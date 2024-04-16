Как привести квартиру в порядок за полчаса

Вы сидите на диване, смотрите сериал, и вдруг внезапно звонят друзья или родственники и сообщают, что через полчаса будут у вас. Знакомая ситуация? Тогда вам точно пригодится несколько наших лайфхаков, которые помогут создать видимость порядка в квартире, даже если последний раз вы убирали неделю назад.







Кстати, некоторые из них можно смело использовать на постоянной основе, чтобы облегчить повседневный быт.



1. Закройте двери

2. Освежите коврики

3. Проветрите квартиру

4. Заполните раковину мыльной водой

5. Соберите мусор

6. Замените кухонные полотенца

7. Протрите столешницы

8. Пропылесосьте ковры

9. Почистите мягкую мебель

10. Приготовьте десерт

11. Помойте раковину в ванной

Закройте двери в спальню.Когда гости сообщат о своем приходе, подумайте о том, где именно вы будете их принимать. Обычно, местом для сбора и общения друзей выступает либо кухня, либо гостиная. Советуем уделить максимально пристальное внимание именно этим зонам – нет смысла тратить и без того ограниченное время на комнаты, в которых гости не зайдут. А вот в спальню просто закройте дверь, чтобы никто не видел царящий там беспорядок.На заметку: Ели на диване или кресле в гостиной лежит много вещей, которые вы не успеваете убрать по своим местам, просто отнесите их на кровать в спальню, чтобы не мозолили глаза – потом разберетесь, когда друзья или родственники разойдутся по домам.Приведите в порядок коврик в прихожей.Прихожей обычно уделяют мало времени и во время ремонта в квартире, и в дальнейшем, когда приходит пора генеральной уборки. И очень зря, ведь именно от нее зависит первое впечатление о вашем доме. Если не хотите, чтобы гости уже с порога заподозрили в вас неряху, уделите пять минут времени наведению порядка в коридоре. Начните с коврика. Хорошо, если есть запасной, который можно постелить вместо грязного. Если же нет, тогда хорошо вытрусите его и пропылесосьте. Еще можно пройтись по поверхности влажной губкой. Это важно не только потому, что взгляд друзей обязательно зацепится за коврик, когда они войдут в квартиру, но и потому что они разнесут грязь по всей квартире, если он не будет чистым.Поставьте окна на проветривание.Чтобы создать оптимальный микроклимат в квартире и привнести немного свежести, поставьте окна на проветривание или, если позволяет погода за окном, полностью их откройте хотя бы на 15-20 минут. Таким образом, вы избавитесь от неприятных запахов и впустите в комнату прохладный воздух, благодаря которому в доме станет гораздо легче дышать.Замочите посуду в раковине на кухне.Если раковина на кухне заполнена грязной посудой, до которой у вас так и не дошли руки, чтобы помыть, есть отличный лайфхак. Избежать осуждающего взгляда гостей получится, если вы наполните мойку теплой водой, добавите несколько капель моющего средства и хорошо взболтаете, чтобы образовалась пышная пена. Она не только скроет от посторонних глаз тарелки, но еще и станет источником приятного аромата на кухне. А когда друзья уйдут, вам будет гораздо проще мыть посуду, ведь засохшие кусочки еды размякнут и останется лишь убрать загрязнения губкой.Соберите и выбросьте мусор.Один из самых быстрых и эффективных способов навести порядок в квартире – взять мусорный пакет и пройтись по комнатам, собирая весь хлам, который попадается на вашем пути: обертки от конфет, пустые упаковки, использованные салфетки, и пр. Этот процесс займет от силы пять минут, но квартира сразу станет выглядеть намного чище и опрятнее. И не забудьте вынести мусор из ванной и кухни, чтобы он не источал неприятный аромат.Замените грязные полотенца чистыми.Если вы давно хотели заменить грязные кухонные полотенца чистыми, но все никак не доходили руки, то сейчас самое время это сделать. Отлично, если в ящике лежит парочка красивых, свежих полотенец – они будут смотреться на крючках симпатично и аккуратно, а также создадут впечатление опрятного дома.