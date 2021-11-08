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Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

В ежегодном любительском чемпионате по бодибилдингу в Госпорте (графство Хэмпшир) участвуют спортсмены в возрасте от 20 до 70 лет. Они выступают в целом ряде категорий, включая конкурс «Мисс бикини». Одни тщательно покрывают себя искусственным загаром, чтобы подчеркнуть рельефность своей мускулатуры, а другие сосредотачиваются на физических упражнениях. В этом материале речь пойдет о том, что же скрывается от глаз публики за кулисами подобных соревнований.

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Сначала участники тратят бесчисленные часы в тренажерных залах, прорабатывая до мелочей свою невероятную физическую форму, а потом им предоставляется возможность продемонстрировать результаты своего труда на чемпионате среди бодибилдеров. Парковка рядом с местом проведения чемпионата стала настоящей тренировочной площадкой: одни спортсмены были замечены там тягающими железо, другие усиленно отжимались, третьи тщательно наносили на кожу искусственный загар.

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Участники конкурса «Мисс бикини» ожидают выхода на сцену.

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Бесчисленные часы были потрачены на то, чтобы привести себя в нужную форму.

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Финальные штрихи: Рене Пикарди наносит искусственный загар на кожу своего сына, Джеймса Пикарди, на парковке перед соревнованием.

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Участники конкурса «Мисс бикини» в довольно откровенных купальниках и на каблуках.



Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Бронзовые участники разминаются на парковке перед чемпионатом.

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Участница конкурса «Мисс бикини» Эрин Бэрстоу в украшенном стразами светло-голубом бикини поднимает гантели перед чемпионатом.

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Участницы конкурса «Мисс бикини» демонстрируют свою отлично развитую мускулатуру.

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Бодибилдеры заняты последними приготовлениями перед выступлением, нанося на свои мускулы искусственный загар.

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Участницы конкурса «Мисс бикини» радостно демонстрируют свои впечатляющие татуировки.

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Одна из участниц показывает, какой у нее упругий пресс.

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Участница соревнования приводит в тонус мышцы рук.

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

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