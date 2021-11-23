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Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

Зима — прекрасная пора! Вот только холодно порой бывает. Аж зуб на зуб не попадает. Особенно в неотапливаемом помещении типа гаража или мастерской. 

Чтобы не замерзнуть во время работы, советуем сделать печь для обогрева.

На нашем сайте вы можете найти самые разные варианты отопительных печей на любой бюджет и вкус.

В этой статье мы рассмотрим еще один вариант: простой в изготовлении и недорогой по материалам. 

Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

Необходимые материалы:

  • газовый баллон на 50 литров;
  • газовый баллон на 27 литров;
  • стальная круглая труба;
  • арматура — для изготовления ножек;
  • гаражные петли. 

Своим личным опытом изготовления отопительной печи из баллонов поделился с нами автор YouTube канала «Фитиль Сапёра».

Основные этапы работ

Подготавливаем газовые баллоны к резке: выкручиваем вентили, наполняем водой и только после этого можно начинаем орудовать болгаркой. 

Итак, первым делом, в верхней части большого баллона вырезаем прямоугольное отверстие. 

Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

Вырезанный кусок выбрасывать не нужно — он будет служить дверцей.

В нижней части большого баллона с помощью болгарки (или можно использовать корончатое сверло по металлу) вырезаем круглое отверстие. 

Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

В маленьком газовом баллоне (на 27 литров) вырезаем два круглых отверстия, которые должны быть на одном уровне по высоте.

Иными словами, должны быть соосны друг другу. 

Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

На следующем этапе привариваем дверцу на петли. Посередине дверцы вырезаем круглое отверстие, и затем привариваем угловой отвод. 

Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

Внутри этого отвода необходимо будет установить регулируемую заслонку — чтобы можно было легко контролировать подачу воздуха внутрь камеры сгорания. 

Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

Маленький баллон выступает в качестве теплообменника. Чтобы дым не уходил напрямую, внутрь него нужно вварить металлическую перегородку. Предварительно надо разрезать баллон (не до конца) при помощи болгарки. В самой пластине нужно просверлить отверстие для лучшей тяги при розжиге печки. 

Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

Далее свариваем два баллона вместе, установив между ними кусок круглой трубы. 

Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

К верхней части теплообменника привариваем «стакан» для установки дымохода. В завершении останется лишь приварить ножки из арматуры. 

Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

Как из двух газовых баллонов сделать отопительную печь для гаража

Видео по теме

Как сделать отопительную печь для гаража, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Если не сложно, поделитесь своим мнением в комментариях. 

 

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