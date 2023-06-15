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Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост

Побив мировой рекорд, в Швейцарии открылся самый длинный в мире подвесной пешеходный мост длиной почти в полкилометра.

Кстати, не так давно сочинский подвесной пешеходный мост заявлялся в книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный в мире (439 метров).

Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост

1. Мост имени Чарльза Куонена (назван в честь одного из спонсоров строительства) находится на высоте около 80 метров над землей и соединяет населенные пункты Грэхен и Церматт в кантоне Вале. (Фото Valentin Flauraud):

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2. Длина моста составляет 494 метра, ширина — 65 сантиметров. (Фото Valentin Flauraud):

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3. На строительство моста было потрачено около 750 тысяч долларов. (Фото Valentin Flauraud):

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4. Первые пешеходы смогли пройтись по самому длинному в мире подвесному пешеходному мосту 29 июля. (Фото Valentin Flauraud):

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5. (Фото Valentin Flauraud):

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6. (Фото Valentin Flauraud):

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Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост

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Самый длинный в мире подвесной пешеходный мостПодписаться на мой Instagram

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