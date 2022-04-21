15 любопытных фактов, которые меняют традиционные представления о времени

Самые древние часы, найденные в Египте.
Всё, что делает человек, так или иначе связано со временем: часы работы и отдыха, время, когда можно делать определённые вещи и наоборот делать их нельзя (например, громко слушать музыку). Даже само физическое существование человек регламентировано временем. В этом обзоре собраны малоизвестные факты о времени, которые ломают стереотипы.
1. Советская неделя
Советский календарь 1930 года.
Советский Союз экспериментировал с пяти- и шестидневной неделей между 1929 и 1931 годами. Несмотря на желание дифференцировать свой социальный график с Западом, эксперимент с треском провалился и семидневная неделя была восстановлена в 1940 году.
2. Лунный календарь
Лунный календарь.
Артефакты времен палеолита свидетельствуют о том, что Луна использовалась для подсчета времени еще шесть тысяч лет назад. Лунные календари были одними из первых на Земле и они состояли из двенадцати либо тринадцати лунных месяцев (354 или 384 дней).
3. Самые древние часы
Самые древние часы, найденные в Египте.
Для измерения времени было изобретено огромное количество устройств. Изучение этих устройств называется часовым делом. Египетское устройство, которое датируется примерно 1500 г. до н.э., похожее по форме на изогнутую рейсшину, измеряло время согласно отбрасываемой тени.
4. Время как мера
Фрагмент работы софиста Антифона.
Древнегреческий софист по имени Антифон был первым, кто описал время как нереальную вещь. В сохранившемся фрагменте его работы было сказано: «Время не является реальностью, это понятие или мера».
5. Хронос
Бог времени Хронос.
В греческой мифологии Хронос (не путать с Кроносом, отцом Зевса) считается персонификацией времени. Его имя означает «время» и обычно Хронос изображается как старый, мудрый человек с длинной седой бородой.
6. Високосный год
Високосный год.
Обычный год длится 365 дней, а високосный — 366 дней. Это происходит потому, что Земля обращается вокруг Солнца немногим более, чем за 365 дней. Поэтому каждые 4 года в феврале добавляют дополнительный день.
7. Время и возраст
Время и возраст.
Субъективное восприятие течения времени имеет тенденцию к ускорению по мере того, как человек стареет. Пожилые люди часто жалуются на то, что годы (и даже дни) проходят гораздо быстрее, чем раньше. По этому поводу выдвигаются различные теории. Самая популярная предполагает, что молодые люди постоянно получают новые и яркие впечатления, что требует большего количества нейронных ресурсов и мыслительных способностей.
8. Галактика z8_GND_5296
Галактика z8_GND_5296.
Самым старым из известных объектов во Вселенной является галактика, названная z8_GND_5296. Ее возраст 13,1 миллиарда лет, т. е. она «всего» на шесть сотен миллионов лет моложе самой Вселенной.
9. Самый древний циркон
Самый древний циркон.
Самым старым известным объектом на Земле является циркон возрастом 4,4 миллиарда лет, который был найден в Джек-Хиллз в Западной Австралии. Он только на 160 миллионов лет моложе Земли.
10. Время как четвёртое измерение
Время как четвёртое измерение.
Современные учёные утверждают, что время является четвертым измерением. Первые три измерения используются для определения расположения и перемещения объекта в пространстве, в то время как четвертое измерение - для определения его положения во времени.
11. Такие разные 5 минут
Такие разные 5 минут.
Культурная среда влияет на восприятие времени человеком. Психолог Роберт Левайн отметил в своих путешествиях, что люди с Ближнего Востока по иному воспринимают время по сравнению с западными странами. Американцы и европейцы думают о времени примерно пятиминутными интервалами, в то время как жители Ближнего Востока - пятнадцатиминутными интервалами. А это означает, что в реальном мире жители Запада, которые ждут чего-то в течение пяти минут и жители Среднего Востока, которые ждут пятнадцать минут, на самом деле ждут идентичное количество времени согласно личному восприятию.
12. Свет из прошлого
Свет далёкой звезды.
Солнечный свет "добирается" до Земли достаточно долго, поэтому весь свет, который видят люди, он из прошлого. К примеру, если посмотреть на Солнце, то оно видно таким, каким было восемь минут и двадцать секунд назад. А свет от ближайшей к Земле звезды, Проксимы Центавра идет целых четыре года. Некоторые звезды, которые видны на ночном небе, на самом деле могут не существовать уже сотни лет.
13. Такое медленное время
И время течёт всё медленнее...
Из-за притяжения Солнца и Луны, солнечный день удлиняется на 1,7 миллисекунды каждое столетие, поскольку вращение Земли замедляется. Иначе говоря, время на Земле и правда замедляется.
14. Вперёд в прошлое
Время, текущее назад.
Новое исследование, опубликованное в Nature Physics, доказывает, что время на самом деле может "крутиться" назад, а вещи могут существовать в нескольких состояниях. А это означает, что будущее может повлиять на прошлое и изменить его.
15. Сейчас как иллюзия
Сейчас как иллюзия.
В физике не существует такого понятия, как «сейчас». Пространство и время изменчивы и зависят от тяжести и скорости перемещения. Эйнштейн выразился следующим образом: «Для нас, физиков, различие между прошлым, настоящим и будущим всего лишь иллюзия, хоть и постоянная».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии