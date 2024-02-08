Самые опасные электронные приборы у вас дома

Какие приборы, помимо утюга, не стоит оставлять без присмотра? Вот еще 10 источников возгорания, которыми вы можете пользоваться неправильно.







Электрические приборы становятся частой причиной возгорания в домах. Часто виновником оказывается предмет домашнего обихода, на который мы полагаемся каждый день, не подозревая о его опасности. От тостеров и посудомоечных машин до генераторов — вот несколько бытовых приборов, за которыми необходимо тщательно следить и которые нужно регулярно обслуживать, чтобы свести к минимуму риск возгорания.



Духовка

Плита

Сушильная машина

Посудомоечная машина

Микроволновая печь

Тостер

Холодильник

Электрогенератор

Гаджеты

Удлинители

Приготовление пищи без присмотра считается одной из самых частых причин пожаров в доме. Внимательно следите за своим завтраком, обедом и ужином, чтобы они не загорелись. Кроме того, не злоупотребляйте функцией самоочистки духовки, которая использует экстремальные температуры для сжигания пищи, так как в некоторых случаях тепло может медленно повредить электронные системы духовки, увеличивая риск неисправности.Варочные панели могут легко стать источников возгорания, особенно если речь о близости одежды и других легковоспламеняющихся материалов в конфоркам. Если вы когда-нибудь столкнетесь с возгоранием жира, не поддавайтесь искушению лить воду на огонь, который только разбрызгает жир и усугубит пожар. Вместо этого используйте крышку или другую кастрюлю, чтобы затушить огонь, и выключите плиту.Сушильные машины могут вызвать пожар несколькими способами. Если термостат сломается, сушильная машина может неограниченно нагреваться, что в конечном итоге приведет к пожару. Кроме того, если нагревательный элемент станет слишком горячим, он отправит обжигающий жидкий металл в сушилку, в результате чего одежда может загореться.Регулярно обслуживайте стиральную и сушильную машины и не допускайте досадных ошибок при их использовании.Вода и электричество — опасная смесь. Посудомоечные машины могут стать причиной возгорания, если вода попадет на электрические части устройства или выйдет из строя нагревательный элемент. Рекомендуется регулярно обслуживать посудомойку и проверять ее сохранность.Микроволновые печи и могут загореться при выходе из строя печатных плат и проводки. Кроме того, если вы оставите еду готовиться слишком долго, она может попросту загореться. Наконец, не забывайте, что нельзя помещать в микроволновую печь металл. Металл быстро нагревается и может привести к взрыву микроволновой печи. Относитесь к посуде, которую вы помещаете в микроволновку очень внимательно.Как и микроволновые печи, тостеры и печи для тостов опасны не только тем, что в них могут попасть посторонние предметы, что вызовет возгорание, но и выходом из строя проводки и других частей устройства. Лучше не оставлять их без присмотра, тщательно следя за готовностью зажариваемых тостов и выключая прибор сразу после приготовления.Неисправная проводка или сломанные компрессоры в холодильниках могут привести к возгоранию, что приведет к более значительным потерям, чем просто испорченная еда.Электрические панели питания позволяют заряжать несколько устройств одновременно, но они могут быть пожароопасными. Чтобы снизить риск возгорания, держите разветвители вдали от влажной среды и не прокладывайте шнуры под коврами или прочей мебелью. Обязательно периодически проверяйте электрические провода, чтобы убедиться, что они не изношены, не пережёваны и не повреждены каким-либо другим образом.Литий-ионные аккумуляторы в бытовой электронике, такой как телефоны, электронные книги и ноутбуки, могут загореться, если они повреждены или неправильно заряжены. Будьте осторожны при покупке зарядных устройств и старайтесь выбирать надежную компанию, по возможности придерживаясь не дешевых аналогов, а вариантов от изначального производителя. Если вы путешествуете, убедитесь, что у вас есть преобразователь напряжения, чтобы не сжечь свою электронику.Многие из нас используют удлинители на постоянной основе. Однако важно знать, что при соединении проводов друг с другом может произойти перегрузка, что в свою очередь может вызвать короткое замыкание и привести к пожару. Лучше увеличить количество розеток, даже если у вас уже готовый ремонт. Удлинители опасны тем, что не регулируют поток мощности и не защищают от скачков напряжения, так что использовать их на постоянной основе неразумно. И обязательно выключайте их из сети, если уезжаете из дома.отключайте электроприборы, когда вы ими не пользуетесь;не покидайте кухню, когда готовите, и не отвлекайтесь на телефон и телевизор;регулярно проверяйте бытовые приборы и обращайтесь к специалистам за обслуживанием;задумайтесь об установке (или проверке) датчиков дыма;подумайте об оформлении страховки имущества.