным выбором Академии. Когда прозвучало название этой картины – из зала послышалось множество недовольных комментариев и даже нелестных отзывов. Вероятно, недовольных этим фильмом было недостаточно, чтобы снять его с номинации на «Оскар», однако этого вполне хватило, чтобы он приобрёл всеобщую нелюбовь.
2. Аватар
Один из самых ярких фильмов в своём жанре. \ Фото: pinterest.com.
Этот фильм довольно долгое время удерживал планку первенства и был самым кассовым за всю историю кинематографа ровно до этого года. Он имел потрясающие визуальные эффекты, рассказывал интересную и вовлекающую историю, однако многие согласятся, что фильм не пришелся им по душе ни тогда, ни сегодня. В большинстве своём, когда на экран попадает нечто яркое и интересное, сама история как бы заглушается масштабом происходящего. «Аватар» считается поистине феноменальным фильмом. На пути к этому званию он получил свыше 2 миллиардов долларов, побив рекорд кассовых сборов от фильма «Титаник», которые составляли около 2,8 миллиарда зелёных. Фильм также имел оглушительный успех на премии «Оскар» в том году, получив статуэтки за кинематографию, режиссуру, визуальные эффекты и так далее.
Всего лишь красивая картинка? \ Фото: pinterest.com.
Впрочем, так же, как и фильм «Звездные войны: Скрытая угроза», «Аватар» – это скорее зрелищная картина, построенная на визуальных эффектах, чем отличный фильм, в котором используются современные технологии. Сегодня нужно что-то намного большее, чем картинка, чтобы заполучить любовь как критиков, так и зрителей. В настоящее время этот фильм подвергается негативным оценкам за отсутствие оригинальности, банальный сюжет, а также историю о спасителе, которая повторяется вновь и вновь. Тем не менее, когда анонсировали вторую часть фильма, которая вот-вот должна выйти, многие действительно образовались, учитывая, что с момента выхода «Аватара» прошло уже свыше десяти лет.
3. Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза
А вам понравилась эта часть франшизы? \ Фото: tvfeed.in.
Есть множество людей, которые действительно ненавидят приквелы. Впрочем, ненависть к этой части «Звездных войн» была настолько сильной, что актёр, сыгравший юного Энакина, был вынужден бросить актерское мастерство, поскольку как зрители, так и критики нещадно запугали ребёнка после выхода картины. Многие отмечают, что «Скрытая угроза» и «Атака клонов» считаются худшими из всех частей в этой саге (за исключением современных, конечно же). Вокруг приквела крутилось так много слухов, было множество ожиданий и волнений, а потому, поскольку билеты онлайн тогда ещё не продавали, люди буквально выстраивались в очереди перед кассами в кинотеатры, в надежде получить билет на премьеру.
Весьма неоднозначное кино. \ Фото: obozrevatel.com.
Впрочем, сам фильм не восприняли как шедевр или нечто по-настоящему новое. Официальные заявления критиков больше сводились к какой-то ностальгии по «Звездным войнам», снисходительным комментариям, что и привело к огромному количеству рецензий. Которые, впрочем, старались сосредоточиться исключительно на достоинствах этой картины. Это привело к тому, что на CinemaScore фильм получил рейтинг А, а кинокритик Роджер Эберт назвал его «удивительным творческим достижением в кино». Впрочем, в 1999 году прогресс ещё не позволял снимать действительно зрелищные и яркие фильмы, а потому критика сосредоточилась в основном на сюжетной линии и её дырах, а также на местами очень скудную актерскую игру. Достаточно лишь посмотреть на современные отзывы об этом фильме, чтобы понять, что приквелы – явно не та история, которую любят и ценят зрители, и, что, выйдя этот фильм в этом году, его бы приняли далеко не так нейтрально, как тогда.
4. Полный расколбас
Этот мультик точно не для детей. \ Фото: totalpleb.com.
У этого мультфильма для взрослых весьма специфический юмор, который оценят не многие. И именно это стало причиной критических отзывов, которые шквалом посыпались от критиков и зрителей, что буквально ненавидят его всеми фибрами души. Некоторые критики утверждают, что этот мультфильм является уникальным по своей сути, поднимает кардинально новые вопросы в мире мультипликации, а другие даже утверждают, что его финал – это истинный шедевр и то, что должен увидеть каждый. Однако, когда шумиха вокруг него улеглась, спустя годы можно было обнаружить, что это весьма неоднозначный мультфильм. Так, Rotten Tomatoes оценил его на 83%, что абсолютно не соответствует тому мнению, которое сложилось у зрителей об этой картине. Несмотря на то, что многие согласились, что это был уникальный эксперимент с интересным стилем подачи, всё же, зрители утверждают, что он был абсолютно неинтересным и даже отталкивающим.
Такого от мультика вы точно не ожидали. \ Фото: film.ru.
Ещё одна причина, по которой мультик буквально ненавидят, заключается в том, что многим аниматорам, которые работали над ним, создали буквально худшие условия работы, которые только можно представить. Также они жаловались на то, что им не доплачивали за сверхурочную работу, из-за чего оказались в киношном черном списке и подняли настоящий бунт среди зрителей, который разрешился буквально недавно.
5. Афера по-американски
Самый переоцененный фильм в истории. \ Фото: pinimg.com.
Этот фильм, пожалуй, самый странный среди всех представленных в нашем списке. И он мог бы занять почётное первое месте в рейтинге самых переоценённых картин. Так, на Rotten Tomatoes он имеет целых 92% положительных отзывов, Метакритика подарила ему 90 баллов, а также он был номинирован на «Оскар» за все главные роли и, конечно же, на «Лучшую картину». Однако именно это и является весьма интересным. Фильм практически не получил никаких наград на «Оскаре», кроме «Золотого глобуса», при этом заслужив весьма негативное клеймо. Ведь у зрителей возникло множество вопросов касательно того, что на «Оскаре» вообще забыл фильм, который ничего не выиграл, и как он получил столько номинаций, если на самом деле ничего не стоит.
Новый антирекорд в сфере кино. \ Фото: kinowar.com.
Резкий шквал критики продолжается и по сей день, тем самым обрушивая все возможные рейтинги этого фильма. Многие зрители утверждают, что он неоправданно долгий, другие говорят о невозможной запутанности его сюжета, а третьи и вовсе клеймят его как самый неряшливый и дурацкий фильм в истории. И несмотря на полную заслуженность таких отзывов, это вызывает смешанные чувства, ведь по сути история фильма, которая заложена в его основу, могла стать по-настоящему шедевральной.
По материалам сайта inspiredot.net
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