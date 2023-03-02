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Они открыли квартиру, простоявшую запертой более 70 лет, и обалдели!

Astrolabio.com.mx

Astrolabio.com.mx




Много лет назад в 1939 году 23-летней мадам де Флориан пришлось принять нелегкое решение и покинуть свою шикарную квартиру в Париже. Это было время начала Второй мировой войны и, возможно, её отъезд был связан с новостью о том, что немецкие солдаты двигались в сторону Парижа.

Она явно покидала город в спешке, так как собрала только самое необходимое, оставив в квартире много личных вещей и предметов интерьера. Молодая женщина закрыла квартиру и уехала в южном направлении, в более безопасную свободную зону.

Все эти годы она продолжала оплачивать аренду квартиры, но так и не вернулась сюда и вообще в Париж. В 2010 году мадам де Флориан умерла в возрасте 91 года.

Только после её смерти наследникам стало известно о квартире. Они наняли аукциониста Оливье Шопин-Жанври, чтобы оценить имущество, находящееся в апартаментах. Здесь осталось много старинной мебели, картин, книг и прочих вещей.


Blessings.com

Blessings.com




Когда люди зашли в квартиру, у всех перехватило дух от удивления. В один миг они шагнули в прошлое. Воздух был наполнен пылью, и везде была паутина.

Мебель начала 1900-х годов оказалась настоящим сокровищем. В столовой была вся необходимая посуда и другие предметы. Картины были сняты со стен, как будто хозяйка собиралась их забрать позже, но, видимо, так и не смогла.


Therichestimages.com

Therichestimages.com




На старинном туалетном столике находились личные вещи хозяйки: щетки, бутылочки с духами и косметическими средствами, различные коробочки и будильник. Всё выглядело так, словно молодая женщина вышла совсем ненадолго и скоро собиралась вернуться.


Vse42.ru

Vse42.ru




Но одна из находок оказалась самой впечатляющей. В квартире была найдена картина с изображением женщины в розовом одеянии. Дальнейшее исследование показало, что это был портрет предыдущей хозяйки квартиры и бабушки мадам де Флориан — Марты де Флориан.


Blessings.com

Blessings.com




И картина эта оказалась наиболее ценной вещью среди всех, которые находились в доме. По данным экспертизы картина принадлежала кисти известного итальянского художника Джованни Болдини.


Blessings.com

Blessings.com




Как выяснилось позже, Марта де Флориан была известной французской актрисой и светской львицей 1880 годов. Она вела роскошную жизнь и имела множество поклонников среди известных мужчин, включая художников, нескольких премьер-министров и президентов Франции.

Позже было также найдено письмо с признанием в любви от Джованни Болдини, что объясняло причину, по которой он решил написать портрет Марты.

Картина была написана в 1888 году, когда Марте было 24 года. После обнаружения в 2010 её продали с аукциона за 3,4 миллиона долларов. Она оказалась самой дорогой из работ художника.


Timeallnews.ru

Timeallnews.ru




До сих пор остается много вопросов. Например, что мешало мадам де Флориан вернуться сюда позже и почему она продолжала платить аренду целых 70 лет, при этом держа в секрете от родственников факт наличия этой квартиры. По всей видимости, на эти вопросы уже никто не сможет ответить.

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Они открыли квартиру, простоявшую запертой более 70 лет, и обалдели!

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Они открыли квартиру, простоявшую запертой более 70 лет, и обалдели!Подписаться на мой Instagram
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