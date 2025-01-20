Как можно использовать воду из-под макарон

Большинство хозяек на автомате сливают воду из-под макарон в раковину, даже не подозревая, что лишаются отличного помощника в уборке, на кухне и в уходе за собой. Сегодня мы расскажем, как можно использовать эту жидкость, чтобы она принесла максимум пользы. Берите лайфхаки на заметку, чтобы облегчить себе быт.

Лайфхак 1: Для соуса

Лайфхак 2: Для теста

Лайфхак 3: Замочить бобовые

Лайфхак 4: Для удобрения цветов

Лайфхак 5: Для мытья посуды

Лайфхак 6: Для ополаскивания волос

Лайфхак 7: Для ухода за лицом

Лайфхак 8: Для расслабления ног

Перед тем, как мы расскажем вам о полезных бытовых приемах, следует узнать, как правильно собрать воду из-под макарон. Самый простой способ – откидывать пасту на дуршлаг не над раковиной, а над кастрюлей, подходящей по размеру. И в нее же поставьте макароны, чтобы они стекли до конца. Еще один вариант – специальные кастрюли, в которые уже встроен дуршлаг, они гораздо удобнее. Если же вы варите спагетти, просто переложите их в миску с помощью кулинарных щипцов, а воду оставьте в кастрюле.Добавьте воду из-под макарон в томатный соусНаверняка вы замечали, что вода после варки макарон становится мутной – это из-за того, что в ней содержится большое количества крахмала. Опытные повара советуют получить из нее максимум выгоды, и добавить примерно 200 миллилитров в сковороду, где готовится соус. Вода обладает «вяжущими» свойствами, поэтому сможет загустить соус без каких-либо дополнительных ингредиентов. Плюс она подарит ему нежную, бархатистую, обволакивающую текстуру. А все благодаря процессу эмульгации. Две жидкости, которые тяжело смешать между собой, образуют эмульсию, которая впоследствии будет обволакивать макароны и насыщать их вкусом.Приготовьте блины на основе воды из-под макарон.Обычно блины готовят на основе воды или молока, а некоторые хозяйки используют их в пропорции 1:1, чтобы готовые изделия получились ажурными. Однако эти рецепты далеко не единственные. Если у вас осталась вода из-под макарон, советуем использовать ее в качестве основы для будущих блинов. Добавьте примерно 150-200 миллилитров в кипяченое молоко (в зависимости от того, сколько теста вы планируете сделать), а затем кладите другие ингредиенты. Готовые блины получатся мягкими, эластичными и отлично подойдут для заворачивания какой-нибудь начинки, например, мяса, творога, банана с шоколадом и пр.Залейте фасоль крахмалистой жидкостью.Наверняка вы знаете о том, что бобовые необходимо замачивать перед тем, как приступать к их приготовлению. Обычно хозяйки заливают их обычной водой, но можно использовать и жидкость из-под варки макарон. Что это даст? Вкус получится более нежным, кроме того, существенно ускорится процесс приготовления. Также текстура готового блюда станет более кремовой.Перелейте воду в ковш для удобства.Вне зависимости от того, фанат вы комнатных растений, или в углу гостиной стоит одинокий фикус, этот лайфхак точно вам пригодится. Оказывается, вода из-под макарон отлично подходит для удобрения цветов, так как содержит калий, обеспечивающий питание и регуляцию фотосинтеза. Также витаминами и минералами богат крахмал, который остается в воде. Перед поливом важно убедиться, что жидкость не соленая и не горячая, иначе вы можете повредить корневую систему.Конечно, полностью заменять таким отваром чистую воду не стоит, но и использовать в качестве подкормки можно и нужно. Порядок действий такой:• После того, как макароны сварятся, слейте воду в отдельную миску.• Дождитесь, пока жидкость полностью остынет – обычно на этот процесс уходит около получаса.• Для удобства перелейте воду в бутылку или банку с крышкой.• Каждый день подкармливайте свои растения одной столовой ложкой крахмальной жидкости.• Лейте воду непосредственно на корни цветов, чтобы она лучше подействовала.• Используйте жидкость лишь в том случае, если вы не солили ее в процессе варки макарон.• Также этой водой можно поливать садовые растения, цветы на клумбе и пр.Замочите грязную посуду в раковинеЕсли как всегда невовремя закончилось средство для мытья посуды или вы давно хотели отказаться от агрессивной бытовой химии в пользу более экологичных вариантов, значит, самое время воспользоваться водой из-под макарон. Крахмал, который содержится в жидкости, действует как натуральное моющее средство, поэтому она идеально подходит для ухода за посудой. Все, что вам нужно сделать – это залить горячей водой грязные кружки и тарелки и оставить их минут на 15, чтобы жир, кусочки еды и другие загрязнения успели раствориться.На заметку: Так как воды из-под макарон отлично расщепляет жир, ее можно использовать не только для мытья посуды, но и для стирки вещей. Просто замочите носки, футболку или рубашку в тазу с крахмалистой водой минут на 20, а затем постирайте вещи привычным способом.После шампуня ополосните волосы водой из-под макарон.Еще одно секретное свойство воды из-под макарон состоит в том, что она может заменить ополаскиватель и кондиционер для волос. После того, как вы помоете голову шампунем, ополосните пряди крахмальной жидкостью, намотайте на голову полотенце и походите так 10-15 минут. По истечении времени смойте состав чистой теплой водой и высушите локоны. Благодаря такому лайфхаку волосы станут мягкими, блестящими и более живыми.Используйте кисточку для нанесения воды на кожу.Давно хотели устроить себе спа-вечер? Время после ужина – отличная возможность это сделать. Тем более, что у вас есть настоящее «жидкое золото» для кожи – вода из-под макарон. Для начала нужно хорошо распарить кожу, очистить ее от загрязнений с помощью пенки или геля, а затем с помощью кисточки нанести крахмальную жидкость. Десяти-пятнадцати минут будет вполне достаточно – после этого можно будет смыть маску теплой водой. С помощью такого простого приема вы сможете защитить кожу от негативного влияния ультрафиолетовых лучшей, а также избавить ее от жирного блеска. После процедуры лицо будет выглядеть свежим и здоровым, а кожа станет мягкой и бархатистой.В ванночку можно добавить лимон и мяту.Как вы уже поняли, вода из-под макарон является идеальным средством для бьюти-процедур. Причем, это касается не только волос и лица, но также ног. Если они устали после долгого дня, сделайте простую и эффективную процедуру – ванночку для ног с крахмалистой жидкостью. Перелейте воду из кастрюли в таз, опустите в него ноги и посидите так минут 15-20. Вода позволит снять отеки и усталость после длительной ходьбы или нахождения в положении стоя, смягчит огрубевшую кожу на пятках, улучшит кровообращение. По окончании процедуры помассируйте стопы и голени, разгоняя лимфу.Наверняка многие из этих лайфхаков сильно вас удивили, что является еще одним доказательством того, как мало мы знаем о свойствах самых простых продуктов. А между тем то, что хозяйки считают отходами, и без толики сомнений отправляют в раковину или в мусорное ведро, может существенно упростить быт, помочь в готовке и улучшить процесс ухода за кожей и волосами.