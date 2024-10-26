Серийный маньяк из Барселоны: для чего Энрикета Марти зверски убила 40 детей

Энрикета Марти - самый страшный серийный маньяк-убийца в истории
Имя Энрикеты Марти вошло в историю как имя самого жестокого маньяка-убийцы, охотившегося на детей. За годы своей ужасающей деятельности эта женщина лишила жизни около 40 малышей в возрасте от 3 до 14 лет. Украсть детей бедняков было несложно: достаточно поманить ребенка конфеткой.
Когда Энрикета Марти была поймана с поличным, полицейские ужаснулись находкам в ее квартире. Детские черепа, окровавленные одежды, целая лаборатория по производству косметики... Стражам порядка удалось идентифицировать останки 12 детей, но все же многие тогда полагали, что жертв было намного больше – порядка четырех десятков.
Невинные жертвы Энрикеты Марти
Как Энрикета Марти из заботливой няни превратилась в маньяка-убийцу, сказать сложно. В молодости она работала в состоятельных семьях, и, казалось, искренне любила детей. Однако после поняла: что гораздо большую прибыль сможет получать на ином поприще: Энрикета стала заниматься проституцией. Она смогла открыть бордель, клиентами которого в основном были – педофилы. Уже тогда она поняла, за какого рода наслаждения богачи готовы раскошелиться: Энрикета стала красть детей из бедного квартала Барселоны, и малыши становились рабами преступных страстей.
Продолжаться бесконечно долго это безобразие не могло и однажды бордель накрыла полиция.
Самое ужасающее в этой истории, что Энрикета Марти продавала все это элите, сливкам общества. Все они знали, что ценой их красоты становятся жизни малышей, но никто даже не задумался о том, чтобы прервать эту страшную череду смертей. Днем Энрикета искала своих жертв в квартале бедняков, ночью – отправлялась в дома барселонских аристократов пополнять список постоянных покупателей.
Полицейские с выжившей свидетельницей Тереситой Гитарт
Разоблачить убийцу удалось лишь после того, как количество смертей стало катастрофически расти. Люди заволновались, полиция долго отпиралась, не признавая проблему. После очередного исчезновения ребенка тревогу забили повсюду, и вот соседка Энрикеты увидела малышку в окне. Девочка была коротко пострижена, но ее удалось узнать. Нагрянувший наряд полиции обнаружил неопровержимые доказательства виновности Марти.
После дознания стало известно о трех квартирах Энрикеты: одна была лабораторией, вторая – борделем, а в третьей жила убийца. Взяв с поличным, ее бросили в камеру, но показания так и не смогли взять. Вначале Энрикета предприняла две безуспешные попытки наложить на себя руки, а после – была забита насмерть сокамерницами. Скорее всего, ее смерть была заказана кем-то из высокопоставленных клиентов. Страшнейший маньяк-убийца в истории так и не понес наказания перед судом...