А чтобы кухня казалась еще чище, замените не только текстиль, но и губку для мытья посуды – наверняка у вас найдется запасная. Казалось бы, мелочь, но именно из таких мелочей складывается общая картинка, о которой непосредственно зависит впечатление гостей.Протрите обеденный стол от пыли.Когда гости будут ставить на стол свои напитки и угощения, они обязательно обратят внимание на его состояние. Согласитесь, пыльные столешницы точно не добавят вам очков, как хорошей хозяйке. Поэтому вооружитесь мягкой салфеткой, полиролью и пройдитесь по квартире, протирая поверхности. Приведите в порядок журнальный и обеденный стол, проследите, чтобы на них не осталось некрасивых пятен и разводов (особенно это касается стеклянных поверхностей, на которых отчетливо видны практически все загрязнения).Почистите ковры содой и пропылесосьте.Ковры – это очень красиво и уютно, плюс летом на них удобно сидеть перед телевизором, играть с детьми. Но в плане практичности они очень далеки от идеала. В коврах быстро накапливается пыль и грязь, кроме того, они отлично впитывают в себя различные запахи. Предлагаем воспользоваться следующим лайфхаком: посыпьте текстиль содой, оставьте на 15 минут, чтобы она впитала в себя неприятные ароматы, а затем хорошенько пропылесосьте поверхность. Так вы одним махом и почистите, и освежите ковер.Если же у вас есть домашние животные, будет неплохо пройтись по текстилю специальной щеткой, чтобы собрать шерсть. Но этот пункт не входит в список основных, поэтому оставьте его напоследок – останется свободное время, тогда и приведете ковер в порядок.Влажная резиновая перчатка соберет шерсть.Но если шерсть на ковре – это не так страшно, то на мебели – очень даже. Только представьте, что гости сядут на мягкий стул или диван, а когда встанут, их одежда будет вся усыпана волосинками домашних питомцев. Будет очень неловко. Чтобы предотвратить такую ситуацию, обязательно пройдитесь липким роликом по всем поверхностям.Если же его нет под рукой, просто наденьте резиновую перчатку, немного смочите ее водой и проведите рукой по мягкой мебели. Пара движений, и вся шерсть останется на перчатке. Главное, не переборщить с водой, иначе сиденье не успеет высохнуть к приходу гостей.Кексы очень быстро готовятся.Но не любой. Пусть это будет выпечка с ванилью, корицей, гвоздикой или любыми другими специями, которые вкусно пахнут. Также в качестве основного ингредиента можно использовать цедру лимона либо апельсина. Как только вы поставите пирог, булочки, печенье или кекс в духовку, по квартире сразу разлетится потрясающий аромат. Вот так вы и гостей накормите, и добавите +100 очков к уюту.Хорошо, если в вашей копилке будет рецепт быстрой выпечки, как раз для таких случаев. Обратите внимание, что меньше всего времени обычно занимает приготовление пирогов и кексов. Главное, чтобы нужные ингредиенты были под рукой. Советуем начать приведение квартиры в порядок именно с этого пункта – пока выпечка будет «томиться» в духовке, вы успеете сделать все остальное.А если на готовку нет времени, просто положите на противень несколько палочек ванили или корицы, и поставьте в горячую духовку. Или сварите кофе в турке. Аромат будет ничуть не хуже.Пусть раковина блестит.После прихожей гости первым делом идут в ванную, чтобы помыть руки. Поэтому очень важно, чтобы зона раковины выглядела презентабельно. Уберите с бортиков стакан с зубными щетками, тюбик с пастой и прочие ненужные вещи, которые не понадобятся гостям. Оставьте только мыло и полотенце (повесьте свежее). Далее возьмите влажную губку и хорошо протрите поверхность раковины и кран, чтобы на них не осталось разводов. И про зеркало не забудьте. Наверняка оно тоже далеко от чистоты. Дело пойдет быстрее, если вы воспользуетесь специальной бытовой химией.