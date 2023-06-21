Непальский дед Дурга Ками расчесывает свою белую бороду, надевает школьную форму и, опираясь на трость, медленно идет на занятия. В детстве ему не удалось закончить школу, но, как оказалось, это сделать никогда не поздно.







В детстве он мечтал стать учителем, но не смог закончить школу из-за бедности. Сейчас непальскому деду 68 лет, он отец шестерых детей и имеет восемь внуков. А еще ходит в школу 6 дней в неделю, чтобы завершить своё обучение. Да и тоскливо дома-то сидеть. Смотрите сами…



1. Вот дом. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







2. Дед Дурга Ками живет в Сьянгджа, примерно в 250 км к западу от столицы Непала Катманду. Хотя место и живописное, сам дом выглядит «не очень». (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







3. Внутри дома невесело. Самое время вспомнить, что в детстве не закончил школу. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







4. Поэтому расчесываем седую бороду… (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







5. Чистим зубы… (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







6. Достаем школьную форму…(Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







7. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







8. К учебе готов. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







9. Достаем трость и начинаем поход в школу. 6 раз в неделю. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







10. Одноклассники по пути в школу. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







11. Одноклассники. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







12. В 68 лет обучение дается непросто, но более молодые помогают. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







13. Тут намного веселей, чем дома. Кстати, учится дед в 10 классе. Несмотря на разницу в возрасте, он участвует во всех «школьных делах», например, играет со всеми в волейбол. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







14. Учитель и ученик. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







15. Дед и ученики разных классов у дверей школы. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







16. В классе 20 учеников, которые называют Дургу Ками отцом. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







17. В школе идет урок. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







18. Никогда не поздно закончить начатое. Непал, 5 июня 2016. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







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