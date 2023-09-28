Какие секреты таят 8 легендарных крепостей, где скрывались пираты

Столетиями пираты поражали воображение обычного обывателя неким ореолом романтики, захватывающими приключениями, отчаянными морскими набегами и спрятанными сокровищами. Эти морские разбойники рыскали по морям, нападая на корабли и грабя их грузы. Конечно, они при этом нуждались в какой-то базе, где можно было бы отдохнуть, отремонтировать своё судно и спланировать следующую операцию. Пиратские порты разбросаны по всему миру. Далее в обзоре 8 самых знаменитых приютов грозных морских джентльменов удачи, чьи увлекательные истории давно стали легендами...
1. Порт-Рояль на Ямайке
Наверное, самая знаменитая пиратская гавань. Если какой-нибудь авантюрист решил стать пиратом и сделать себе имя, то он обязательно прибывал сюда. Здесь было всё: работа и деньги, продажная любовь и все прочие земные удовольствия. Губернаторы с морскими головорезами не ссорились, а напротив вели взаимовыгодные дела. В итоге все были в выигрыше.
Колониальные власти находились в доле с пиратами.
Пиратов поддерживали враждующие за господство на морях и в торговле различные государства. Так французы и англичане всячески поощряли разбой в отношении судов, принадлежащих испанской короне. Например, самый знаменитый разбойник, подлинная гроза морей, Генри Морган, фактически был на службе у Британии.
Ямайка тем временем процветала. Пираты могли оставить в здешних тавернах целое состояние всего за одну ночь. Некогда небольшой порт стал просто золотым дном. Но, всему на свете рано или поздно приходит конец. Пиратский бизнес начал пополняться новичками, которые действовали, как сейчас бы сказали «по беспределу». Они нападали на все суда без разбора и колониальным властям пришлось принимать жёсткие меры. Золотой век джентльменов удачи подошёл к концу. К середине 18 века Порт-Рояль потерял свою славу главной пиратской цитадели.
Иллюстрация Порт-Рояля до 1692 года.
2. Остров Тортуга
Тортуга — это ещё одно прославленное и излюбленное место среди морской пиратской братии. Настоящий оплот пиратства. Сюда стекались всякого рода авантюристы, беглые рабы и преступники, которые собирались в команды и нападали на проходящие испанские корабли. На острове была возведена неприступная крепость, чтобы защититься от ответных действий испанской короны. На Тортуге не царило такое беззаконие, как в других пиратских портах. У здешних разбойников был свой кодекс чести, который они тщательно соблюдали. Множество раз остров пытались штурмовать, но всегда без успеха. К началу 18 века, по тем же причинам, что и в отношении Порт-Рояля, пираты Тортуги ушли навсегда.
Жан Ле Вассер построил форт де Роше.
3. Остров Святой Марии
Чаще всего пираты ассоциируются с Карибским морем. Это немного ошибочное мнение. Самые успешные морские разбойники промышляли в водах Индийского океана. Домом для большинства из них служил остров Святой Марии. Этот пиратский плацдарм стал настоящей легендой морского братства. Здесь ими была основана колония-утопия под названием Либерталия. Тут царила настоящая демократия и принцип всеобщего равенства. Многие историки считают колонию мифом, но вот то, что это был центр пиратства — это факт. Здесь была база таких легендарных пиратов как капитан Кидд, Томас Тью и Генри Эвери.
Самым знаменитым набегом было нападение на флот Великого Могола Индии. Пираты во главе с капитаном Генри Эвери захватили шесть кораблей, нагруженных золотом и всевозможными сокровищами. Специалисты оценивают награбленное тогда в сегодняшних деньгах на сумму равную 200 миллионам долларов.
На этой гравюре Говарда Пайла Генри Эвери продаёт свою добычу. Захват кораблей Великого Могола в 1695 году считается одним из самых прибыльных пиратских набегов, когда-либо совершённых.
