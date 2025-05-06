Идеи удобного и красивого хранения в ванной комнате

Ванная комната редко отличается большими габаритами, поэтому важно продумать здесь хранение от А до Я. Идеально, если оно будет не только удобным, функциональным, но еще и эстетичным. Делимся несколькими идеями, которые позволят сделать это без особых усилий и затрат с вашей стороны.







Идея 1: Сложите косметику в подвесную корзину

Идея 2: Используйте настенные крючки

Идея 3: Храните вещи по категориям

Идея 4: Расставьте бутовую химию на стеллаже

Идея 5: Повесьте рейлинг

Идея 6: Сделать композицию из полок

Идея 7: Мини-шкаф над унитазом или стиральной машиной

Идея 8: Сделайте полки в нише

Такие плетеные корзины добавляют уюта в интерьерУходовую косметику, которой вы пользуетесь каждый день, логично держать под рукой.Обычно девушки складывают ее в ящик под раковиной или в подвесной шкафчик, который идет в комплекте с зеркалом. Но если вдруг у вас нет таких систем хранения или они перегружены, возьмите на заметку следующую идею.Купите небольшую плетеную корзину с петелькой, повесьте ее на крючок рядом с раковиной и складывайте туда гели, крема, лосьоны и прочие средства, которые нужны вам ежедневно. Так они не будут создавать визуальный шум, но при этом вы сможете быстро их достать в любой момент.Крючки можно совместить с полкойКрючки в ванной – полезный и удобный вариант хранения. На них можно повесить полотенца, халаты и прочие вещи, у которых есть петелька. А чтобы крючки были не только функциональными, но еще и красивыми, выбирайте деревянные изделия на планке – они выглядят очень эстетично. Важно, чтобы они были влагостойкими, иначе через пару месяцев в ванной дерево просто разбухнет. Если же нужно будет где-то разместить мелочи, сложите их в авоськи или подвесные корзины, как в предыдущем пункте, и тоже расположите на крючках.Разделители и органайзеры помогают организовать хранение в ящикеЧтобы вам проще было поддерживать порядок в ванной комнате, разделите предметы по категориям и храните каждую из них в определенном месте. Особенно важно это делать, если в санузле хранится и косметика, и инвентарь для уборки, и бытовая химия. Так, например, всевозможные губки, тряпки, щетки можно сложить в ящик под раковиной. Если предметов не сильно много, можно обойтись без разделителей, но если содержимое ящика внушительное, используйте какие-нибудь предметы для зонирования, например, органайзеры.Обратите внимание: Когда вы храните вещи по категориям, важно не идти на компромиссы. Даже если в ящике осталось место, не торопитесь класть туда «что-то еще», иначе вещи вновь перемешаются между собой, и получится хаос. Тем более в будущем у вас наверняка появятся предметы изначальной категории.Стеллаж может быть любого цвета из любого материалаКак насчет того, что объединить нужные вещи с декором, и создать красивую композицию, которая станет украшением ванной комнаты? Для этого вам понадобится узкий стеллаж, который можно поставить в углу или простенке. Идеально, если он будет деревянным – такой вариант смотрится наиболее эстетично. Но если вы против дерева в интерьере ванной комнаты, просто подберите изделие, подходящее по цвету, например, белое или черное.Далее займемся наполнением стеллажа. Расставьте здесь шампуни, бальзамы, гели для душа и прочие средства, предварительно перелив их в стильные дозаторы. Важно, чтобы они были одинаковыми, иначе не получится избежать визуального шума. Также на стеллаже можно разместить косметику в минималистичной упаковке, которая не будет раздражать взгляд. Чтобы предметы не смотрелись хаотично, объедините их с помощью корзин или подносов. Можно добавить немного искусственных растений – они немного освежат картинку.На рейлинг можно подвесить крючки, корзинки, ведерка.Обычно рейлинги используют для хранения на кухне, но кто сказал, что он не пригодится вам в ванной комнате? Главный плюс такого изделия состоит в том, что на него можно подвесить практически любые вещи, например, мочалки.Во-первых, это удобно, а во-вторых, гигиенично, потому что капли воды стекают вниз и не скапливаются в изделии. Кроме того, на рейлинг можно повесить многоярусную полку, и расставить на ней уходовую косметику и банные принадлежности.Обратите внимание, что эта система хранения будет отлично смотреться не только в зоне душе, но и на любом другом участке ванной комнаты, например, рядом с раковиной, унитазом или стиральной машиной. Все будет зависеть от того, что именно вы планируете там хранить.Выбирайте полки, подходящие по стилюКак насчет того, чтобы не ограничиваться одной-двумя полочками, а создать целый сет? Подобная композиция не только сделает хранение более функциональным, но также украсит интерьер комнаты, станет акцентом, привлекающим взгляды. На самих полках можно расставить что-угодно, начиная от косметики, и заканчивая бытовой химией, только важно перелить средства в стильные дозаторы. Также сюда можно положить мочалки, щетки для массажа, поставить стаканчик с деревянными зубными щетками. В общем, все в ваших руках – включайте фантазию и создавайте красивую композицию.Такие шкафы делают хранение более удобнымОбычно над стиральной машиной устанавливают классический пенал, но это далеко не единственный вариант. Более удобным и компактным решением станет небольшой подвесной шкаф. Плюсы такой конструкции состоят в том, что она выглядит легко, воздушно и не перегружает пространство. При этом в шкафу вполне хватит места для базовых принадлежностей – бытовой химии, запасных полотенец, инвентаря для уборки, хозяйственных запасов и пр.Если хотите, чтобы мебель была максимально незаметной, подбирайте ее в тон стен – так он «сольется» с окружающей обстановкой. Еще один вариант – скомбинировать шкафчик с другой мебелью в ванной, например, тумбой под раковину. Это тоже будет смотреться весьма гармонично.Если стиральная машина стоит под раковиной или над ней нет места, вы можете разместить шкафчик над унитазом. Классическое решение – навесная конструкция с дверцами. Вам не нужно будет делать ремонт или строить нишу из гипсокартона, чтобы повесить мебель – достаточно будет подобрать в магазине модель под заданные параметры. Старайтесь выбирать минималистичное изделие без кричащего декора, можно даже без ручек.Обратите внимание на размещение навесного шкафа. Его необязательно вешать прямо над унитазом – можно немного сдвинуть в сторону или вообще перенести на смежную стену. Здесь нет четких правил, главное, чтобы в открытом виде дверцы никому не мешали.Полки нужны и в зоне ванны, и в зоне раковиныЕсли в ванной есть ниши, вам очень крупно повезло – это отличная возможность организовать удобное хранение, не занимая лишнюю площадь. К сожалению, далеко не всегда в нишу можно встроить полноценный шкаф – ее размеры могут быть не рассчитаны для такой конструкции. Но не стоит расстраиваться, ведь здесь всегда можно расположить полки, а если останется место – еще и поставить корзину для белья.Чтобы готовый уголок выглядел красиво и аккуратно, старайтесь подбирать все детали в едином стиле и цветовой гамме. Содержимое полок должно быть минималистичным, чтобы не выбиваться из общей картинки и не создавать визуальный шум. А если нужно будет разделить предметы по категориям, используйте корзинки или подносы. Кстати, они отлично «замаскируют» неэстетичные или слишком яркие баночки и флаконы.