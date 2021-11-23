Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

Зима — прекрасная пора! Вот только холодно порой бывает. Аж зуб на зуб не попадает. Особенно в неотапливаемом помещении типа гаража или мастерской.

Чтобы не замерзнуть во время работы, советуем сделать печь для обогрева.

На нашем сайте вы можете найти самые разные варианты отопительных печей на любой бюджет и вкус.

В этой статье мы рассмотрим еще один вариант: простой в изготовлении и недорогой по материалам.

Необходимые материалы:

газовый баллон на 50 литров;

газовый баллон на 27 литров;

стальная круглая труба;

арматура — для изготовления ножек;

гаражные петли.

Своим личным опытом изготовления отопительной печи из баллонов поделился с нами автор YouTube канала «Фитиль Сапёра».

Основные этапы работ

Подготавливаем газовые баллоны к резке: выкручиваем вентили, наполняем водой и только после этого можно начинаем орудовать болгаркой.

Итак, первым делом, в верхней части большого баллона вырезаем прямоугольное отверстие.

Вырезанный кусок выбрасывать не нужно — он будет служить дверцей.

В нижней части большого баллона с помощью болгарки (или можно использовать корончатое сверло по металлу) вырезаем круглое отверстие.

В маленьком газовом баллоне (на 27 литров) вырезаем два круглых отверстия, которые должны быть на одном уровне по высоте. Иными словами, должны быть соосны друг другу.

На следующем этапе привариваем дверцу на петли. Посередине дверцы вырезаем круглое отверстие, и затем привариваем угловой отвод.

Внутри этого отвода необходимо будет установить регулируемую заслонку — чтобы можно было легко контролировать подачу воздуха внутрь камеры сгорания.

Маленький баллон выступает в качестве теплообменника. Чтобы дым не уходил напрямую, внутрь него нужно вварить металлическую перегородку. Предварительно надо разрезать баллон (не до конца) при помощи болгарки. В самой пластине нужно просверлить отверстие для лучшей тяги при розжиге печки.

Далее свариваем два баллона вместе, установив между ними кусок круглой трубы.

К верхней части теплообменника привариваем «стакан» для установки дымохода. В завершении останется лишь приварить ножки из арматуры.

Видео по теме

Как сделать отопительную печь для гаража, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Если не сложно, поделитесь своим мнением в комментариях.