Побив мировой рекорд, в Швейцарии открылся самый длинный в мире подвесной пешеходный мост длиной почти в полкилометра.
Кстати, не так давно сочинский подвесной пешеходный мост заявлялся в книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный в мире (439 метров).
1. Мост имени Чарльза Куонена (назван в честь одного из спонсоров строительства) находится на высоте около 80 метров над землей и соединяет населенные пункты Грэхен и Церматт в кантоне Вале. (Фото Valentin Flauraud):
2. Длина моста составляет 494 метра, ширина — 65 сантиметров. (Фото Valentin Flauraud):
3. На строительство моста было потрачено около 750 тысяч долларов. (Фото Valentin Flauraud):
4. Первые пешеходы смогли пройтись по самому длинному в мире подвесному пешеходному мосту 29 июля. (Фото Valentin Flauraud):
5. (Фото Valentin Flauraud):
6. (Фото Valentin Flauraud):
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Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост
Побив мировой рекорд, в Швейцарии открылся самый длинный в мире подвесной пешеходный мост длиной почти в полкилометра.
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