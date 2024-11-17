Где живет британская королевская семья: самые знаковые замки, дворцы и поместья

Британская монархия владеет огромными территориями земли, многочисленными замками, дворцами и загородными особняками, но далеко не все они являются частной собственностью королевской семьи. Большая часть из них принадлежит Короне и находится под ее управлением, то есть формально принадлежит монарху во время его правления, но не может быть продана или передана по наследству.
Букингемский дворец
Букингемский дворец / Фото: questoapp.com
Букингемский дворец, который, как известно, не любят многие члены королевской семьи, тем не менее, является главной резиденцией британской монархии и самым ценным активом Crown Estat. Он оценивается в сумму около 5 миллиардов долларов, расположен на двадцати гектарах земли, большую часть из которых занимают сады. Также здесь имеются вертолетная площадка, озеро и теннисные корты, а во дворце насчитывается 775 комнат, обставленных роскошной мебелью и украшенных полотнами известных художников.
Виндзорский замок
Виндзорский замок
За свою почти тысячелетнюю историю Виндзорский замок был домом для сорока монархов. Созданный еще в XI веке, он считается хранителем истории британской монархии и до сих пор является любимым местом членов королевской семьи. Окружающее его поместье включает в себя Виндзорский парк, поля для гольфа и ипподром Аскот, где члены королевской семьи проводят немало своего времени. Здесь проходят королевские свадьбы, к тому же замок используется как резиденция для официальных королевских дел.
Сандрингемский дворец
Сандрингемский дворец / Фото: norfolklive.co.uk
Это поместье площадью восемь тысяч гектаров королева Елизавета II унаследовала от своего отца Георга VI. После смерти королевы оно перешло ее сыну и наследнику престола Карлу III. По традиции дворец является местом проведения семейных праздников, здесь собираются все члены королевской семьи, чтобы отметить Рождество, и проводят свою традиционную рождественскую прогулку по окрестностям перед тем, как отправиться на церковную службу.
Кенсингтонский дворец
Кенсингтонский дворец / Фото: apriljharris.com
Кенсингтонский дворец был домом для нескольких поколений королевских особ. Он является королевской резиденцией с начала XVII века. Здесь родилась королева Виктория. Во дворце 547 комнат, он разделен на отдельные квартиры и офисы и часто используется несколькими членами семьи. Хозяевами дворца считаются принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, которые проживают там в отдельной квартире.
Сент-Джеймсский дворец
Сент-Джеймсский дворец / Фото: historyhit.com
Построенный в XVI веке Генрихом VIII, Сент-Джеймсский дворец известен как место, связанное со многими важными историческими событиями, такими как венчания и крещения в его королевской капелле. Он также является местом лондонской резиденции принцессы Анны, принцессы Беатриссы и принцессы Александры.
Кларенс-хаус
Кларенс-хаус
В этом особняке, примыкающем к Сент-Джеймсскому дорцу, в разные годы проживали многие члены королевской семьи: с 1953 по 2002 год он был домом для королевы-матери, а после ее смерти туда переехали принц Чарльз и Камила Паркер-Боулз. Королева Елизавета II и принц Филипп также проживали здесь после своей свадьбы. В юные годы его жителями были принц Уильям и принц Гарри. Сейчас в Кларенс-хаусе проводятся масштабные официальные мероприятия и размещается коллекция произведений искусства королевской семьи.
Замок Балморал
Замок Балморал / Фото: hattonsoflondon.co.uk
Этот гранитный замок, расположенный в Шотландии, является собственностью королевской семьи с 1800-х годов. Замок построен в старошотландском готическом стиле, он состоит из отдельных 150 зданий и расположен на территории площадью 50 000 акров. В нем находится библиотека из пятидесяти тысяч книг, собранных британскими монархами на протяжении столетий. Замок считался летней резиденцией королевы Елизаветы II, которая очень любила там уединяться. Здесь она провела свои последние дни и отсюда ушла в мир иной.
Замок Биркхолл
Замок Биркхолл / Фото: clivenichols.com
Когда-то этот замок, расположенный в в Абердиншире, в Шотландии, был куплен королевой-матерью Викторией для принца Чарльза. Он стал любимым местом уединения принца Чарльза и Камиллы, здесь они провели свой медовый месяц.
Бэгшот Парк
Бэгшот Парк / Фото: unofficialroyalty.com
Это королевское поместье площадью 21 акр, расположенное в Большом Виндзорском парке, когда-то было излюбленным местом для охоты королей Стюартов. Оно состоит из особняка со 120 комнатами, конюшен и нескольких отдельных домиков. Сейчас там проживает семья принца Эдварда.
Гаткомб Парк
Гаткомб Парк / Фото: festivalofbritisheventing.com
Это поместье королева Елизавета II приобрела в качестве подарка к свадьбе своей дочери принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса. Молодожены переехали туда и растили там своих детей, Питера и Зару. После их развода в 1992 году принцесса Анна повторно вышла замуж, и сейчас с семьей практически постоянно проживает в поместье Гаткомб Парк.
Анмер-хол
Анмер-хол
Загородный дом принца Уильяма и Кейт, подаренный им к свадьбе королевой Елизаветой II, расположен в поместье Сандрингем. После рождения принцессы Шарлотты супружеская пара фактически жила здесь постоянно. В особняке имеется 10 спален, бассейн и теннисный корт.
Крейгован Лодж
Крейгован Лодж
Этот деревенский каменный коттедж с семью спальнями, расположенный на краю леса, примерно в миле от главного замка Балморал, когда-то предпочитали принц Чарльз и принцесса Диана. Именно здесь, как считается, зародились их отношения. Это место также любила королева Елизавета II, она часто проводила здесь первые дни своих летних каникул. Сегодня Крейгован Лодж используется преимущественно для размещения высокопоставленных гостей. Чтобы обеспечить содержание замка, король позволяет туристам арендовать в нем комнаты.
Хайгроув-Хаус
Хайгроув-Хаус / Фото: pinterest.co.
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