6 устаревших элементов, которые вы не увидите в большинстве современных автомобилей

Элементы авто, что устарели
Автомобильный дизайн не стоит на месте, и если сегодня сравнить современные автомобили с теми, что бегали по дорогам 50 лет тому назад, можно найти множество любопытных отличий. В нашем обзоре наиболее яркие из конструктивных и дизайнерских отличий старых машин.
1. Диван
Сегодня таких кресел уже не увидишь
В старых, точнее говоря очень старых моделях автомобилей, можно было встретить не сиденья для отдельных пассажиров, а диван. При этом речь идет о передних, а не о задних сиденьях в автомобиле. Сейчас подобные дизайнерские решения не используются.
2. «Плавники»
Плавники вышли из моды еще в XX веке
Плавники были особенностью дизайна кузовов автомобилей компании General Motors на протяжении почти двух десятилетий. Однако уже к 60-ым годам прошлого столетия, данный элемент почти перестал использоваться. Впрочем, сегодня некоторые устанавливают «плавники» самостоятельно, как ретро-элемент дизайна.
3. Пепельницы
Пепельницы исчезают в их привычном виде
Сложно поверить, но такой элемент как пепельница – уходит из дизайна современных автомобилей. Все больше новых моделей машин избавляются от пепельницы в ее классическом варианте, а в некоторых новинках ее нет и вовсе. Теперь, чтобы покурить нужно или открывать форточку или предлагать курящему пакет.
4. Форточка в окнах
Угловые форточки оказались крайне неудобны
Такой элемент дизайна автомобильных окон, как угловая форточка-дверка окончательно изжил себя еще в 90-е годы XX века. Сегодня на рынке не найдешь не одной машины с таки окном. Стоит отметить, что неудобны такие форточки были даже тогда, когда пользовались популярностью.
5. Сигнальные кольца
Про сигнальные кольца сегодня и вовсе уже не помнят
В старых автомобилях сигнальная кнопка имела очень неудобное расположение. Для того, чтобы подать звуковой сигнал, водителю приходилось убирать руку с руля. Для того, чтобы повысить безопасность при вождении, были созданы специальные кольца, которые связывались с сигнальной системой. С ними подавать сигнал можно было одним лишь большим пальцем руки и не отрываясь от рулевого колеса.
6. Звуковой сигнал поворота
Больше нет никакого раздражающе ритмичного щелканья
В старых автомобилях использовались звуковые сигналы поворота – характерное тиканье, дающее понять, что включены световые сигналы. В современных автомобилях этот элемент более не используется. Почему? Сказать весьма сложно, быть может потому, что данный элемент управления просто бесполезен.
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