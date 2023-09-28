Какие секреты таят 8 легендарных крепостей, где скрывались пираты

1. Порт-Рояль на Ямайке

Колониальные власти находились в доле с пиратами.

Иллюстрация Порт-Рояля до 1692 года.

2. Остров Тортуга

Жан Ле Вассер построил форт де Роше.

3. Остров Святой Марии

На этой гравюре Говарда Пайла Генри Эвери продаёт свою добычу. Захват кораблей Великого Могола в 1695 году считается одним из самых прибыльных пиратских набегов, когда-либо совершённых.

4. Нью-Провиденс

5. Клю Бэй

Встреча Грейс О'Мэлли и королевы Елизаветы I.

6. Залив Баратария

Изображение сражающихся пиратов.

7. Остров Галвестон

8. Остров Окракок

Изображение пленения пирата Чёрной Бороды Жаном Леоном Жеромом Феррисом, 1718 год.