4. Нью-Провиденс
Нью-Провиденс стал центром пиратской деятельности благодаря тому, что он находился в центре торговых путей между Европой и Вест-Индией. Его столица Нассау превратилась в убежище для мародёров всех мастей. Тут они пополняли припасы, ремонтировались и набирались сил перед новыми набегами. Со временем тут стало настолько много пиратов, что власти решили принять меры. Губернатор, сам бывший капер, предложил помилование всем, кто согласен сдаться. Многие воспользовались предложением и из разбойников переквалифицировались в охотников на них. Другие подверглись жесточайшим преследованиям и в итоге были пойманы и казнены. Остров стал штаб-квартирой борцов с пиратством.
5. Клю Бэй
Стереотипы настойчиво предлагают капитанов-мужчин, бороздящих тёплые моря. Только история знает множество случаев, когда капитаном пиратов была дама. Именно одна из таких и выбрала своим домом Клю Бэй. Местный замок Рокфлит стал настоящим оплотом могущественного пиратского клана под командованием Грейс О'Мэлли, или Грануайл. Её подчинённые контролировали всё ирландское побережье. О'Мэлли руководила флотом из двух десятков кораблей и сотнями преданных ей людей.
Английские власти не оставляли надежды побороть королеву пиратов. Многочисленные попытки взять крепость ни к чему не приводили. Англичанам однажды удалось захватить её сына и конфисковать её корабли. В ответ О'Мэлли организовала встречу с королевой Елизаветой I, во время которой она договорилась не только об освобождении своего сына, но и о возвращении своего флота. Впечатляющий талант политика!
Встреча Грейс О'Мэлли и королевы Елизаветы I.
6. Залив Баратария
Залив Баратария в Луизиане когда-то служил домом для знаменитого пирата Жана Лаффита. В начале 19 века Лаффит руководил командой пиратов, которые нападали на испанские корабли, пересекающие Мексиканский залив. Они находились на службе у Картахенской республики, а всё награбленное, включая живой товар, сбывали в Новом Орлеане.
К началу 19 века пиратская цитадель в заливе Баратария стала одним из самых оживлённых чёрных рынков в Северной Америке. Когда началась война, то Лаффит неожиданно из жестокого пирата превратился в самого горячего патриота Соединённых Штатов. В обмен на помилование он и его люди сражались против британцев. После окончания войны капитан вместе с командой отправились в Техас, где создали новую пиратскую крепость на острове Галвестон.
Изображение сражающихся пиратов.
7. Остров Галвестон
Крепость включала в себя целую сеть фортов. Лаффит взялся за старое. Кроме пиратства он ещё активно занимался контрабандой и прочей преступной деятельностью, включая работорговлю. В 1821 году правительственные войска подступили к пиратской вотчине и даже взяли один форт. Лаффит в результате переговоров согласился распустить своих разбойников. Он поджёг свою штаб-квартиру и исчез. Но ненадолго. Вскоре его следы нашлись на Кубе, где он взялся за старое.
8. Остров Окракок
Недалеко от побережья Северной Каролины есть небольшой остров Окракок. Он очень уютно и уединённо расположен. Благодаря этому стал идеальным прибежищем и укрытием для пиратов. Здесь они устраивали засады на проходящие мимо корабли. Вероятно, самым знаменитым пиратом в истории был Эдвард Тич (Чёрная Борода). Тут была его база и именно здесь он нашёл свой конец. В битве с британскими властями возле острова Окракок он был убит в 1718 году. Также в этих местах промышлял капитан Чарльз Вейн. Легенды гласят, что на острове Окракок до сих пор спрятан огромный пиратский клад.
Изображение пленения пирата Чёрной Бороды Жаном Леоном Жеромом Феррисом, 1718 год.
Все пиратские гавани и крепости сыграли весьма значительную роль в формировании истории пиратства и морской торговли. Часто их превращали в неприступные цитадели, которые невозможно было завоевать. Эти места и сегодня продолжают бесконечно очаровывать и вдохновлять. Они насквозь пропитаны былой романтикой, приключениями и опасностями. Где-то здесь по сей день скрыты сказочные пиратские сокровища. Историческое наследие этих оплотов пиратства напоминает людям о тех далёких временах, когда морями правили отчаянные морские разбойники, а обещание богатства лежало прямо за горизонтом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии