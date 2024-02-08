Самые опасные электронные приборы у вас дома

Какие приборы, помимо утюга, не стоит оставлять без присмотра? Вот еще 10 источников возгорания, которыми вы можете пользоваться неправильно.
Электрические приборы становятся частой причиной возгорания в домах. Часто виновником оказывается предмет домашнего обихода, на который мы полагаемся каждый день, не подозревая о его опасности. От тостеров и посудомоечных машин до генераторов — вот несколько бытовых приборов, за которыми необходимо тщательно следить и которые нужно регулярно обслуживать, чтобы свести к минимуму риск возгорания.
Духовка
Приготовление пищи без присмотра считается одной из самых частых причин пожаров в доме. Внимательно следите за своим завтраком, обедом и ужином, чтобы они не загорелись. Кроме того, не злоупотребляйте функцией самоочистки духовки, которая использует экстремальные температуры для сжигания пищи, так как в некоторых случаях тепло может медленно повредить электронные системы духовки, увеличивая риск неисправности.
Плита
Варочные панели могут легко стать источников возгорания, особенно если речь о близости одежды и других легковоспламеняющихся материалов в конфоркам. Если вы когда-нибудь столкнетесь с возгоранием жира, не поддавайтесь искушению лить воду на огонь, который только разбрызгает жир и усугубит пожар. Вместо этого используйте крышку или другую кастрюлю, чтобы затушить огонь, и выключите плиту.
Сушильная машина
Сушильные машины могут вызвать пожар несколькими способами. Если термостат сломается, сушильная машина может неограниченно нагреваться, что в конечном итоге приведет к пожару. Кроме того, если нагревательный элемент станет слишком горячим, он отправит обжигающий жидкий металл в сушилку, в результате чего одежда может загореться.
Регулярно обслуживайте стиральную и сушильную машины и не допускайте досадных ошибок при их использовании.
Посудомоечная машина
Вода и электричество — опасная смесь. Посудомоечные машины могут стать причиной возгорания, если вода попадет на электрические части устройства или выйдет из строя нагревательный элемент. Рекомендуется регулярно обслуживать посудомойку и проверять ее сохранность.
Микроволновая печь
Микроволновые печи и могут загореться при выходе из строя печатных плат и проводки. Кроме того, если вы оставите еду готовиться слишком долго, она может попросту загореться. Наконец, не забывайте, что нельзя помещать в микроволновую печь металл. Металл быстро нагревается и может привести к взрыву микроволновой печи. Относитесь к посуде, которую вы помещаете в микроволновку очень внимательно.
Тостер
Как и микроволновые печи, тостеры и печи для тостов опасны не только тем, что в них могут попасть посторонние предметы, что вызовет возгорание, но и выходом из строя проводки и других частей устройства. Лучше не оставлять их без присмотра, тщательно следя за готовностью зажариваемых тостов и выключая прибор сразу после приготовления.
Холодильник
Неисправная проводка или сломанные компрессоры в холодильниках могут привести к возгоранию, что приведет к более значительным потерям, чем просто испорченная еда.
Электрогенератор
Электрические панели питания позволяют заряжать несколько устройств одновременно, но они могут быть пожароопасными. Чтобы снизить риск возгорания, держите разветвители вдали от влажной среды и не прокладывайте шнуры под коврами или прочей мебелью. Обязательно периодически проверяйте электрические провода, чтобы убедиться, что они не изношены, не пережёваны и не повреждены каким-либо другим образом.
Гаджеты
Литий-ионные аккумуляторы в бытовой электронике, такой как телефоны, электронные книги и ноутбуки, могут загореться, если они повреждены или неправильно заряжены. Будьте осторожны при покупке зарядных устройств и старайтесь выбирать надежную компанию, по возможности придерживаясь не дешевых аналогов, а вариантов от изначального производителя. Если вы путешествуете, убедитесь, что у вас есть преобразователь напряжения, чтобы не сжечь свою электронику.
Удлинители
Многие из нас используют удлинители на постоянной основе. Однако важно знать, что при соединении проводов друг с другом может произойти перегрузка, что в свою очередь может вызвать короткое замыкание и привести к пожару. Лучше увеличить количество розеток, даже если у вас уже готовый ремонт. Удлинители опасны тем, что не регулируют поток мощности и не защищают от скачков напряжения, так что использовать их на постоянной основе неразумно. И обязательно выключайте их из сети, если уезжаете из дома.
Самые простые меры безопасности соблюдать несложно:
отключайте электроприборы, когда вы ими не пользуетесь;
не покидайте кухню, когда готовите, и не отвлекайтесь на телефон и телевизор;
регулярно проверяйте бытовые приборы и обращайтесь к специалистам за обслуживанием;
задумайтесь об установке (или проверке) датчиков дыма;
подумайте об оформлении страховки имущества.
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