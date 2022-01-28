Фотопрогулка по руинам «Золотого колоса» — главного ресторана ВВЦ

«Золотой колос» — главный ресторан ВВЦ, в СССР он считался одним из самых престижных наряду с «Прагой» и «Москвой», а чтобы туда попасть, существовала запись на полгода вперед!



Посмотрим, что от него осталось.







В середине 1920-х — начале 1930-х прошлого века, на берегу Центрального пруда предполагалось построить несколько крупных кафе и ресторанов. Возведённый к 1937 году, архитектура «Главного ресторана» — так его назвали вначале — напоминала «китайские» павильоны, характерные для французского рококо. Главный фасад здания ориентирован в сторону Выставки на пруд, откуда запроектирован главный вход в ресторан







На первом этаже было открыто два ресторанных зала на 180 посадочных мест каждый. Их освещали большие хрустальные люстры. Атмосферу роскоши дополняли великолепные зеркала и мебель из ореха и дуба, к сожалению, утраченная в 1990-е годы.







Ресторан 1954 года обрел поэтичное название «Золотой колос» и парадно-торжественный внешний облик. Белоснежная колоннада-лоджия с террасами и легким декоративным портиком сделала здание воздушным, как лучшие образцы архитектуры юга. Гостей встречал огромный вестибюль, отделанный искусственным мрамором. Его главным украшением стал купольный свод — один из красивейших в интерьерах ВСХВ и превосходно сохранившийся до наших дней.

В штате Главного ресторана работало более 400 человек. Первоначально он был рассчитан на работу в летнее время, но с организацией ВДНХ СССР перешел на круглогодичное обслуживание посетителей. В те годы ресторан «Золотой колос» считался одним из самых престижных наряду с «Прагой» и «Москвой».Меню ресторана только в 1954 году насчитывало около 40 наименований блюд, а общее количество приготовляемых порций достигало 17 000. В меню всегда можно было увидеть деликатесы; 13 видов салата, 6 видов супов, 18 видов горячих блюд и множество холодных закусок, напитков и сладкого всегда были в ассортименте ресторана Полукупол ресторана оформлен подобно алтарю храма Венеры и Ромы в Риме — активной цитате в архитектуре первой половины XIX века. Оттуда открывается удивительной красоты панорамный вид Выставки.Вспоминается фильм «Зеркала»…В 1970-е «Золотой колос» практически превратился в закрытое заведение — на его посещение существовала запись на полгода вперед! Здесь нередко обедали знаменитости и иностранные делегации.Богатые залы ресторана когда-то блистали хрусталем люстр и серебром зеркальных стен.С террас ресторана раскрывалась панорама выставочной территории с бесчисленными, утопающими в зелени постройками. Красивая архитектура, фонтан «Колос», диковинные цветы, и конечно великолепные пруды, создавали идеальные условия для отдыха посетителей.А в прудах тех водились огромные карпы. Вести о чудесной рыбалке быстро распространились среди рыболовов. Секрет небывалой рыбалки открывался просто — каждые три дня, поздно вечером, к прудам подъезжали цистерны с живой рыбой. Из них в пруды выпускалась рыба выращенная в подмосковных хозяйствах . В дальнейшем, ассортимент «живности» был увеличен и рыбаки наслаждались не только карпами, а и сазанами и осетровыми. Чудесное было время, не правда-ли?) Главный фасад — объект культурного наследия федерального значения.В самом конце 1980-х годов ресторан был закрыт на модернизацию. Вялые строительно-оформительские работы иссякли к исходу 1990-х. Позже вплоть до 2013 года здание использовалось в качестве складского помещения.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)