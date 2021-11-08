Что творится за кулисами чемпионата по бодибилдингу

В ежегодном любительском чемпионате по бодибилдингу в Госпорте (графство Хэмпшир) участвуют спортсмены в возрасте от 20 до 70 лет. Они выступают в целом ряде категорий, включая конкурс «Мисс бикини». Одни тщательно покрывают себя искусственным загаром, чтобы подчеркнуть рельефность своей мускулатуры, а другие сосредотачиваются на физических упражнениях. В этом материале речь пойдет о том, что же скрывается от глаз публики за кулисами подобных соревнований.







Сначала участники тратят бесчисленные часы в тренажерных залах, прорабатывая до мелочей свою невероятную физическую форму, а потом им предоставляется возможность продемонстрировать результаты своего труда на чемпионате среди бодибилдеров. Парковка рядом с местом проведения чемпионата стала настоящей тренировочной площадкой: одни спортсмены были замечены там тягающими железо, другие усиленно отжимались, третьи тщательно наносили на кожу искусственный загар.







Участники конкурса «Мисс бикини» ожидают выхода на сцену.







Бесчисленные часы были потрачены на то, чтобы привести себя в нужную форму.







Финальные штрихи: Рене Пикарди наносит искусственный загар на кожу своего сына, Джеймса Пикарди, на парковке перед соревнованием.







Участники конкурса «Мисс бикини» в довольно откровенных купальниках и на каблуках.

Бронзовые участники разминаются на парковке перед чемпионатом.Участница конкурса «Мисс бикини» Эрин Бэрстоу в украшенном стразами светло-голубом бикини поднимает гантели перед чемпионатом . Участницы конкурса « Мисс бикини » демонстрируют свою отлично развитую мускулатуру.Бодибилдеры заняты последними приготовлениями перед выступлением, нанося на свои мускулы искусственный загар . Участницы конкурса «Мисс бикини» радостно демонстрируют свои впечатляющие татуировки.Одна из участниц показывает , какой у нее упругий пресс.Участница соревнования приводит в тонус мышцы рук.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)