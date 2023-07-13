6 устаревших элементов, которые вы не увидите в большинстве современных автомобилей

Элементы авто, что устарели

1. Диван

Сегодня таких кресел уже не увидишь

2. «Плавники»

Плавники вышли из моды еще в XX веке

3. Пепельницы

Пепельницы исчезают в их привычном виде

4. Форточка в окнах

Угловые форточки оказались крайне неудобны

5. Сигнальные кольца

Про сигнальные кольца сегодня и вовсе уже не помнят

6. Звуковой сигнал поворота

Больше нет никакого раздражающе ритмичного щелканья