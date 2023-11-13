10 советов, как на кухне каждой мелочи найти свое место

Кладовка может быть даже за холодильником.

1. Идеальный для кулинара буфет

Когда всё, что нужно, под рукой.

А можно хранить и вот так.

2. Выкатить все нужное

Дверца как место для хранения.

3. Разделяй и властвуй

Идеальные системы хранения.

4. Все видно невооруженным глазом

Прозрачные контейнеры для хранения - это удобно.

5. Противень-полка

И противень может стать полкой.

6. Правильное хранения сахара и пряностей

Хранение пряностей - особое умение.

7. Кладовая

Кладовка может быть даже за холодильником.

ОТ таких соседей лучше избавиться.

9. Куда девать пластик

Чем толще гусь, тем больше в нём пакетов.

10. Все на виду

Всё на виду.